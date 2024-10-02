USAID предоставит помощь Украине более чем на 1 млрд дол.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Также USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом заявила администратор USAID Саманта Пауэр во время своего визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, эта сумма - вдвое больше, чем USAID выделял на энергетику в прошлом году.

"С приближением зимы Путин снова атакует энергетическую инфраструктуру, надеясь использовать холодную погоду как оружие против украинского народа. Поэтому мы выделили 825 миллионов долларов на энергетическую систему Украины этой зимой. Это почти вдвое больше, чем мы инвестировали в прошлом году. И эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто проводит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру", - отметила администратор USAID.

Также Пауэр объявила о запуске 5-летней программы реабилитации украинцев "Rehab for you", на которую агентство выделило 13 миллионов долларов. По словам Пауэр, сейчас в Украине более 250 000 человек нуждаются в реабилитационной поддержке.

"Мы запускаем новую пятилетнюю программу "Rehab for you" ("Реабилитация для тебя" - ред.) с бюджетом 13 миллионов долларов, которая поможет украинцам восстановиться после травм и научиться жить с новыми ограничениями, чтобы они могли продолжать участвовать в жизни своих общин, делать вклад в экономику и, конечно, в свою семью", - заявила глава агентства.

К тому же, USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Средства выделяют через USAID и Государственный департамент США, отметила Пауэр.

"Это новое финансирование поможет обеспечить жизненно необходимые вещи, такие как еда, жилье и медицинские услуги для украинцев внутри страны и перемещенных лиц за ее пределами. Важно, что это также поможет домохозяйствам подготовиться к холодам, которые мы чувствуем уже сегодня. Термоодеяла, постельное белье, зимняя одежда", - пояснила администратор Агентства США по международному развитию.

USAID поддерживает и украинское образование. Благодаря американской помощи, было напечатано 3,2 миллиона учебников для школьников младших классов, сообщила Пауэр.

"Эти учебники охватывают естественные науки, обществоведение, искусство и даже иностранные языки. Они должны были быть переизданы примерно в то время, когда Путин начал полномасштабное вторжение (в Украину - ред.). Но поскольку ресурсы Украины истощены войной и всеми ее потребностями, ученики в течение последних нескольких лет пользуются устаревшими учебниками. По данным Министерства образования, этими 3,2 миллионами новых учебников теперь будут пользоваться 20% всех школьников в Украине", - отметила администратор USAID.

