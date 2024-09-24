Нідерланди надають Україні 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури

Нідерланди виділять 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України.

Про це у соцмережі X заявив глава МЗС Каспар Велдкамп, передає Цензор.НЕТ.

Так, міністр анонсував новий пакет підтримки України на 209,5 млн євро. Кошти буде спрямовано на відновлення критичної інфраструктури, зокрема через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Також Нідерланди нададуть 45 млн євро Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

За словами Велдкампа, українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

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