Угрозы со стороны России очень разнообразны, необходимо инвестировать значительные средства, чтобы защититься и сдержать РФ от любой дальнейшей агрессии, – глава минобороны Нидерландов Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал Россию сверхмощной страной, которая может долго с высокой интенсивностью вести войну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LRT.
"Если вы посмотрите на оценки того, что сможет произвести российская военная промышленность и количество людей, которые она сможет мобилизовать, то эти цифры действительно огромны. Россия играет в цифры, и Украине очень трудно защититься от нее.
Конечно, Россия тоже ведет гибридную войну. Угрозы со стороны России очень разнообразны, и нам нужно инвестировать значительные средства, чтобы защититься от этих угроз и сдержать Россию от любой дальнейшей агрессии", - подчеркнул Брекельманс.
Напомним, по мнению Брекельманса, война, которую Россия начала против Украины, не завершится в 2024-2025 годах.
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