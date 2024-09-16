Глава Міноборони Нідерландів Брекельманс: Не думаю, що війна завершиться у 2025 році
На думку міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, війна, яку Росія розпочала проти України, не завершиться у 2024-2025 роках.
Про це нідерландський урядовець заявив в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.
У міністра поцікавилися, чи вірить він, що війна в Україні може завершитися в цьому році.
"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, нам потрібно надати Україні якомога більше військової підтримки, але потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.
За його словами, "це означає, що ми повинні робити більше".
"Але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт", - сказав Брекельманс.
Нідерландський міністр закликав до бачення довгострокової підтримки України.
Відповідаючи на питання, наскільки могутньою є сьогодні Росія, Брекельманс сказав, що РФ є "безумовно, потужною". Він зазначив, що країна-агресорка здатна вести війну з високою інтенсивністю "дуже довго".
"Ми бачимо на полі бою, що вони можуть вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго. Звичайно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що зможе виробити російська військова промисловість і кількість людей, які вона зможе мобілізувати, то ці цифри дійсно величезні. Росія грає в числа, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно, не забуваючи про те, що це ядерна держава", - сказав посадовець.
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Ти дурню францюватий, якщо закінчиться допомога, то війна може й закінчиться, але тільки в Україні, а от тебе русня копняками на штурм Таліна пожене.
я написав що саме людина написала не так, чи ти старий пеньок вже в деменцію впав?
Ні, я розумію що тобі може бути пох на співгромадян - тебе не поженуть в солдати бо старий, буряти твоєю старою дружиною погидують і так далі.
Але можна хоча б не показувати свою пздуватість на публіці поки ще ця публіка платить податки твою пенсію ?
П.С. скиглення про золоті авто на дорогах ЄС мене ніяк не вражають, тому що коли сюди прийде русня на золоті авто в ЄС це ніяк не вплине а на мене і моїм рідних вплине прямим чином.
дідуль, це залежить просто від часу )) - тож не забудь скинути геолокацію діляночки якщо хочеш щоб я тебе навідав після пари літрів нефільтрованого, бо я впевнений, ти її собі вже підшукав
Ну а з якісним алкоголем ти обхезався по самі крашанки , пустивши слину на "пару літрів нефільтрованого " , яке одні бомжі та алкашня хльобає ))
дебіл старий, нефільтроване - це не марка, а загальна назва пива яке готується за певною технологією, наприклад hazy сорти крафтового пива. Та ти певне ще й досі смак радянської сциканини "Жигулівське" забути не можеш, як і гомосексуально-тюремний гумор - важкий спадок радянщини, що ніяк не виздихає, через що в нас і стаються усі біди 🤷♂️
твоє діло готуватись до землі, тож іди цим займись уже, а не маж свої слізки тут про зраду та в'ялу потенцію ))
твоє дєло тут - ізвєні (с)
дозволяю гавкнути наостанок. голос! 👇
В этом и есть его цель.