Нідерланди надіслали Україні радар для Patriot, незабаром будуть передані три пускові установки, - міністр оборони Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди надіслали Україні радар для ЗРК Patriot, а незабаром буде відправлено три пускові установки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, Брекельманс повідомив, що Нідерланди нещодавно надіслали Україні радар для Patriot і що незабаром будуть передані три пускові установки.

Також він уточнив, що інші країни все ще шукають інші компоненти для передачі повної системи.

"Ми все ще працюємо над цим", - сказав Брекельманс, додавши, що тривають переговори з "кількома партнерами".

Також читайте: Румунія подарувала Україні систему Patriot

Нагадаємо, раніше Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.