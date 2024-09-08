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боєприпаси (2212) Нідерланди (1503)

Маємо бути чесними, найближчим часом потреби України в боєприпасах задовольнити не вийде, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Снаряди

Найближчим часом потреби України в боєприпасах для протистояння російській агресії задовольнити не вдасться.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

Брекельманс запитали, коли, на його думку, партнери зможуть повністю забезпечити потреби України в боєприпасах шляхом закупівель у третіх країнах або завдяки власному виробництву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Участь країн-партнерів у збитті російських ракет і БпЛА над Україною матиме "обмежені переваги", - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

"Зважаючи на масштаби агресії Росії, а також наступ, який вона здійснює, думаю, Україні потрібно все більше і більше. Мені видається, що найближчим часом, на жаль, не буде моменту, коли можна буде сказати, що потреби України повністю задоволені.

Але вважаю, що це наш обов’язок – переконатися, що робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Сьогодні (6 вересня. – Ред.) досягнуто певного прогресу.

Але маємо бути чесними. Треба зробити більше. Тож після цього дня ми повинні продовжувати докладати зусиль на тому ж рівні, з такою ж мотивацією, щоб підштовхувати себе робити все більше і більше", - заявив Брекельманс.

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"Думаю, що атака на Курську область змінила ситуацію на тактичному рівні. Росія тепер не тільки нападає – їй також потрібно захищатися. Їй також зараз потрібно вирішити дилему, розмістити більше сил на Курському напрямку чи на Донбасі. Тож, гадаю, це створює нову ситуацію.

Але якщо ми справді хочемо також створити новий баланс на більш стратегічному рівні й переконатися, що Україна посилить наступ, потрібна набагато більша підтримка. Тому ми всі повинні запитати себе, чи можемо ми зробити більше, і продовжувати діяти та наполягати", - додав він.

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Топ коментарі
+9
ну, і як вам, новий кабінет міністрів?
як вам, поїздочка, зе!шмарклі на рамштайн?
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08.09.2024 00:56
+7
Повна некомпетентність, дивних осіб, на посадах в органах державного управління, згідно з вимогами Регламентів ВРУ та КМУ, не кажучи про вимоги отієї Нацдержслужби!! !!
Які ж тупі ті особи, що призначають на посади некомпетентних осіб, у публічні будинки ЦОВВ та КМУ, дивні та злодійкуваті осіб!!
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08.09.2024 01:18
+6
тут в коментах повністю проявляється кацапська поведінка. Що ви верещите, як дикі свині. В усьому винен президент? А хто він такий, взагалі, для українців? Ніхто і ніщо , порожнє місце. І гетьман прийде, буде порожнім місцем. Це тільки кацапи вважають, що росією карлик керує, він цар, бог для них і все на світі. В Україні все завжди вирішувалось колегіально. На жаль, останні 33 років ця колегія тхне зросійщенням. От з явищем потрібно боротись і його ненавидіти.
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08.09.2024 07:52
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ну, і як вам, новий кабінет міністрів?
як вам, поїздочка, зе!шмарклі на рамштайн?
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08.09.2024 00:56 Відповісти
Повна некомпетентність, дивних осіб, на посадах в органах державного управління, згідно з вимогами Регламентів ВРУ та КМУ, не кажучи про вимоги отієї Нацдержслужби!! !!
Які ж тупі ті особи, що призначають на посади некомпетентних осіб, у публічні будинки ЦОВВ та КМУ, дивні та злодійкуваті осіб!!
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08.09.2024 01:18 Відповісти
під час війни не діють конкурси
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08.09.2024 11:16 Відповісти
Воєнний стан, це не Стан війни! В Україні діє з 2014 року, - ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, для усіх установ, організацій та підприємств!!
Його, ще з часів Кучмарика, ригоАНАЛИ-типу: портнова+лавриновича+сівковича+лукаш+підрахуя+деркача, та за десяткок «ВЧЬОНИХ» з корочками, з Полтавських курсів баканова, викривила та запетляли, що про нього, керОВНіки в органах державної влади ВЗАГАЛІ нічого не знають! Бо в Регламенті КМУ з 2014 року повна МАЯЧНЯ, замість вимог повсякдення з початком війни рашистів!,!
Шмигаля кодло, цьому яскравий приклад! Повна прострація, від самого НЕРОЗУМІННЯ, правовиХ змін, у системі державного управління в державі, під час дій ОСОБЛИВОго ПЕРІОДу та тільки, лупання очима посадовців, на камери ЗМІ ….
Спостерігаймо за новопризначеними від єрмака…
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08.09.2024 14:21 Відповісти
Ну так, виробляти снаряди - це вам не "Du hast" на всю горлянку волати.
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08.09.2024 01:19 Відповісти
а чого ти клаву розчепірив на Нідерланди, вони тобі цього придурка обрали в препізеденти чи 73% клінічних ідіотів відправили на вавививерження?
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08.09.2024 11:40 Відповісти
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08.09.2024 01:25 Відповісти
Стратєх зе тіко ж казав, що заморозка вигідна тільки росії.

