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Три пускові установки до Patriot Нідерланди планують поставити Україні "дуже скоро", - Міноборони

Нідерланди дуже скоро поставлять пускові установки до Patriot

Нідерланди поставили радарну систему до Patriot, планується поставка трьох пускових установок.

Про це в інтерв'ю Delfi заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", - зазначив він.

За словам Брекельманса, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні. Вони роблять усе можливе. Але вони зіштовхнулися із деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему.

"Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію", - додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.

Також читайте: НАТО вважає неприйнятним порушення повітряного простору країн Альянсу, - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

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Тільки не говоріть ОПі де вони будуть знаходитися.
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23.09.2024 13:04 Відповісти
А якже інформація, що одна країна без імені не дає повну комплектацію Патріоту? Інколи дивно читати, що пишуть,від кого та і навіщо
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23.09.2024 14:59 Відповісти
А шо ж найголовніші "партнери"? Чому те, що виробляють вони, європейці збирають по світу частинами???
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23.09.2024 15:14 Відповісти
Пора уже Томагавки выделить.
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23.09.2024 15:17 Відповісти
 
 