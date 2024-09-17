Угрозы со стороны России очень разнообразны, необходимо инвестировать значительные средства, чтобы защититься и сдержать РФ от любой дальнейшей агрессии, – глава минобороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал Россию сверхмощной страной, которая может долго с высокой интенсивностью вести войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LRT.

"Если вы посмотрите на оценки того, что сможет произвести российская военная промышленность и количество людей, которые она сможет мобилизовать, то эти цифры действительно огромны. Россия играет в цифры, и Украине очень трудно защититься от нее.

Конечно, Россия тоже ведет гибридную войну. Угрозы со стороны России очень разнообразны, и нам нужно инвестировать значительные средства, чтобы защититься от этих угроз и сдержать Россию от любой дальнейшей агрессии", - подчеркнул Брекельманс.

Напомним, по мнению Брекельманса, война, которую Россия начала против Украины, не завершится в 2024-2025 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды не смогут передать Украине систему Patriot из-за отказа одного из союзников от участия в соглашении, - СМИ