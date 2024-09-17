УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6207 відвідувачів онлайн
Новини Війна
572 3

Загрози з боку Росії дуже різноманітні, необхідно інвестувати значні кошти, щоб захиститися та стримати РФ від будь-якої подальшої агресії, - глава міноборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс про загрози з боку Росії

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав Росію додатно потужної країною, яка може довго з високою інтенсивністю вести війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LRT.

"Якщо ви подивитеся на оцінки того, що зможе виробити російська військова промисловість і кількість людей, які вона зможе мобілізувати, то ці цифри дійсно величезні. Росія грає в цифри, і Україні дуже важко захиститися від неї. 

Звичайно, Росія теж веде гібридну війну.  Загрози з боку Росії дуже різноманітні, і нам потрібно інвестувати значні кошти, щоб захиститися від цих загроз і стримати Росію від будь-якої подальшої агресії", - наголосив Брекельманс.

Нагадаємо, на думку Брекельманса, війна, яку Росія розпочала проти України, не завершиться у 2024-2025 роках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot через відмову одного із союзників від участі в угоді, - ЗМІ

Автор: 

Нідерланди (1567) росія (65191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буде воювати - а шо іі мішає - шеи ядеркою ******** - шоб Захід по вуглах жався
показати весь коментар
17.09.2024 08:16 Відповісти
Добре дати рашці по риляці -- вона затихне ,але чомусь цивілізований світ цюняє по колінах.
показати весь коментар
17.09.2024 08:24 Відповісти
нічого вічного не існує і цей колос на глиняних ніжках впаде , але поки в них є гроші і дебіли ще протягуть деякий час
показати весь коментар
17.09.2024 08:30 Відповісти
 
 