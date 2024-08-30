Члены ЕС должны у себя бороться с обходом санкций против России, - Боррель

Отдельные государства-члены экспортируют товары в близкие к России страны и тем самым способствуют обходу санкций. Поэтому борьбу с обходом санкций Россией европейские страны должны начинать с контроля за деятельностью своих компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Трудно объяснить увеличение экспорта из Европы в некоторые страны на востоке и на юге, близкие к России. При этом "аппетит" на европейские товары начал "ракетный" взлет сразу после начала войны и увеличивался ежедневно без должного объяснения. Это было проявлением обхода санкций, стоявших за таким ростом. Мы должны найти рычаги влияния на европейские компании, а не только налагать санкции на компании третьих стран, начать смотреть на самих себя. Поскольку борьба с обходом санкций должна начинаться дома", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он отметил, что во время неформального обсуждения европейские министры получили "жесткую картину" в контексте обхода санкций.

Напомним, ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона" в результате последних санкций США.

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