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ЄС підготував близько 700 тис. снарядів для України, мети в 1 млн не досягуто, виробництво продовжується, - Боррель
Євросоюз поставив Україні близько 700 тисяч артилерійських снарядів 155-мм із обіцяного мільйона.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна.
"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисячі снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", - зазначив дипломат.
За словами Борреля, промисловість країн ЄС ще нарощує потужність, тому виробництво боєприпасів продовжується.
"Я хочу наполягати на тому, що ми будемо підтримувати Україну, ми передбачаємо можливість націлювання на території Росії", - додав він.
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"Завод з виробництва *********** у Пенсильванії збільшив обсяги виготовлення на 50%, аби задовольнити попит України щодо. Щобільше, завод планує введення в експлуатацію більше своїх потужностей.
Американські посадовці оголосили про збільшення виробництва цього тижня, демонструючи модернізацію заводу, яка вартувала 400 мільйонів доларів.
Завод у Скрентоні ріже та кує сталеві снаряди калібру 155 мм для гаубиць, відправляючи їх до штату Айова, де снаряд заповнюють вибухівкою та оснащують залпами. Більшість цих снарядів далі відправляють до України..."
Завод у Скрентоні, разом з двома іншими заводами у сусідньому місті Вілкс-Барре, не так давно збільшили виробництво *********** з 24 000 до 36 000 на місяць. Зараз проводять підготовку до запуску трьох нових виробничих ліній, що дасть змогу виробляти ще більше ***********.