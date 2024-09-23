Три пускові установки до Patriot Нідерланди планують поставити Україні "дуже скоро", - Міноборони

Нідерланди поставили радарну систему до Patriot, планується поставка трьох пускових установок.

Про це в інтерв'ю Delfi заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", - зазначив він.

За словам Брекельманса, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні. Вони роблять усе можливе. Але вони зіштовхнулися із деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему.

"Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію", - додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.

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