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Румунія (1115) Йоганніс (63) Patriot (285)

Румунія подарувала Україні систему Patriot

Румунія передасть Україні Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу Радіо Свобода.

За даними видання, для передачі Україні системи Patriot необхідно було внести зміни до закону 2017 року, згідно з яким Румунія купила 7 Patriot на майже $4 млрд.

Наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Згодом це рішення підтримав уряд Румунії.

2 вересня рішення підтримала верхня палата парламенту Румунії.

3 вересня рішення підтримала нижня палата парламенту Румунії.

Читайте: Сенат Румунії схвалив урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot

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Топ коментарі
+78
Велика дяка і повага Румунії !!!
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05.09.2024 16:18
+40
Дякую, сусіди!!!
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05.09.2024 16:18
+29
Зеленскому вже записали ролик, де він в звичній хамовитій манері сказав, що очікував набагато більше?
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05.09.2024 16:18
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Румыния отдает почти последнее а США имеющая в десятки раз больше Петриотов и ТЫСЯЧИ Хоуков которые пылятсяна складах ввиду низкой ффективности и устаревания но которые были-бы неплохо использовать для сбивания шахедов-США жмется дать. Хоть США на 2 порядка более защищенная страна чем любая страна Европы. Кто может напасть на США:Мексика,Канада? ))) Какие-же американцы сцикуны и лицемеры. Ведь на Афган потратили 700 миллиардов,оставили там оружия на сотни миллиардов. Но Афганцев они не сцались,а рашку боятся. РУМЫНИЯ не боится рашку а США боится. Америка вырождается
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06.09.2024 08:39 Відповісти
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