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Будем честными: в ближайшее время потребности Украины в боеприпасах удовлетворить не получится, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Снаряди

В ближайшее время потребности Украины в боеприпасах для противостояния российской агрессии удовлетворить не удастся.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

Брекельманс спросили, когда, по его мнению, партнеры смогут полностью обеспечить потребности Украины в боеприпасах путем закупок в третьих странах или благодаря собственному производству.

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"Учитывая масштабы агрессии России, а также наступление, которое она осуществляет, думаю, Украине нужно все больше и больше. Мне представляется, что в ближайшее время, к сожалению, не будет момента, когда можно будет сказать, что потребности Украины полностью удовлетворены.

Но считаю, что это наш долг - убедиться, что делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Сегодня (6 сентября. - Ред.) достигнут определенный прогресс.

Но мы должны быть честными. Надо сделать больше. Поэтому после этого дня мы должны продолжать прилагать усилия на том же уровне, с такой же мотивацией, чтобы подталкивать себя делать все больше и больше", - заявил Брекельманс.

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"Думаю, что атака на Курскую область изменила ситуацию на тактическом уровне. Россия теперь не только нападает - ей также нужно защищаться. Ей также сейчас нужно решить дилемму, разместить больше сил на Курском направлении или на Донбассе. Поэтому, думаю, это создает новую ситуацию.

Но если мы действительно хотим также создать новый баланс на более стратегическом уровне и убедиться, что Украина усилит наступление, нужна гораздо большая поддержка. Поэтому мы все должны спросить себя, можем ли мы сделать больше, и продолжать действовать и настаивать", - добавил он.
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Топ комментарии
+9
ну, і як вам, новий кабінет міністрів?
як вам, поїздочка, зе!шмарклі на рамштайн?
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08.09.2024 00:56
+7
Повна некомпетентність, дивних осіб, на посадах в органах державного управління, згідно з вимогами Регламентів ВРУ та КМУ, не кажучи про вимоги отієї Нацдержслужби!! !!
Які ж тупі ті особи, що призначають на посади некомпетентних осіб, у публічні будинки ЦОВВ та КМУ, дивні та злодійкуваті осіб!!
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08.09.2024 01:18
+6
тут в коментах повністю проявляється кацапська поведінка. Що ви верещите, як дикі свині. В усьому винен президент? А хто він такий, взагалі, для українців? Ніхто і ніщо , порожнє місце. І гетьман прийде, буде порожнім місцем. Це тільки кацапи вважають, що росією карлик керує, він цар, бог для них і все на світі. В Україні все завжди вирішувалось колегіально. На жаль, останні 33 років ця колегія тхне зросійщенням. От з явищем потрібно боротись і його ненавидіти.
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08.09.2024 07:52
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Правила форума Совет форумчан
ну, і як вам, новий кабінет міністрів?
як вам, поїздочка, зе!шмарклі на рамштайн?
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08.09.2024 00:56 Ответить
Повна некомпетентність, дивних осіб, на посадах в органах державного управління, згідно з вимогами Регламентів ВРУ та КМУ, не кажучи про вимоги отієї Нацдержслужби!! !!
Які ж тупі ті особи, що призначають на посади некомпетентних осіб, у публічні будинки ЦОВВ та КМУ, дивні та злодійкуваті осіб!!
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08.09.2024 01:18 Ответить
під час війни не діють конкурси
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08.09.2024 11:16 Ответить
Воєнний стан, це не Стан війни! В Україні діє з 2014 року, - ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, для усіх установ, організацій та підприємств!!
Його, ще з часів Кучмарика, ригоАНАЛИ-типу: портнова+лавриновича+сівковича+лукаш+підрахуя+деркача, та за десяткок «ВЧЬОНИХ» з корочками, з Полтавських курсів баканова, викривила та запетляли, що про нього, керОВНіки в органах державної влади ВЗАГАЛІ нічого не знають! Бо в Регламенті КМУ з 2014 року повна МАЯЧНЯ, замість вимог повсякдення з початком війни рашистів!,!
Шмигаля кодло, цьому яскравий приклад! Повна прострація, від самого НЕРОЗУМІННЯ, правовиХ змін, у системі державного управління в державі, під час дій ОСОБЛИВОго ПЕРІОДу та тільки, лупання очима посадовців, на камери ЗМІ ….
Спостерігаймо за новопризначеними від єрмака…
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08.09.2024 14:21 Ответить
Ну так, виробляти снаряди - це вам не "Du hast" на всю горлянку волати.
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08.09.2024 01:19 Ответить
а чого ти клаву розчепірив на Нідерланди, вони тобі цього придурка обрали в препізеденти чи 73% клінічних ідіотів відправили на вавививерження?
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08.09.2024 11:40 Ответить
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08.09.2024 01:25 Ответить
Стратєх зе тіко ж казав, що заморозка вигідна тільки росії.

