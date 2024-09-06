Нідерланди передадуть Україні ракети "повітря-повітря" та матеріали для техобслуговування F-16, - глава Міноборони Брекельманс
Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.
Про це під час засідання "Рамштайну" 6 вересня повідомив очільник оборонного відомства Нідерландів Рубен Брекельманс, йдеться на сайті Міноборони країни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Нідерланди передадуть Україні пакет допомоги на суму 80 мільйонів євро.
"Нідерланди поставлять засобів на суму 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запчастин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти і бортові трапи", - розповів Брекельманс.
Окрім цього, Нідерланди також передадуть Україні ракети класу "повітря-повітря", які винищувачі F-16 зможуть використовувати для захисту повітряного простору України.
З міркувань безпеки глава Міноборони Нідерландів не розкрив деталей щодо кількості та типу наданого озброєння, а також термінів постачання. Однак він наголосив, що згадану допомогу Нідерланди прагнуть відправити в Україну якомога швидше.
F-16 в Україні
Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.
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Може для мавзолею?
А ти об дверцята хліву потри, може вилізе
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
На Су-24М випробовують вітчизняну плануючу авіабомбу
Повітряні Сили ЗСУ випробовують вітчизняний аналог авіабомби з УМПК, щоб дати можливість українським літакам завдавати дальніх бомбових ударів по окупантах.
У телеграм-каналі «Бойова авіація України» https://t.me/UkrAirForce/2674 опублікували коротке відео з тестування нової зброї.
На кадрах видно, що для випробування української плануючої авіабомби використовують фронтовий бомбардувальник Су-24М.
У телеграм-каналі стверджують, що під час цього польоту його супроводжує двомісний навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, з борту якого ведеться відеозйомка.
«Бомбардувальник виконує тестовий політ для випробування нової керованої авіабомби», - розповіли у телеграм-каналі.
"А супровід винищувачем виконується для контролю відстиковки та подальшого планерування бомби до заданої цілі.
Бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою.
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
У повідомленні також зазначається, що виліт виконується у щільному бойовому порядку «крило до крила», що потребує більшої концентрації екіпажів літаків під час польоту.
З відео видно, що швидше за все, на радянську вільнопадаючу авіабомбу, українські інженери встановили навісну конструкцію, деякі частини якої схожі на елементи УМПК ("универсальный модуль полёта и коррекции"), який росіяни встановлюють на свої бомби для збільшення дальності польоту і точності влучання.
Бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою.
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
Доприкладу, на українській авіабомбі помітно розкладні крила і аеродинамічний обтікач округлої форми у носовій частині, який покращує її аеродинамічні характеристики, зменшуючи опір повітря під час польоту бомби, як під крилом літака, так і під час атаки на ціль.
Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою.
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
Але є і відмінності: у хвостовій частині знаходиться відсік з керуючими Х-подібними поверхнями (рулями) і судячи з відео, можна припустити - твердопаливним прискорювачем або реактивним двигуном. Застосування додаткового прискорювача на авіабомбі збільшує дальність ураження і зменшує ризики для екіпажу бути збитими ворожою ППО.".
Але Ф16 якщо почнемо використовувати за ними буде полювання... їх кількість наразі дуже мала що ними ризикувати
Та ні. Ви щось переплутали.
https://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/aviatsijne-**********/korigovana-aviatsijna-bomba