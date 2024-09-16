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Нідерланди (1504) росія (63614)

Глава Міноборони Нідерландів Брекельманс: Не думаю, що війна завершиться у 2025 році

Брекельманс відповів, чи можливе завершення війни у 2024 році

На думку міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, війна, яку Росія розпочала проти України, не завершиться у 2024-2025 роках.

Про це нідерландський урядовець заявив в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністра поцікавилися, чи вірить він, що війна в Україні може завершитися в цьому році.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, нам потрібно надати Україні якомога більше військової підтримки, але потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.

За його словами, "це означає, що ми повинні робити більше".

"Але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт", - сказав Брекельманс.

Нідерландський міністр закликав до бачення довгострокової підтримки України.

Читайте також: Нідерланди не накладали обмежень на застосування наданої Україні зброї по військових цілях в РФ, - міністр оборони Брекельманс

Відповідаючи на питання, наскільки могутньою є сьогодні Росія, Брекельманс сказав, що РФ є "безумовно, потужною". Він зазначив, що країна-агресорка здатна вести війну з високою інтенсивністю "дуже довго".

"Ми бачимо на полі бою, що вони можуть вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго. Звичайно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що зможе виробити російська військова промисловість і кількість людей, які вона зможе мобілізувати, то ці цифри дійсно величезні. Росія грає в числа, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно, не забуваючи про те, що це ядерна держава", - сказав посадовець.

