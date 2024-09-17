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Угрозы со стороны России очень разнообразны, необходимо инвестировать значительные средства, чтобы защититься и сдержать РФ от любой дальнейшей агрессии, – глава минобороны Нидерландов Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс про загрози з боку Росії

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал Россию сверхмощной страной, которая может долго с высокой интенсивностью вести войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LRT.

"Если вы посмотрите на оценки того, что сможет произвести российская военная промышленность и количество людей, которые она сможет мобилизовать, то эти цифры действительно огромны. Россия играет в цифры, и Украине очень трудно защититься от нее.

Конечно, Россия тоже ведет гибридную войну. Угрозы со стороны России очень разнообразны, и нам нужно инвестировать значительные средства, чтобы защититься от этих угроз и сдержать Россию от любой дальнейшей агрессии", - подчеркнул Брекельманс.

Напомним, по мнению Брекельманса, война, которую Россия начала против Украины, не завершится в 2024-2025 годах.

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Буде воювати - а шо іі мішає - шеи ядеркою ******** - шоб Захід по вуглах жався
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17.09.2024 08:16 Ответить
Добре дати рашці по риляці -- вона затихне ,але чомусь цивілізований світ цюняє по колінах.
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17.09.2024 08:24 Ответить
нічого вічного не існує і цей колос на глиняних ніжках впаде , але поки в них є гроші і дебіли ще протягуть деякий час
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17.09.2024 08:30 Ответить
 
 