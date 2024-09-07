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Нідерланди (1503) ракети (3926)

Участь країн-партнерів у збитті російських ракет і БпЛА над Україною матиме "обмежені переваги", - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що збиття країнами-партнерами російських ракет і безпілотників, які пролітають над заходом України і наближаються до їхнього повітряного простору, може не бути "найефективнішим способом розв'язання проблеми".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Брекельманс заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"На мою думку, це обмежені переваги. Незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", – зазначив він.

Також читайте: Польща могла б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували українським АЕС, - Сікорський

Як зауважив Брекельманс, саме цьому типу ескалації намагаються запобігти союзники по НАТО.

"Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди передадуть Україні ракети "повітря-повітря" та матеріали для техобслуговування F-16, - глава Міноборони Брекельманс

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Топ коментарі
+10
Страуси. Голову в пісок ... і ворога не видно.
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07.09.2024 18:01
+6
Даже якщо хоть одне зіб'ють то це вже збережене майно і головне збережене комусь життя!
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07.09.2024 17:58
+6
Всі дивляться на США
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07.09.2024 18:03
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Даже якщо хоть одне зіб'ють то це вже збережене майно і головне збережене комусь життя!
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07.09.2024 17:58 Відповісти
Страуси. Голову в пісок ... і ворога не видно.
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07.09.2024 18:01 Відповісти
Мають ще нахабство казати щось про ,, на користь Україні"! Затнулись би вже краще!
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07.09.2024 18:03 Відповісти
Всі дивляться на США
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07.09.2024 18:03 Відповісти
там нема на що дивитися
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07.09.2024 18:21 Відповісти
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07.09.2024 18:07 Відповісти
Якщо не хочете збивати то краще взагалі не піднімайте цю тему!
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07.09.2024 18:11 Відповісти
@ "Навички запобігання ескалації конфліктів (коротка настанова*)

Мудра людина завжди знайде спосіб, щоб не почати війну (Ямамото І., адмірал флоту)

http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#2

Як запобігти ескалації конфлікту

Конфліктогени - це ... дії, які провокують чи розпалюють конфлікт.
Конфліктогени посилюють напруження, ... породжують бажання захищатися. Найбільша небезпека в тому, що конфліктоген провокує у відповідь новий конфліктоген, а той, своєю чергою, - ще один, і так далі. Кожен наступний конфліктоген діє сильніше за попередній. Так утворюється "конфліктний ескалатор".

Для попередження конфліктів потрібно пам'ятати два основні правила:
1) Намагайтеся не використовувати конфліктогени;
2) Не піддавайтеся на провокацію конфлікту (не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген).".

* для країн - учасників блоку НАТО
http://llt.multycourse.com.ua/ua/glossary/144
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07.09.2024 18:16 Відповісти
"...вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину."
І де літаки для захисту України?
Іранські ракети це не ескалація, а літаки ескалація.
Ну просто позор какой-то!!!
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07.09.2024 18:19 Відповісти
«Це драматична ескалація - передача росії Іраном балістичних ракет. Ми стурбовані їхнім союзом», - реакція Білого дому на передачу Іраном ракет рф.
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07.09.2024 18:22 Відповісти
Все одно вдягнете свій старий мундир, дорогий для вас і священний. Ніде ви не дінетеся. Потвори кров розпробували, і їм, ймовірно, сподобався смак. Так вам і треба.
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07.09.2024 18:29 Відповісти
Він хоч сам зрозумів, що наговорив?
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07.09.2024 18:42 Відповісти
Цікаво які ризики якщо орківські літаки вже давно не залітають у повітряний простір неокупованих територій...

Їх ніхто не просить збивати су34 що каби скидають просто ракети та шахеди що вбивають мирних громадян

А прильоти по трансформаторах АЕС де гарантія що ракета не зіб'ється з курсу і не попаде в блок...
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07.09.2024 18:50 Відповісти
Натівські сцикуни про щось розповідають. Кого цікавлять ваші відмазки, ви смішні й жалюгідні.
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07.09.2024 18:54 Відповісти
Куколди...мля..
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07.09.2024 19:14 Відповісти
Ссикло, ось хто вони. Думаю, якщо рашка нападе, наприклад, на Латвію або Естонію,то ця НАТА буде проводити консультації кілька тижнів, і більш нічого робити не буде. Тому що ссуть, тому що справжніх лідерів вже давно немає.
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07.09.2024 19:49 Відповісти
Дитячий садок якийсь… вони все ще вважають, що Путіну потрібна підстава для ядерного удару…. .. коли до цього дійде… підставу він створить самостійно ….
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07.09.2024 22:13 Відповісти
Міністр хйсосів)
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07.09.2024 22:50 Відповісти
 
 