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Нідерланди (1503) Patriot (285)

Нідерланди надіслали Україні радар для Patriot, незабаром будуть передані три пускові установки, - міністр оборони Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди надіслали Україні радар для ЗРК Patriot, а незабаром буде відправлено три пускові установки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, Брекельманс повідомив, що Нідерланди нещодавно надіслали Україні радар для Patriot і що незабаром будуть передані три пускові установки.

Також він уточнив, що інші країни все ще шукають інші компоненти для передачі повної системи.

"Ми все ще працюємо над цим", - сказав Брекельманс, додавши, що тривають переговори з "кількома партнерами".

Також читайте: Румунія подарувала Україні систему Patriot

Нагадаємо, раніше Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.

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10 Нідерландів і намає параші.Світ може жити спокійно.
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13.09.2024 15:33 Відповісти
Дякую!!
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13.09.2024 15:34 Відповісти
І це манюня Голандія, на фоні потужної допомоги зі США аж в 120 мільйонів раз в три и місяці
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13.09.2024 15:38 Відповісти
На фоні допомоги США вони мізер, але усе одне велика дяка нашим нідерландським друзям, особливо за F-16.
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13.09.2024 15:58 Відповісти
Нідерланди - Слава!
ЗСУ - Слава!
Слава Україні!
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13.09.2024 15:40 Відповісти
Спасобо. Если бы все так помогали как Нидерланды, Швеция. Разумеется в смысле возможностей.
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13.09.2024 15:55 Відповісти
І знову поштучно.
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13.09.2024 16:00 Відповісти
Захід не допомагає нам збивати ракети та шахеди. Допомагає поки що білорусь, - Зеленський
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13.09.2024 16:16 Відповісти
Альтернатива Петріотам - весь Амстедам, в наметах ураїнських біженців
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13.09.2024 18:26 Відповісти
 
 