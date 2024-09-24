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Нидерланды (1532) энергетика (2471)

Нидерланды предоставляют Украине 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры

Нідерланди виділяють понад 209 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України

Нидерланды выделят 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины.

Об этом в соцсети X заявил глава МИД Каспар Велдкамп, передает Цензор.НЕТ.

Так, министр анонсировал новый пакет поддержки Украины на 209,5 млн евро. Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, в частности через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.

Также Нидерланды предоставят 45 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

По словам Велдкампа, украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, поэтому "чтобы Украина выдержала, ей нужна энергия".

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Очікуємо зниження вартості електрики?
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24.09.2024 11:00 Ответить
О, бабосики на распил подъехали
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24.09.2024 11:23 Ответить
Дякуємо
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24.09.2024 11:27 Ответить
Гроші не давайте, ці зелені ***** усі з надмірним апетитом, зіжрати зможуть і обладнання, але є шанс, що не переварять...
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24.09.2024 11:45 Ответить
 
 