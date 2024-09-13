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Нидерланды (1531) Patriot (251)

Нидерланды направили Украине радар для Patriot, вскоре будут переданы три пусковые установки, - министр обороны Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что Нидерланды прислали Украине радар для ЗРК Patriot, а вскоре будет отправлено три пусковые установки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, Брекельманс сообщил, что Нидерланды недавно прислали Украине радар для Patriot и что вскоре будут переданы три пусковые установки.

Также он уточнил, что другие страны все еще ищут другие компоненты для передачи полной системы.

"Мы все еще работаем над этим", - сказал Брекельманс, добавив, что продолжаются переговоры с "несколькими партнерами".

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Напомним, ранее Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине. Среди прочего, в него войдут ракеты класса "воздух-воздух", а также материалы для технического обслуживания недавно переданных Украине самолетов F-16.
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10 Нідерландів і намає параші.Світ може жити спокійно.
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13.09.2024 15:33 Ответить
Дякую!!
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13.09.2024 15:34 Ответить
І це манюня Голандія, на фоні потужної допомоги зі США аж в 120 мільйонів раз в три и місяці
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13.09.2024 15:38 Ответить
На фоні допомоги США вони мізер, але усе одне велика дяка нашим нідерландським друзям, особливо за F-16.
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13.09.2024 15:58 Ответить
Нідерланди - Слава!
ЗСУ - Слава!
Слава Україні!
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13.09.2024 15:40 Ответить
Спасобо. Если бы все так помогали как Нидерланды, Швеция. Разумеется в смысле возможностей.
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13.09.2024 15:55 Ответить
І знову поштучно.
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13.09.2024 16:00 Ответить
Захід не допомагає нам збивати ракети та шахеди. Допомагає поки що білорусь, - Зеленський
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13.09.2024 16:16 Ответить
Альтернатива Петріотам - весь Амстедам, в наметах ураїнських біженців
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13.09.2024 18:26 Ответить
 
 