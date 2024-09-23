Три пусковые установки к Patriot Нидерланды планируют поставить Украине "очень скоро", - Минобороны

Нидерланды поставили радарную систему к Patriot, планируется поставка трех пусковых установок.

Об этом в интервью Delfi заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы", - отметил он.

По словам Брекельманса, есть несколько стран, которые также очень хотят помочь Украине. Они делают все возможное. Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему.

"Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию", - добавил глава Минобороны.

Напомним, ранее Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.

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