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Топ коментарі
+12
Закінчиться. Бо після виборів у США, будь якого з кандидатів, Америка просто перестане витрачати кошти платників податків Америки на Українську корумповану зеленским схему розводу світу на війну в Україні. Схема ця така - ( поляки вже зрозуміли) прозедент України нічого не робить для зміцнення обороноздатьності України - все їсть марафон та гетьманцев. А от увесь світ, просто забов'язаний давати гроші, гроші ,гроші - багато грошей і вже не багажниками - як біженець - камазами,бтрами. І зброю - безкоштовно. І є вже приклади - 14 бригад - без зброї - йього вже просто послали нах.
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16.09.2024 22:56
+6
Ну раз "диван обісраний" , то не пожене , вік грає роль навіть у кацапів , тому свій розум , пацан , залиш собі , інших тут ти ним не здивуєш (( P.S. Що людина не так написала ? Тобі "потужні" висери найвеличнішого вечорами про мегаватти , кілограми дронів і метри снарядів не перекликаються з пригожинським : " хєрасімов гдє снаряди " ? (( Думаєш що тільки у нас поширюють відео про гулянки українського чиновництва на европейських курортах з посвідченням про відрядження в зубах ? Думаєш що європейцям однаково коли по їхніх шляхах розкатують позолочені авто за сотні тисяч євро із персональними українськими номерами які , до речі, за законом мають бути при виїзді з України замінені на штатні ? Думаєш що тим хто нас фінансує не муляють очі маєтки і квартири липківські зешлюх , чи ти може думаєш що вони не в курсі сум на офшорах цих гнид ?
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17.09.2024 00:37
+2
Путлєр розклав віину до 2028 р
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16.09.2024 22:39
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Путлєр розклав віину до 2028 р
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16.09.2024 22:39 Відповісти
Це він тобі особисто доповідав ?(( Він її , раптом що , "розклав" до своєї смерті , а коли здохне - запитай у тих хто двійникам пластичні операції проводить .
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17.09.2024 00:23 Відповісти
Зброї і грошей дохрена з обох сторін. Ця війна ніколи не закінчиться. Мабуть через 5-10 років заморозиться, потім заново.
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16.09.2024 22:52 Відповісти
Тут людей осталось на года 2-3 и то если молодняк с 18 загребут. Так что нет
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16.09.2024 23:49 Відповісти
А ти что ужє счітал сколько астанєтся на год . Пасчітал сколько маладняка? І знаєш сколька нужна? Телепень. Так виложі інфу с какіх такіх тваіх расчьотов ти там счітаєш. Телепень 2 рази. Ха ха ха.
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17.09.2024 08:01 Відповісти
Авжеж, не даремно *уйло свою армію збільшив
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16.09.2024 22:55 Відповісти
Закінчиться. Бо після виборів у США, будь якого з кандидатів, Америка просто перестане витрачати кошти платників податків Америки на Українську корумповану зеленским схему розводу світу на війну в Україні. Схема ця така - ( поляки вже зрозуміли) прозедент України нічого не робить для зміцнення обороноздатьності України - все їсть марафон та гетьманцев. А от увесь світ, просто забов'язаний давати гроші, гроші ,гроші - багато грошей і вже не багажниками - як біженець - камазами,бтрами. І зброю - безкоштовно. І є вже приклади - 14 бригад - без зброї - йього вже просто послали нах.
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16.09.2024 22:56 Відповісти
Чекайте, а як же план перемоги від Потужного?
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16.09.2024 23:01 Відповісти
Океанія та ще якась херь, звісно проти. Все шо вони можуть - два луки. Захищайтесь.
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16.09.2024 23:05 Відповісти
Знову ці вангування з обісраного дивану.
Ти дурню францюватий, якщо закінчиться допомога, то війна може й закінчиться, але тільки в Україні, а от тебе русня копняками на штурм Таліна пожене.
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17.09.2024 00:21 Відповісти
Впевнений. Дивись на світ не через призму зеленского. Зараз у Европі сотні тисяч заяв на відказ від громадянства України - і хто ж це зробив разом. Я жодним чином не відношусь до 73% дебілів віддавших зеленскому Україну у небуття. Я так бачу подальший розвиток подій - ти по іншому - то твоя справа - нема жодного примірника на покращення дій військово-політичного керівництва України.
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17.09.2024 00:32 Відповісти
Та досить писати про 75 відсотків. 75 відсотків це із тих хто пішов на вибори. Підніміть нормально цифри. Є відкрита інфа скільки хто за кого голосував. І ви здивуєтеся. Що якщо і є за бубочку хоча б 10 млн. то добре. А де ж інші? А інші зараз активно несуть брєд кожен день. Зеля зелене гівно, а інші інше гівно. Є ті хто воює і їхні сім'ї. І ті хто працює на воєнний комплекс . А інші просто гівно. Тобто відсотків 90 гівна. Проголосувало за бубочку багато, але не так як малюють. Це здійсненний факт. Ок . Але що робити далі? Просто трендіти яке бубочка гівно? Це ще більша хєрня ніж той бубочка. Ми наприклад підрозділом м'яко кажучи відмовились тіпа здавати на касу для начальника штабу. Залучили СБУ для профілактики корупції, контррозвідку. Дбр сказали довго яйця чеше. Чекаємо щоб взяли за жабри комбрига із його злочинними минулими наказами. Або припинення такої практики. Є ряд генералів, які відкрито проти просування цього полковника далі вверх по службі. І це при тому що ще треба виконувати бойові задачі. Що вам там в тилу заважає боротися із тим бубочкою. Є в кожній структурі як прихильники бубочки так і не прихильники. Знаходьте адекватних спеціалістів і працюйте. Досить писанин про 75 відсотків. На плечах 10 відсотків населення тримається фронт більше 1000 км. Досьє брєд нести. Ха ха ха.
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17.09.2024 08:20 Відповісти
А яке тобі діло до наших зйобків
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17.09.2024 10:30 Відповісти
Ну раз "диван обісраний" , то не пожене , вік грає роль навіть у кацапів , тому свій розум , пацан , залиш собі , інших тут ти ним не здивуєш (( P.S. Що людина не так написала ? Тобі "потужні" висери найвеличнішого вечорами про мегаватти , кілограми дронів і метри снарядів не перекликаються з пригожинським : " хєрасімов гдє снаряди " ? (( Думаєш що тільки у нас поширюють відео про гулянки українського чиновництва на европейських курортах з посвідченням про відрядження в зубах ? Думаєш що європейцям однаково коли по їхніх шляхах розкатують позолочені авто за сотні тисяч євро із персональними українськими номерами які , до речі, за законом мають бути при виїзді з України замінені на штатні ? Думаєш що тим хто нас фінансує не муляють очі маєтки і квартири липківські зешлюх , чи ти може думаєш що вони не в курсі сум на офшорах цих гнид ?
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17.09.2024 00:37 Відповісти
"Що людина не так написала ?"

