335 5
Нідерланди надають Україні 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури
Нідерланди виділять 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України.
Про це у соцмережі X заявив глава МЗС Каспар Велдкамп, передає Цензор.НЕТ.
Так, міністр анонсував новий пакет підтримки України на 209,5 млн євро. Кошти буде спрямовано на відновлення критичної інфраструктури, зокрема через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.
Також Нідерланди нададуть 45 млн євро Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.
За словами Велдкампа, українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар24.09.2024 11:00 Відповісти Мені подобається 0
✘
Artur #593810
показати весь коментар24.09.2024 11:23 Відповісти Мені подобається 0
Pawlo Kit
показати весь коментар24.09.2024 11:27 Відповісти Мені подобається 1
Ig Shu
показати весь коментар24.09.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль