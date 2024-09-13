Нідерланди надіслали Україні радар для Patriot, незабаром будуть передані три пускові установки, - міністр оборони Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди надіслали Україні радар для ЗРК Patriot, а незабаром буде відправлено три пускові установки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, Брекельманс повідомив, що Нідерланди нещодавно надіслали Україні радар для Patriot і що незабаром будуть передані три пускові установки.
Також він уточнив, що інші країни все ще шукають інші компоненти для передачі повної системи.
"Ми все ще працюємо над цим", - сказав Брекельманс, додавши, що тривають переговори з "кількома партнерами".
Нагадаємо, раніше Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.
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