я написав що саме людина написала не так, чи ти старий пеньок вже в деменцію впав?
Ні, я розумію що тобі може бути пох на співгромадян - тебе не поженуть в солдати бо старий, буряти твоєю старою дружиною погидують і так далі.
Але можна хоча б не показувати свою пздуватість на публіці поки ще ця публіка платить податки твою пенсію ?

П.С. скиглення про золоті авто на дорогах ЄС мене ніяк не вражають, тому що коли сюди прийде русня на золоті авто в ЄС це ніяк не вплине а на мене і моїм рідних вплине прямим чином.
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17.09.2024 10:35 Відповісти
Ти , чмоня , пенсію мені не заробляв і не ти її платиш , як ,до речі , і податків з тебе як із собаки бліх , тому , презервативе використаний сюди піщов : 8==>, недовояка траханий ((
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17.09.2024 10:56 Відповісти
Старе пердло, не нервуй так а то геморой заробиш. Я тобі не заробляв, та я її плачу оскільки в нас солідарна пенсійна система - вивчай матчастину. А податків я плачу на мінімум 2-3 таких старих пердуна як ти, тому будь там трохи тихіше.
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17.09.2024 11:08 Відповісти
Сцикля , чого тебе так розковбасило ? Якби ти , телепню , розібрався у солідарній системі , то закрив би своє піддувало , бо за мої податки пенсію отримували ті хто тебе свого часу під парканом зробив і видув там же (( Щодо твого "мінімуму" , то я працюючи сам на себе хоч і пенсіонер , тільки у вересні вже сплатив 208153 грн 40 коп загальнодержавних та місцевих податків і це не все бо місяць триває , що ти там ,чмонька , заплатив щоб трьох таких як я утримувати ? ))
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17.09.2024 11:20 Відповісти
Мої батьки не отримують пенсію в цій країні, ти знову попав пальцем собі в сраку, інвалід )) А таким як ти я б зі своїх податків виділив хіба що ****** на комірець. Якщо ти маєш чим платити податки, то міг би і зрозуміти що жирних гусаків окупанки щиплють в першу чергу, а хороші хати відтискають раніше ніж халупи жеюбраків. Але, овочевидь, тримати пару мафів з шавухою не найінтелектуальніше заняття в світі тож ти продовжуєш чавкати русняву методичку про мир за всяку ціну, що зайвий раз доводить - старі совкові дегенерати з вавкою в голові замість логіки повинні повиздихати на корню і тільки тоді в України буде шанс.
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17.09.2024 11:38 Відповісти
То що там з твоїми податками , сцикля ? Чи які податки як ти живеш на те що батьки-заробітчани тобі пришлють, заробивши на прибиранні сортирів у Європі ? ))
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17.09.2024 11:54 Відповісти
Батьки давно громадяни іншої країни, знову пєнс пальцем в сраку попав, ну деменція ж у обісранця старого, я не засуджую. Моїх податків зараз вистачає тільки на 2-3 середні українські пенсії, як я і написав - тому що вимушений був кинути свою основну професії і йти захищати твою стару немічну сраку (навіть не своїх батьків).
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17.09.2024 15:04 Відповісти
Себе , сцикло , захисти , мене захищати не потрібно , без тебе гімнистого обійдуся . Менше пиши на Цензорі , бо ненароком кацапи з флангу обійдуть поки ти , "анікавоїн", тут свої маразми строчиш )) P.S. Щодо "громадян іншої країни" ....... зміна паспорта не змінює суті виконуваних обов'язків , сортир смердить не від паспорта ))
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17.09.2024 15:34 Відповісти
Сортир, звичайно, смердить, та його можна відмити. Відмити твою стару деменціальну макітру від всіх шарів накопиченого гівна - вже не вийде ніяк. Тож посмерди ще трохи, тільки не затримуйся будь ласка - пенсійний фонд в нас і так переобтяжений )))
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17.09.2024 22:43 Відповісти
Щодо відмивання - з твого баняка лайно не вимиєш , воно там від народження , співчуваю звісно , але воно у тебе там спадково бо ідіоти тебе вилупили . Ну а про затримання...... так тут , сцикло , не факт що я на твою могилку харконути зумію , а не ти на мою , на щастя це не від тебе , засранця , залежить ))
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17.09.2024 23:14 Відповісти
"на щастя це не від тебе , засранця , залежить"

