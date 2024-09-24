Нидерланды предоставляют Украине 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры

Нидерланды выделят 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины.

Об этом в соцсети X заявил глава МИД Каспар Велдкамп, передает Цензор.НЕТ.

Так, министр анонсировал новый пакет поддержки Украины на 209,5 млн евро. Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, в частности через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.

Также Нидерланды предоставят 45 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

По словам Велдкампа, украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, поэтому "чтобы Украина выдержала, ей нужна энергия".

Также читайте: Три пусковые установки к Patriot Нидерланды планируют поставить Украине "очень скоро", - Минобороны