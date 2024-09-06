Нидерланды передадут Украине ракеты "воздух-воздух" и материалы для техобслуживания F-16, - глава Минобороны Брекельманс
Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.
Об этом во время заседания "Рамштайн" 6 сентября сообщил глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс, говорится на сайте Минобороны страны, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Нидерланды передадут Украине пакет помощи на сумму 80 миллионов евро.
"Нидерланды поставят средств на сумму 80 миллионов евро. Кроме большого количества запчастей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и бортовые трапы", - рассказал Брекельманс.
Кроме этого, Нидерланды также передадут Украине ракеты класса "воздух-воздух", которые истребители F-16 смогут использовать для защиты воздушного пространства Украины.
Из соображений безопасности глава Минобороны Нидерландов не раскрыл деталей относительно количества и типа предоставленного вооружения, а также сроков поставки. Однако он подчеркнул, что упомянутую помощь Нидерланды стремятся отправить в Украину как можно скорее.
F-16 в Украине
Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.
Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.
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Може для мавзолею?
А ти об дверцята хліву потри, може вилізе
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
На Су-24М випробовують вітчизняну плануючу авіабомбу
Повітряні Сили ЗСУ випробовують вітчизняний аналог авіабомби з УМПК, щоб дати можливість українським літакам завдавати дальніх бомбових ударів по окупантах.
У телеграм-каналі «Бойова авіація України» https://t.me/UkrAirForce/2674 опублікували коротке відео з тестування нової зброї.
На кадрах видно, що для випробування української плануючої авіабомби використовують фронтовий бомбардувальник Су-24М.
У телеграм-каналі стверджують, що під час цього польоту його супроводжує двомісний навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, з борту якого ведеться відеозйомка.
«Бомбардувальник виконує тестовий політ для випробування нової керованої авіабомби», - розповіли у телеграм-каналі.
"А супровід винищувачем виконується для контролю відстиковки та подальшого планерування бомби до заданої цілі.
Бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою.
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
У повідомленні також зазначається, що виліт виконується у щільному бойовому порядку «крило до крила», що потребує більшої концентрації екіпажів літаків під час польоту.
З відео видно, що швидше за все, на радянську вільнопадаючу авіабомбу, українські інженери встановили навісну конструкцію, деякі частини якої схожі на елементи УМПК ("универсальный модуль полёта и коррекции"), який росіяни встановлюють на свої бомби для збільшення дальності польоту і точності влучання.
Бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою.
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
Доприкладу, на українській авіабомбі помітно розкладні крила і аеродинамічний обтікач округлої форми у носовій частині, який покращує її аеродинамічні характеристики, зменшуючи опір повітря під час польоту бомби, як під крилом літака, так і під час атаки на ціль.
Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою.
Серпень 2024. Кадр з відео: t.me/UkrAirForce
Але є і відмінності: у хвостовій частині знаходиться відсік з керуючими Х-подібними поверхнями (рулями) і судячи з відео, можна припустити - твердопаливним прискорювачем або реактивним двигуном. Застосування додаткового прискорювача на авіабомбі збільшує дальність ураження і зменшує ризики для екіпажу бути збитими ворожою ППО.".
Але Ф16 якщо почнемо використовувати за ними буде полювання... їх кількість наразі дуже мала що ними ризикувати
Та ні. Ви щось переплутали.
https://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/aviatsijne-**********/korigovana-aviatsijna-bomba