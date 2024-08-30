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Новости Помощь Украине
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ЕС подготовил около 700 тыс. снарядов для Украины, цель в 1 млн не достигнута, производство продолжается, - Боррель

боєприпаси

Евросоюз поставил Украине около 700 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм из обещанного миллиона.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы сейчас на уровне примерно 700 тысячи снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности", - отметил дипломат.

По словам Борреля, промышленность стран ЕС еще наращивает мощность, поэтому производство боеприпасов продолжается.

"Я хочу настаивать на том, что мы будем поддерживать Украину, мы предусматриваем возможность нацеливания на территории России", - добавил он.

Читайте: Члены ЕС должны у себя бороться с обходом санкций против России, - Боррель

Автор: 

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Мільйон мав бути поставлений ще у березні цього року...
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30.08.2024 12:14 Ответить
Он должен был быть поставлен ещё до контрнступления 23 года, а потом сказали что поставят до марта а теперь..... Короче Европе похер на Украина, если бы хотели то зделали бы
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30.08.2024 12:17 Ответить
Подумаєш, роком раніше, роком пізніше. Куди поспішати? Хто зна, якби мільйон був наданий до кінця 2023-го, то була б "ескалація", а так її нема.
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30.08.2024 12:21 Ответить
Это ты молодец. Эка эту Еуропу поставил на место, Это ты молодец. Герой. А почему попдоляшавкой работаешь? Бабла не хватает? А может ты москаль?
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30.08.2024 12:36 Ответить
Ну це хіба зріняється з мільоном відосиків від гундосика та безумно-агрохімії-завгоспа...
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30.08.2024 12:17 Ответить
Четвер, 29 Серпня, 2024

"Завод з виробництва *********** у Пенсильванії збільшив обсяги виготовлення на 50%, аби задовольнити попит України щодо. Щобільше, завод планує введення в експлуатацію більше своїх потужностей.

Американські посадовці оголосили про збільшення виробництва цього тижня, демонструючи модернізацію заводу, яка вартувала 400 мільйонів доларів.

Завод у Скрентоні ріже та кує сталеві снаряди калібру 155 мм для гаубиць, відправляючи їх до штату Айова, де снаряд заповнюють вибухівкою та оснащують залпами. Більшість цих снарядів далі відправляють до України..."

Завод у Скрентоні, разом з двома іншими заводами у сусідньому місті Вілкс-Барре, не так давно збільшили виробництво *********** з 24 000 до 36 000 на місяць. Зараз проводять підготовку до запуску трьох нових виробничих ліній, що дасть змогу виробляти ще більше ***********.
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30.08.2024 12:43 Ответить
 
 