А виявляється, для нас снарядів найближчі роки не буде достатньо і самі ми не виготовляємо. Але пофіг, Микол вистачає, лопатами стрілятимуть.
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08.09.2024 01:49 Відповісти
Вже усе виготовляємо. Щодо кількості питання. В усякому випадку, пишуть, по 10 САУ на місяць.
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08.09.2024 11:17 Відповісти
ну шож. значить будем грабiть коровани.
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08.09.2024 02:52 Відповісти
ухилянти, повертайтесь виробляти снаряди а не скиглить
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08.09.2024 04:48 Відповісти
тут в коментах повністю проявляється кацапська поведінка. Що ви верещите, як дикі свині. В усьому винен президент? А хто він такий, взагалі, для українців? Ніхто і ніщо , порожнє місце. І гетьман прийде, буде порожнім місцем. Це тільки кацапи вважають, що росією карлик керує, він цар, бог для них і все на світі. В Україні все завжди вирішувалось колегіально. На жаль, останні 33 років ця колегія тхне зросійщенням. От з явищем потрібно боротись і його ненавидіти.
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08.09.2024 07:52 Відповісти
Завалис вже, чучело німецьке. Звалило з країни,то не лізь до українців зі своїми всратими повчаннями. Читиякась продажна шльондро- ботва під впн? Народ, ви помітили, що усе лайно, яке лізе нас повчати, як жити, повилазили з німецькими прапорцями?
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08.09.2024 09:26 Відповісти
а хто ще тебе вчитиме європейській культурі, базарна бабо? Ще раз повторюю - українці живуть в усьому світі, а не тільки в Україні.Яскравий приклад: Степан Бандера жив за кордоном, але вчив українців, як їм жити. І зараз його слова залишаться у віках, а твої крики- лише на базарі
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08.09.2024 10:16 Відповісти
Невдале порівняння. Тоді незалежної України не було. І сам він де жив ?
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08.09.2024 11:19 Відповісти
Тільки завдяки його вченню і українському уряду в екзилі, який свято оберігав символи української державності, вона і стала незалежною, бевзю. Якби Плав"юк не передав в 1992 році кравчуку українські клейноди, то вся б Україна була б зараз загаджена таким кацапським лайном, як ота баба. Вас кацапи викакували на Україну десантами, і до влади дібрались. Тепер знову потрібно чистити ті Авгієві конюшні. Поверніть клейноди в Німеччину.
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08.09.2024 11:29 Відповісти
Не хвилюйтесь - скоро повернуться ... якщо встигнуть
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08.09.2024 12:24 Відповісти
Я Вам про Степана Ви мені про Івана !!
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08.09.2024 14:18 Відповісти
Не останні 33, а вже більше 100. Придивіться на таблички на цвинтарях; там чекмарьових/газізових/самсонових 85%. Звісно ж, до такого балансу приклав руку таваріщ сталін.
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08.09.2024 10:00 Відповісти
як ви встигли помітити, що коментатори вищать в ретроспективі останніх років і в перспективі за хазяїна цього сайту. Це в нього приватний сайт. бо він овва який мільярдер і накрав гроші у цих рабів, які за нього й верещать.
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08.09.2024 10:13 Відповісти
Дивно.А у всяких у...банів з рушниками на головах і всякої вузькоокої пи...доти виходить задовольнити потреби парашників.Як так?
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08.09.2024 08:36 Відповісти
Там нафта розвідана і массово добувається. Авторитарний режим; населення і територія більше у 2 рази.
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08.09.2024 11:22 Відповісти
Тоді питання що не так з потужними європейськими економіками та демократією?
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08.09.2024 12:11 Відповісти
Одне велике не так ! А саме - вони просто не хочуть збільшувати оборонні бюджети , бо це похитне їхні економіки
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08.09.2024 12:29 Відповісти
А куди дівалося залізяччя під час роззброєння кінця минулого століття, початку цього ?
Не знали куди розпихувати.
Ми самі продавали наліво-направо десятками тисяч всього і мільйонами меншого.
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08.09.2024 14:04 Відповісти
ринкова економіка
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08.09.2024 14:02 Відповісти
Для "потужних європейських економік", як і для "північноамериканських", "ідолом і богом" є єдиний показник - "обсяг продажів". Нема грошей (платні) - немає виробництва. Навіть коли над Європою та Північною Америкою нависла смертельна небезпека.
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08.09.2024 15:14 Відповісти
Буде тільки ГЛИБОКА СТУРБОВАНІСТЬ.
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08.09.2024 12:18 Відповісти
 
 