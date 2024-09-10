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Нидерланды не накладывали ограничений на применение предоставленного Украине оружия, это касается и истребителей F-16, - министр обороны Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Нидерланды не запрещают Украине применять предоставленное оружие по военным целям, находящимся на территории РФ.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

"Киев имеет право защищать себя. И если страну атакуют из приграничных районов или российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет: они тоже могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", - сказал министр.

Брекельманс также призвал других союзников Украины сделать то же самое, ссылаясь на нормы международного права, которое не ограничивает расстояние для таких ударов.

Также читайте: Будем честными: в ближайшее время потребности Украины в боеприпасах удовлетворить не получится, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

"Международное право не ограничивается расстоянием. Право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы. Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

И добавил, что это касается также и истребителей F-16, предоставленных его страной.

Недавно сообщалось, что Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.

Также читайте: Участие стран-партнеров в сбивании российских ракет и БПЛА над Украиной будет иметь "ограниченные преимущества", - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс
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Топ комментарии
+11
Та дай Боже гараздів Нідерландам! Хоч одні з характером», більшим удвічі ніж в США і Німеччини разом взятих.
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10.09.2024 00:45
+10
Упс, виходить що хтось брехав весь час Українцям що "недозволяють, неможна"..... для чого?
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10.09.2024 00:49
+10
Єрмак працює.... на путлєрів
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10.09.2024 00:52
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Та дай Боже гараздів Нідерландам! Хоч одні з характером», більшим удвічі ніж в США і Німеччини разом взятих.
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10.09.2024 00:45 Ответить
А хіба Нідерланди надавали далекобійні ракети власного виробництва?
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10.09.2024 01:12 Ответить
Вони надали F-16, якими дозволили спікірувати кудись на території рф. Добре ці голландці придумали. Такі борзі і безкомпромісні, тільки їх дозволами скористатись не можна.
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10.09.2024 09:02 Ответить
Упс, виходить що хтось брехав весь час Українцям що "недозволяють, неможна"..... для чого?
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10.09.2024 00:49 Ответить
Єрмак працює.... на путлєрів
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10.09.2024 00:52 Ответить
Нідерланди - країна, яка своїми діями, а не лише словами викликає повагу і вдячність України.
З цією країною можна йти в розвідку.
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10.09.2024 00:52 Ответить
А на снарядах и ракетах написано откуда они? Может у нас все оружие из Нидерландов?
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10.09.2024 01:06 Ответить
"Атакамсами" без дозволу США не можна, навіть якщо їх нададуть Нідерланди.
Теж саме з "Шторм Шадов" й іньшим озброєнням.
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10.09.2024 01:11 Ответить
Маю припущення, що "дозвіл" передбачає дяки необхідні зміни у прошитому коді ПЗ зброї, а не лише чарівне слово "дозволяю" дідуся Джо.
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10.09.2024 01:22 Ответить
Є нідерландський ATACMS в нас?
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10.09.2024 01:53 Ответить
Ссылочку, плиз.
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10.09.2024 09:55 Ответить
Добряче гигнувся кацапні МН17
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10.09.2024 03:13 Ответить
Хтось наклав ці обмеження в себе в голові
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10.09.2024 04:57 Ответить
У нас головний не президент , а завгосп .
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10.09.2024 07:14 Ответить
навіть якщо все НАТО разом, буде на весь голос кричати: ТАК, зелена, брехлива влада зрада буде шукати і вигадувати причини, щоб не завдавати ударів.
ібо сказане:
"хто хоче - робить, хто не хоче - шукає причини"
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10.09.2024 05:40 Ответить
Чому ze перевертні брешуть українцям???
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10.09.2024 07:44 Ответить
чому українці ведуться на цю брехню?
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10.09.2024 13:38 Ответить
Щось мені вже давно здається, що ці обмежання щодо застосування зброї по теріторії рифи вигадані зеленськім і ОП. Пам'ятаєте про Storm Shadow? Британці казали - обмежень немає, поки зеленський сам не почав задавати питання: а можна по москалям ним жахнути? В результаті отримали обмежання.
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10.09.2024 10:05 Ответить
Klein, maar krachtig! Невеликі, але сильні, як кажуть у Нідерландах.

Рубен, як і Марк Рютте з нашого ліберально-демократичного кола спілкування, хто усвідомив, що московити розуміють лише позицію сили!!
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10.09.2024 13:33 Ответить
 
 