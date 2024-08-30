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Члени ЄС повинні в себе боротись з обходом санкцій проти Росії, - Боррель

боррель

Окремі держави-члени експортують товари до близьких до Росії країн і цим сприяють обходу санкцій. Тому боротьбу з обминанням санкцій Росією європейські країни мають починати з контролю за діяльністю власних компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Важко пояснити збільшення експорту з Європи до деяких країн на сході та на півдні, які є близькими до Росії. При цьому "апетит" на європейські товари почав "ракетний" зліт відразу після початку війни, та збільшувався щодня без належного пояснення. Це було проявом обходження санкцій, що стояли за таким зростанням. Тож ми маємо знайти важелі впливу на європейські компанії, а не лише накладати санкції на компанії третіх країн, почати дивитися на самих себе. Оскільки боротьба з обминанням санкцій має починатися вдома", - наголосив високий представник ЄС.

Він зауважив, що під час неформального обговорення європейські міністри отримали "жорстку картину" в контексті обминання санкцій.

Нагадаємо, низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона" внаслідок останніх санкцій США.

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Автор: 

росія (65010) санкції (11794) Боррель Жозеп (1074)


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Девіз компаніи - ми не в політиці - тільки гроші
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30.08.2024 09:34 Відповісти
отримали "жорстку картину"...
Що тут скажеш, вважаю , що препізедент має право на нове словосполучення у своєму розвитку.
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30.08.2024 09:50 Відповісти
"Санкции" - это отмазки для ЛОХТОРАТА!
Нужна ПОЛНАЯ БЛОКАДА (и в том числе по отношению к тем странам, которые ее нарушат)
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30.08.2024 12:52 Відповісти
 
 