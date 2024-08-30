ЄС підготував близько 700 тис. снарядів для України, мети в 1 млн не досягуто, виробництво продовжується, - Боррель

Євросоюз поставив Україні близько 700 тисяч артилерійських снарядів 155-мм із обіцяного мільйона.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна.

"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисячі снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", - зазначив дипломат.

За словами Борреля, промисловість країн ЄС ще нарощує потужність, тому виробництво боєприпасів продовжується.

"Я хочу наполягати на тому, що ми будемо підтримувати Україну, ми передбачаємо можливість націлювання на території Росії", - додав він.

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