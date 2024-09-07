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Нидерланды (1531) ракеты (3470)

Участие стран-партнеров в сбивании российских ракет и БпЛА над Украиной будет иметь "ограниченные преимущества", - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что сбивание странами-партнерами российских ракет и беспилотников, которые пролетают над западом Украины и приближаются к их воздушному пространству, может не быть "самым эффективным способом решения проблемы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Брекельманс заявил в интервью Радио Свобода.

"По моему мнению, это ограниченные преимущества. Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", - отметил он.

Также читайте: Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной, если бы они угрожали украинским АЭС, - Сикорский

Как отметил Брекельманс, именно этот тип эскалации пытаются предотвратить союзники по НАТО.

"Думаю, это также на пользу Украине, что мы стараемся ее не допустить. Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, преобладают ли выгоды над рисками. Пока что разницы нет. Такое принятое решение", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды передадут Украине ракеты "воздух-воздух" и материалы для техобслуживания F-16, - глава Минобороны Брекельманс
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Топ комментарии
+10
Страуси. Голову в пісок ... і ворога не видно.
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07.09.2024 18:01
+6
Даже якщо хоть одне зіб'ють то це вже збережене майно і головне збережене комусь життя!
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07.09.2024 17:58
+6
Всі дивляться на США
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07.09.2024 18:03
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Даже якщо хоть одне зіб'ють то це вже збережене майно і головне збережене комусь життя!
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07.09.2024 17:58 Ответить
Страуси. Голову в пісок ... і ворога не видно.
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07.09.2024 18:01 Ответить
Мають ще нахабство казати щось про ,, на користь Україні"! Затнулись би вже краще!
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07.09.2024 18:03 Ответить
Всі дивляться на США
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07.09.2024 18:03 Ответить
там нема на що дивитися
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07.09.2024 18:21 Ответить
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07.09.2024 18:07 Ответить
Якщо не хочете збивати то краще взагалі не піднімайте цю тему!
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07.09.2024 18:11 Ответить
@ "Навички запобігання ескалації конфліктів (коротка настанова*)

Мудра людина завжди знайде спосіб, щоб не почати війну (Ямамото І., адмірал флоту)

http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#2

Як запобігти ескалації конфлікту

Конфліктогени - це ... дії, які провокують чи розпалюють конфлікт.
Конфліктогени посилюють напруження, ... породжують бажання захищатися. Найбільша небезпека в тому, що конфліктоген провокує у відповідь новий конфліктоген, а той, своєю чергою, - ще один, і так далі. Кожен наступний конфліктоген діє сильніше за попередній. Так утворюється "конфліктний ескалатор".

Для попередження конфліктів потрібно пам'ятати два основні правила:
1) Намагайтеся не використовувати конфліктогени;
2) Не піддавайтеся на провокацію конфлікту (не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген).".

* для країн - учасників блоку НАТО
http://llt.multycourse.com.ua/ua/glossary/144
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07.09.2024 18:16 Ответить
"...вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину."
І де літаки для захисту України?
Іранські ракети це не ескалація, а літаки ескалація.
Ну просто позор какой-то!!!
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07.09.2024 18:19 Ответить
«Це драматична ескалація - передача росії Іраном балістичних ракет. Ми стурбовані їхнім союзом», - реакція Білого дому на передачу Іраном ракет рф.
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07.09.2024 18:22 Ответить
Все одно вдягнете свій старий мундир, дорогий для вас і священний. Ніде ви не дінетеся. Потвори кров розпробували, і їм, ймовірно, сподобався смак. Так вам і треба.
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07.09.2024 18:29 Ответить
Він хоч сам зрозумів, що наговорив?
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07.09.2024 18:42 Ответить
Цікаво які ризики якщо орківські літаки вже давно не залітають у повітряний простір неокупованих територій...

Їх ніхто не просить збивати су34 що каби скидають просто ракети та шахеди що вбивають мирних громадян

А прильоти по трансформаторах АЕС де гарантія що ракета не зіб'ється з курсу і не попаде в блок...
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07.09.2024 18:50 Ответить
Натівські сцикуни про щось розповідають. Кого цікавлять ваші відмазки, ви смішні й жалюгідні.
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07.09.2024 18:54 Ответить
Куколди...мля..
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07.09.2024 19:14 Ответить
Ссикло, ось хто вони. Думаю, якщо рашка нападе, наприклад, на Латвію або Естонію,то ця НАТА буде проводити консультації кілька тижнів, і більш нічого робити не буде. Тому що ссуть, тому що справжніх лідерів вже давно немає.
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07.09.2024 19:49 Ответить
Дитячий садок якийсь… вони все ще вважають, що Путіну потрібна підстава для ядерного удару…. .. коли до цього дійде… підставу він створить самостійно ….
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07.09.2024 22:13 Ответить
Міністр хйсосів)
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07.09.2024 22:50 Ответить
 
 