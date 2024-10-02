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Новини Допомога Україні
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USAID надасть допомогу Україні на понад 1 млрд дол., з них 825 млн на енергетику

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Також USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, ця сума – вдвічі більша, аніж USAID виділяв на енергетику минулого року.

"З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру", – зазначила адміністраторка USAID.

Також Павер оголосила про запуск 5-річної програми реабілітації українців "Rehab for you", на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів. За словами Павер, нині в Україні понад 250 000 людей потребують реабілітаційної підтримки.

"Ми запускаємо нову п’ятирічну програму "Rehab for you" ("Реабілітація для тебе" – ред.) з бюджетом 13 мільйонів доларів, яка допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, в свою сім’ю", – заявила очільниця агентства.

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До того ж, USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID і Державний департамент США, зазначила Павер.

"Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг", – пояснила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку.

USAID підтримує і українську освіту. Завдяки американській допомозі, було надруковано 3,2 мільйони підручників для школярів молодших класів, повідомила Павер.

"Ці підручники охоплюють природничі науки, суспільствознавство, мистецтво і навіть іноземні мови. Вони мали бути перевидані приблизно в той час, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення ( в Україну – ред.). Але оскільки ресурси України виснажені війною та всіма її потребами, учні протягом останніх кількох років користуються застарілими підручниками. За даними Міністерства освіти, цими 3,2 мільйонами нових підручників тепер будуть користуватися 20% всіх школярів в Україні", – зазначила адміністраторка USAID.

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Автор: 

енергетика (2602) гуманітарна допомога (996) Пауер Саманта (24) USAID (212)


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Не давайте жабагадюкам в руки гроші!
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02.10.2024 18:03 Відповісти
Не турбуйтеся так, цей американський фонд якщо виділяє кошти, то їх можна використати тільки за цільовим призначенням, і за умови дуже жорсткої фінансової звітності. Отже барабани на них точно не куплять. Окрім того, кошти, зазвичай, надають частками, а наступну частку надають після того, коли отримують фінансовий звіт за попередню.
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02.10.2024 18:30 Відповісти
Цей фонд баблом не трусить: лише за призначенням. Але є одне але: і просто так вкладень, «бо вони хароші», не роблять. Взяти ті ж термінали)) все для того, шоп вивозити зерно безперешкодно, шоп хтось «не зголоднів»
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02.10.2024 20:12 Відповісти
 
 