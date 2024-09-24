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Нидерланды предоставляют Украине 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры
Нидерланды выделят 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины.
Об этом в соцсети X заявил глава МИД Каспар Велдкамп, передает Цензор.НЕТ.
Так, министр анонсировал новый пакет поддержки Украины на 209,5 млн евро. Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, в частности через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.
Также Нидерланды предоставят 45 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.
По словам Велдкампа, украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, поэтому "чтобы Украина выдержала, ей нужна энергия".
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Александр Иванов 29ff5b68
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