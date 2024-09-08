Маємо бути чесними, найближчим часом потреби України в боєприпасах задовольнити не вийде, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Найближчим часом потреби України в боєприпасах для протистояння російській агресії задовольнити не вдасться.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

Брекельманс запитали, коли, на його думку, партнери зможуть повністю забезпечити потреби України в боєприпасах шляхом закупівель у третіх країнах або завдяки власному виробництву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Участь країн-партнерів у збитті російських ракет і БпЛА над Україною матиме "обмежені переваги", - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

"Зважаючи на масштаби агресії Росії, а також наступ, який вона здійснює, думаю, Україні потрібно все більше і більше. Мені видається, що найближчим часом, на жаль, не буде моменту, коли можна буде сказати, що потреби України повністю задоволені.

Але вважаю, що це наш обов’язок – переконатися, що робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Сьогодні (6 вересня. – Ред.) досягнуто певного прогресу.

Але маємо бути чесними. Треба зробити більше. Тож після цього дня ми повинні продовжувати докладати зусиль на тому ж рівні, з такою ж мотивацією, щоб підштовхувати себе робити все більше і більше", - заявив Брекельманс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС підготував близько 700 тис. снарядів для України, мети в 1 млн не досягуто, виробництво продовжується, - Боррель

"Думаю, що атака на Курську область змінила ситуацію на тактичному рівні. Росія тепер не тільки нападає – їй також потрібно захищатися. Їй також зараз потрібно вирішити дилему, розмістити більше сил на Курському напрямку чи на Донбасі. Тож, гадаю, це створює нову ситуацію.

Але якщо ми справді хочемо також створити новий баланс на більш стратегічному рівні й переконатися, що Україна посилить наступ, потрібна набагато більша підтримка. Тому ми всі повинні запитати себе, чи можемо ми зробити більше, і продовжувати діяти та наполягати", - додав він.