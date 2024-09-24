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Новини Допомога Україні
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Нідерланди надають Україні 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури

Нідерланди виділяють понад 209 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України

Нідерланди виділять 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України.

Про це у соцмережі X заявив глава МЗС Каспар Велдкамп, передає Цензор.НЕТ.

Так, міністр анонсував новий пакет підтримки України на 209,5 млн євро. Кошти буде спрямовано на відновлення критичної інфраструктури, зокрема через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Також Нідерланди нададуть 45 млн євро Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

За словами Велдкампа, українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

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Автор: 

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Очікуємо зниження вартості електрики?
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24.09.2024 11:00 Відповісти
О, бабосики на распил подъехали
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24.09.2024 11:23 Відповісти
Дякуємо
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24.09.2024 11:27 Відповісти
Гроші не давайте, ці зелені ***** усі з надмірним апетитом, зіжрати зможуть і обладнання, але є шанс, що не переварять...
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24.09.2024 11:45 Відповісти
 
 