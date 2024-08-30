ЕС подготовил около 700 тыс. снарядов для Украины, цель в 1 млн не достигнута, производство продолжается, - Боррель

Евросоюз поставил Украине около 700 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм из обещанного миллиона.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы сейчас на уровне примерно 700 тысячи снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности", - отметил дипломат.

По словам Борреля, промышленность стран ЕС еще наращивает мощность, поэтому производство боеприпасов продолжается.

"Я хочу настаивать на том, что мы будем поддерживать Украину, мы предусматриваем возможность нацеливания на территории России", - добавил он.

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