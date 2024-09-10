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Нідерланди (1504) зброя (7283) росія (63614)

Нідерланди не накладали обмежень на застосування наданої Україні зброї по військових цілях в РФ, - міністр оборони Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Нідерланди не забороняють Україні застосовувати надану зброю по військових цілях, що знаходяться на території РФ.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

"Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", - сказав міністр.

Брекельманс також закликав інших союзників України зробити те ж саме, посилаючись на норми міжнародного права, яке не обмежує відстань для таких ударів.

Також читайте: Участь країн-партнерів у збитті російських ракет і БпЛА над Україною матиме "обмежені переваги", - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

"Міжнародне право не обмежується відстанню. Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - наголосив глава Міноборони Нідерландів.

Та додав, що це стосується також і винищувачів F-16, наданих його країною.

Нещодавно повідомлялось, що Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.

Читайте: Маємо бути чесними, найближчим часом потреби України в боєприпасах задовольнити не вийде, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Та дай Боже гараздів Нідерландам! Хоч одні з характером», більшим удвічі ніж в США і Німеччини разом взятих.
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10.09.2024 00:45
+10
Упс, виходить що хтось брехав весь час Українцям що "недозволяють, неможна"..... для чого?
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10.09.2024 00:49
+10
Єрмак працює.... на путлєрів
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10.09.2024 00:52
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Та дай Боже гараздів Нідерландам! Хоч одні з характером», більшим удвічі ніж в США і Німеччини разом взятих.
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10.09.2024 00:45 Відповісти
А хіба Нідерланди надавали далекобійні ракети власного виробництва?
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10.09.2024 01:12 Відповісти
Вони надали F-16, якими дозволили спікірувати кудись на території рф. Добре ці голландці придумали. Такі борзі і безкомпромісні, тільки їх дозволами скористатись не можна.
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10.09.2024 09:02 Відповісти
Упс, виходить що хтось брехав весь час Українцям що "недозволяють, неможна"..... для чого?
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10.09.2024 00:49 Відповісти
Єрмак працює.... на путлєрів
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10.09.2024 00:52 Відповісти
Нідерланди - країна, яка своїми діями, а не лише словами викликає повагу і вдячність України.
З цією країною можна йти в розвідку.
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10.09.2024 00:52 Відповісти
А на снарядах и ракетах написано откуда они? Может у нас все оружие из Нидерландов?
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10.09.2024 01:06 Відповісти
"Атакамсами" без дозволу США не можна, навіть якщо їх нададуть Нідерланди.
Теж саме з "Шторм Шадов" й іньшим озброєнням.
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10.09.2024 01:11 Відповісти
Маю припущення, що "дозвіл" передбачає дяки необхідні зміни у прошитому коді ПЗ зброї, а не лише чарівне слово "дозволяю" дідуся Джо.
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10.09.2024 01:22 Відповісти
Є нідерландський ATACMS в нас?
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10.09.2024 01:53 Відповісти
Ссылочку, плиз.
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10.09.2024 09:55 Відповісти
Добряче гигнувся кацапні МН17
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10.09.2024 03:13 Відповісти
Хтось наклав ці обмеження в себе в голові
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10.09.2024 04:57 Відповісти
У нас головний не президент , а завгосп .
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10.09.2024 07:14 Відповісти
навіть якщо все НАТО разом, буде на весь голос кричати: ТАК, зелена, брехлива влада зрада буде шукати і вигадувати причини, щоб не завдавати ударів.
ібо сказане:
"хто хоче - робить, хто не хоче - шукає причини"
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10.09.2024 05:40 Відповісти
Чому ze перевертні брешуть українцям???
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10.09.2024 07:44 Відповісти
чому українці ведуться на цю брехню?
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10.09.2024 13:38 Відповісти
Щось мені вже давно здається, що ці обмежання щодо застосування зброї по теріторії рифи вигадані зеленськім і ОП. Пам'ятаєте про Storm Shadow? Британці казали - обмежень немає, поки зеленський сам не почав задавати питання: а можна по москалям ним жахнути? В результаті отримали обмежання.
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10.09.2024 10:05 Відповісти
Klein, maar krachtig! Невеликі, але сильні, як кажуть у Нідерландах.

Рубен, як і Марк Рютте з нашого ліберально-демократичного кола спілкування, хто усвідомив, що московити розуміють лише позицію сили!!
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10.09.2024 13:33 Відповісти
 
 