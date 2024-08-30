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ЄС підготував близько 700 тис. снарядів для України, мети в 1 млн не досягуто, виробництво продовжується, - Боррель

боєприпаси

Євросоюз поставив Україні близько 700 тисяч артилерійських снарядів 155-мм із обіцяного мільйона.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна.

"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисячі снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", - зазначив дипломат.

За словами Борреля, промисловість країн ЄС ще нарощує потужність, тому виробництво боєприпасів продовжується.

"Я хочу наполягати на тому, що ми будемо підтримувати Україну, ми передбачаємо можливість націлювання на території Росії", - додав він.

Читайте: Члени ЄС повинні в себе боротись з обходом санкцій проти Росії, - Боррель

Автор: 

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Мільйон мав бути поставлений ще у березні цього року...
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30.08.2024 12:14 Відповісти
Он должен был быть поставлен ещё до контрнступления 23 года, а потом сказали что поставят до марта а теперь..... Короче Европе похер на Украина, если бы хотели то зделали бы
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30.08.2024 12:17 Відповісти
Подумаєш, роком раніше, роком пізніше. Куди поспішати? Хто зна, якби мільйон був наданий до кінця 2023-го, то була б "ескалація", а так її нема.
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30.08.2024 12:21 Відповісти
Это ты молодец. Эка эту Еуропу поставил на место, Это ты молодец. Герой. А почему попдоляшавкой работаешь? Бабла не хватает? А может ты москаль?
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30.08.2024 12:36 Відповісти
Ну це хіба зріняється з мільоном відосиків від гундосика та безумно-агрохімії-завгоспа...
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30.08.2024 12:17 Відповісти
Четвер, 29 Серпня, 2024

"Завод з виробництва *********** у Пенсильванії збільшив обсяги виготовлення на 50%, аби задовольнити попит України щодо. Щобільше, завод планує введення в експлуатацію більше своїх потужностей.

Американські посадовці оголосили про збільшення виробництва цього тижня, демонструючи модернізацію заводу, яка вартувала 400 мільйонів доларів.

Завод у Скрентоні ріже та кує сталеві снаряди калібру 155 мм для гаубиць, відправляючи їх до штату Айова, де снаряд заповнюють вибухівкою та оснащують залпами. Більшість цих снарядів далі відправляють до України..."

Завод у Скрентоні, разом з двома іншими заводами у сусідньому місті Вілкс-Барре, не так давно збільшили виробництво *********** з 24 000 до 36 000 на місяць. Зараз проводять підготовку до запуску трьох нових виробничих ліній, що дасть змогу виробляти ще більше ***********.
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30.08.2024 12:43 Відповісти
 
 