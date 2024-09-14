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Новини
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Нідерланди (1503) Patriot (285)

Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot через відмову одного із союзників від участі в угоді, - ЗМІ

Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot

Нідерланди не можуть передати Україні обіцяну раніше додаткову систему Patriot. Причина - відмова неназваного союзника від участі в угоді.

Про це пише NL Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про намір передати Україні систему Patriot Міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня цього року. Повідомлялося, що Нідерланди спільно зі своїми союзниками зберуть систему протиповітряної оборони Patriot для України. Тоді йшлося про те, що в Нідерландів уже готові основні компоненти, а решту мали постачати інші країни.

Через місяць тодішня міністерка оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що вдалося знайти ще одну країну для співпраці в цій справі, не вказавши, що це за країна.

"Наразі зібрано необхідні компоненти для повної системи Patriot. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає один із союзників", - заявляла тоді Оллонгрен.

Чинний міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Нідерланди нещодавно відправили радар і що три пускові установки будуть передані найближчим часом.

Читайте також: Нідерланди передадуть Україні ракети "повітря-повітря" та матеріали для техобслуговування F-16, - глава Міноборони Брекельманс

Однак інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи. За словами Брекельманса, зараз тривають переговори з кількома партнерами.

У Міноборони Нідерландів заявили, що відомство нещодавно було проінформовано про те, що раніше згадане зобов'язання одного з союзників не виконується. Однак міністерство не уточнило, про яку саме країну йдеться.

Читайте також: Нідерланди не накладали обмежень на застосування наданої Україні зброї по військових цілях в РФ, - міністр оборони Брекельманс
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Топ коментарі
+25
Це той, зварганений Єрмаком папірець? Та звісно ж! Він же ні до чого не зобов'язує, хіба що стурбованість висловити.
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14.09.2024 20:13
+17
А цей союзник підписав безпекову угоду з Україною?
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14.09.2024 20:09
+10
Ліверна ковбаса, або ******?
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14.09.2024 20:14
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А цей союзник підписав безпекову угоду з Україною?
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14.09.2024 20:09 Відповісти
Це той, зварганений Єрмаком папірець? Та звісно ж! Він же ні до чого не зобов'язує, хіба що стурбованість висловити.
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14.09.2024 20:13 Відповісти
Тим часом кацапи захопили Снагость і рухаються в напрямку на Любимівку.наші ведуть бої за село Веселе.Курська область.
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14.09.2024 20:34 Відповісти
Ліверна ковбаса, або ******?
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14.09.2024 20:14 Відповісти
у в ******* немає, отже, знову - німці !!!

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14.09.2024 20:28 Відповісти
Навряд. Нідерланди зазвичай діють спільно із Бельгією та Люксембургом. Інколи із Данією. Але Данія і так віддає все і навіть по світу для нас прикуповує. Один із найкращих союзників.
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14.09.2024 22:06 Відповісти
У Бені-Люкса немає жодної ППО !

це знають навіть в українському дит. садку
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15.09.2024 00:04 Відповісти
. БеНіЛюкс - це не Беня-Люкс. А тепер подивись у статті , хто нам передає три пускові і радар. Є в них чи нема, але це десь знайшли.
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15.09.2024 02:40 Відповісти
Тобто - збирають до купи батарею і до повного комплекту не вистачає однієї пускової ?
Ну все ж це не відмова від постачання батареї взагалі , а лише відтермінування його строків .
Не треба плутати .
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14.09.2024 20:15 Відповісти
ні, не вистачає пункта управління. Зайвого нівкого нема.
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14.09.2024 20:32 Відповісти
У них ППО без компонентів. Фейспалм.
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14.09.2024 20:17 Відповісти
Вікінги.Це не про вас.
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14.09.2024 20:21 Відповісти
Які питання до Нідерландів, йолоп???
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14.09.2024 20:29 Відповісти
Щоб ви всралися, шановні...
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14.09.2024 20:25 Відповісти
Вправно ОПа їрмакаки дискредитує союзників такими вкидами(
Зате нафта за допомогою zeленого крота безперебійно качає $ на війну московії
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14.09.2024 20:29 Відповісти
Як кажуть: плив, плив, а перед берегом вsrався...
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14.09.2024 20:36 Відповісти
Озвучте ту країну
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14.09.2024 20:37 Відповісти
Ого! - жмуть - союзники
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14.09.2024 20:45 Відповісти
Заїбательських союзників маємо...
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14.09.2024 20:54 Відповісти
Довбані 3.14darasiy! Навчились у зелених, головне гучно заявити,а далі - пох...
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14.09.2024 20:55 Відповісти
А у меня - сплошные передряги: То в огороде недород, то скот падёт, То печь чадит от нехорошей тяги, А то щеку на сторону ведёт.
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14.09.2024 21:42 Відповісти
******. Поставьте то что есть, а остальное достанем сами. Нет опять отговорки расчитанные на дураков.
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14.09.2024 21:47 Відповісти
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14.09.2024 21:48 Відповісти
Що за інфа?! Знову спекуляції і маніпуляції, частина Патріот уже в Україні. Досить друкувати усю жовтизну, свого болота хватає
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14.09.2024 22:41 Відповісти
Дурдом. Союзники до такого ступеню потужні,що аж спасу немає.
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15.09.2024 00:27 Відповісти
Наша дипломатія до пОПи.
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15.09.2024 10:14 Відповісти
 
 