А виявляється, для нас снарядів найближчі роки не буде достатньо і самі ми не виготовляємо. Але пофіг, Микол вистачає, лопатами стрілятимуть.
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08.09.2024 01:49 Ответить
Вже усе виготовляємо. Щодо кількості питання. В усякому випадку, пишуть, по 10 САУ на місяць.
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08.09.2024 11:17 Ответить
ну шож. значить будем грабiть коровани.
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08.09.2024 02:52 Ответить
ухилянти, повертайтесь виробляти снаряди а не скиглить
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08.09.2024 04:48 Ответить
тут в коментах повністю проявляється кацапська поведінка. Що ви верещите, як дикі свині. В усьому винен президент? А хто він такий, взагалі, для українців? Ніхто і ніщо , порожнє місце. І гетьман прийде, буде порожнім місцем. Це тільки кацапи вважають, що росією карлик керує, він цар, бог для них і все на світі. В Україні все завжди вирішувалось колегіально. На жаль, останні 33 років ця колегія тхне зросійщенням. От з явищем потрібно боротись і його ненавидіти.
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08.09.2024 07:52 Ответить
Завалис вже, чучело німецьке. Звалило з країни,то не лізь до українців зі своїми всратими повчаннями. Читиякась продажна шльондро- ботва під впн? Народ, ви помітили, що усе лайно, яке лізе нас повчати, як жити, повилазили з німецькими прапорцями?
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08.09.2024 09:26 Ответить
а хто ще тебе вчитиме європейській культурі, базарна бабо? Ще раз повторюю - українці живуть в усьому світі, а не тільки в Україні.Яскравий приклад: Степан Бандера жив за кордоном, але вчив українців, як їм жити. І зараз його слова залишаться у віках, а твої крики- лише на базарі
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08.09.2024 10:16 Ответить
Невдале порівняння. Тоді незалежної України не було. І сам він де жив ?
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08.09.2024 11:19 Ответить
Тільки завдяки його вченню і українському уряду в екзилі, який свято оберігав символи української державності, вона і стала незалежною, бевзю. Якби Плав"юк не передав в 1992 році кравчуку українські клейноди, то вся б Україна була б зараз загаджена таким кацапським лайном, як ота баба. Вас кацапи викакували на Україну десантами, і до влади дібрались. Тепер знову потрібно чистити ті Авгієві конюшні. Поверніть клейноди в Німеччину.
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08.09.2024 11:29 Ответить
Не хвилюйтесь - скоро повернуться ... якщо встигнуть
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08.09.2024 12:24 Ответить
Я Вам про Степана Ви мені про Івана !!
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08.09.2024 14:18 Ответить
Не останні 33, а вже більше 100. Придивіться на таблички на цвинтарях; там чекмарьових/газізових/самсонових 85%. Звісно ж, до такого балансу приклав руку таваріщ сталін.
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08.09.2024 10:00 Ответить
як ви встигли помітити, що коментатори вищать в ретроспективі останніх років і в перспективі за хазяїна цього сайту. Це в нього приватний сайт. бо він овва який мільярдер і накрав гроші у цих рабів, які за нього й верещать.
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08.09.2024 10:13 Ответить
Дивно.А у всяких у...банів з рушниками на головах і всякої вузькоокої пи...доти виходить задовольнити потреби парашників.Як так?
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08.09.2024 08:36 Ответить
Там нафта розвідана і массово добувається. Авторитарний режим; населення і територія більше у 2 рази.
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08.09.2024 11:22 Ответить
Тоді питання що не так з потужними європейськими економіками та демократією?
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08.09.2024 12:11 Ответить
Одне велике не так ! А саме - вони просто не хочуть збільшувати оборонні бюджети , бо це похитне їхні економіки
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08.09.2024 12:29 Ответить
А куди дівалося залізяччя під час роззброєння кінця минулого століття, початку цього ?
Не знали куди розпихувати.
Ми самі продавали наліво-направо десятками тисяч всього і мільйонами меншого.
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08.09.2024 14:04 Ответить
ринкова економіка
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08.09.2024 14:02 Ответить
Для "потужних європейських економік", як і для "північноамериканських", "ідолом і богом" є єдиний показник - "обсяг продажів". Нема грошей (платні) - немає виробництва. Навіть коли над Європою та Північною Америкою нависла смертельна небезпека.
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08.09.2024 15:14 Ответить
Буде тільки ГЛИБОКА СТУРБОВАНІСТЬ.
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08.09.2024 12:18 Ответить
 
 