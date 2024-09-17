Загрози з боку Росії дуже різноманітні, необхідно інвестувати значні кошти, щоб захиститися та стримати РФ від будь-якої подальшої агресії, - глава міноборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав Росію додатно потужної країною, яка може довго з високою інтенсивністю вести війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LRT.

"Якщо ви подивитеся на оцінки того, що зможе виробити російська військова промисловість і кількість людей, які вона зможе мобілізувати, то ці цифри дійсно величезні. Росія грає в цифри, і Україні дуже важко захиститися від неї.

Звичайно, Росія теж веде гібридну війну. Загрози з боку Росії дуже різноманітні, і нам потрібно інвестувати значні кошти, щоб захиститися від цих загроз і стримати Росію від будь-якої подальшої агресії", - наголосив Брекельманс.

Нагадаємо, на думку Брекельманса, війна, яку Росія розпочала проти України, не завершиться у 2024-2025 роках.

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