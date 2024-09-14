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Новости
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Нидерланды (1531) Patriot (251)

Нидерланды не смогут передать Украине систему Patriot из-за отказа одного из союзников от участия в соглашении, - СМИ

Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot

Нидерланды не могут передать Украине обещанную ранее дополнительную систему Patriot. Причина - отказ неназванного союзника от участия в сделке.

Об этом пишет NL Times, сообщает Цензор.НЕТ.

О намерении передать Украине систему Patriot Министерство обороны Нидерландов объявило в конце мая этого года. Сообщалось, что Нидерланды совместно со своими союзниками соберут систему противовоздушной обороны Patriot для Украины. Тогда речь шла о том, что у Нидерландов уже готовы основные компоненты, а остальные должны были поставлять другие страны.

Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что удалось найти еще одну страну для сотрудничества в этом деле, не указав, что это за страна.

"В настоящее время собраны необходимые компоненты для полной системы Patriot. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, остальные необходимые основные компоненты поставляет один из союзников", - заявляла тогда Оллонгрен.

Действующий министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили радар и что три пусковые установки будут переданы в ближайшее время.

Читайте также: Нидерланды передадут Украине ракеты "воздух-воздух" и материалы для техобслуживания F-16, - глава Минобороны Брекельманс

Однако другие страны все еще ищут другие компоненты для завершения системы. По словам Брекельманса, сейчас продолжаются переговоры с несколькими партнерами.

В Минобороны Нидерландов заявили, что ведомство недавно было проинформировано о том, что ранее упомянутое обязательство одного из союзников не выполняется. Однако министерство не уточнило, о какой именно стране идет речь.

Читайте также: Нидерланды не накладывали ограничений на применение предоставленного Украине оружия, это касается и истребителей F-16, - министр обороны Брекельманс
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Топ комментарии
+25
Це той, зварганений Єрмаком папірець? Та звісно ж! Він же ні до чого не зобов'язує, хіба що стурбованість висловити.
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14.09.2024 20:13
+17
А цей союзник підписав безпекову угоду з Україною?
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14.09.2024 20:09
+10
Ліверна ковбаса, або ******?
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14.09.2024 20:14
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А цей союзник підписав безпекову угоду з Україною?
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14.09.2024 20:09 Ответить
Це той, зварганений Єрмаком папірець? Та звісно ж! Він же ні до чого не зобов'язує, хіба що стурбованість висловити.
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14.09.2024 20:13 Ответить
Тим часом кацапи захопили Снагость і рухаються в напрямку на Любимівку.наші ведуть бої за село Веселе.Курська область.
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14.09.2024 20:34 Ответить
Ліверна ковбаса, або ******?
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14.09.2024 20:14 Ответить
у в ******* немає, отже, знову - німці !!!

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14.09.2024 20:28 Ответить
Навряд. Нідерланди зазвичай діють спільно із Бельгією та Люксембургом. Інколи із Данією. Але Данія і так віддає все і навіть по світу для нас прикуповує. Один із найкращих союзників.
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14.09.2024 22:06 Ответить
У Бені-Люкса немає жодної ППО !

це знають навіть в українському дит. садку
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15.09.2024 00:04 Ответить
. БеНіЛюкс - це не Беня-Люкс. А тепер подивись у статті , хто нам передає три пускові і радар. Є в них чи нема, але це десь знайшли.
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15.09.2024 02:40 Ответить
Тобто - збирають до купи батарею і до повного комплекту не вистачає однієї пускової ?
Ну все ж це не відмова від постачання батареї взагалі , а лише відтермінування його строків .
Не треба плутати .
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14.09.2024 20:15 Ответить
ні, не вистачає пункта управління. Зайвого нівкого нема.
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14.09.2024 20:32 Ответить
У них ППО без компонентів. Фейспалм.
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14.09.2024 20:17 Ответить
Вікінги.Це не про вас.
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14.09.2024 20:21 Ответить
Які питання до Нідерландів, йолоп???
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14.09.2024 20:29 Ответить
Щоб ви всралися, шановні...
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14.09.2024 20:25 Ответить
Вправно ОПа їрмакаки дискредитує союзників такими вкидами(
Зате нафта за допомогою zeленого крота безперебійно качає $ на війну московії
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14.09.2024 20:29 Ответить
Як кажуть: плив, плив, а перед берегом вsrався...
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14.09.2024 20:36 Ответить
Озвучте ту країну
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14.09.2024 20:37 Ответить
Ого! - жмуть - союзники
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14.09.2024 20:45 Ответить
Заїбательських союзників маємо...
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14.09.2024 20:54 Ответить
Довбані 3.14darasiy! Навчились у зелених, головне гучно заявити,а далі - пох...
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14.09.2024 20:55 Ответить
А у меня - сплошные передряги: То в огороде недород, то скот падёт, То печь чадит от нехорошей тяги, А то щеку на сторону ведёт.
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14.09.2024 21:42 Ответить
******. Поставьте то что есть, а остальное достанем сами. Нет опять отговорки расчитанные на дураков.
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14.09.2024 21:47 Ответить
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14.09.2024 21:48 Ответить
Що за інфа?! Знову спекуляції і маніпуляції, частина Патріот уже в Україні. Досить друкувати усю жовтизну, свого болота хватає
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14.09.2024 22:41 Ответить
Дурдом. Союзники до такого ступеню потужні,що аж спасу немає.
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15.09.2024 00:27 Ответить
Наша дипломатія до пОПи.
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15.09.2024 10:14 Ответить
 
 