дідуль, це залежить просто від часу )) - тож не забудь скинути геолокацію діляночки якщо хочеш щоб я тебе навідав після пари літрів нефільтрованого, бо я впевнений, ти її собі вже підшукав
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17.09.2024 23:26 Відповісти
Оце тобі й на , сцикля розпинався як всіх на фронті захищає , а на ділі виявився алкашем що смердюче пиво хльобає бо на людське бухло грошей немає (( тоді точно тебе , цирозника, переживу, а там де тебе зариють табличку поставлю : " гімном був , лайном став " ! Бувай , алкоголіку ))
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18.09.2024 00:18 Відповісти
ну не заздри так явно, старпьорд))) - я фартовий. За рік на Донбасі жодної контузії, тільки одна бойова травма. А оскільки п'ю нечасто і тільки якісний алкоголь то урінація твоїй могилці вважай мною забезпечена👌
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18.09.2024 09:42 Відповісти
Сцикля , судячи із твоєї безперервної присутності на Цензорі - ти такий вояка як комбат Ляшко , а "бойова травма " у тебе від того що він тебе своїм членом у лоба трахнув , не поціливши до рота .
Ну а з якісним алкоголем ти обхезався по самі крашанки , пустивши слину на "пару літрів нефільтрованого " , яке одні бомжі та алкашня хльобає ))
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18.09.2024 19:56 Відповісти
"яке одні бомжі та алкашня хльобає"

дебіл старий, нефільтроване - це не марка, а загальна назва пива яке готується за певною технологією, наприклад hazy сорти крафтового пива. Та ти певне ще й досі смак радянської сциканини "Жигулівське" забути не можеш, як і гомосексуально-тюремний гумор - важкий спадок радянщини, що ніяк не виздихає, через що в нас і стаються усі біди 🤷‍♂️
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19.09.2024 09:14 Відповісти
Ідіоте мокрожопий , кидай пити , бо від цирозу здохнеш незабаром (( Буде воно , тупе, мені розповідати про технологію виготовлення пива, баран круторогий , біжи краще у Ляшка відсмокчи , воно тобі нагадає смак нефільтрованих помий (( Іще можеш як кацапи брагу сьорбати , теж нефільроване нагадуватиме як за смаком , так і за змістом ))
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19.09.2024 10:44 Відповісти
пердунець, поради може роздавати той до кого старість прийшла під руку з мудрістю а не з деменцією, як в твоєму випадку )))
твоє діло готуватись до землі, тож іди цим займись уже, а не маж свої слізки тут про зраду та в'ялу потенцію ))
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19.09.2024 11:21 Відповісти
сцикля , не перекладай на інших ті діагнози які тобі у довідці написали щоб ти від ВЛК відкосив І головне - я , коли ти здохнеш , твою сосну ( звісно якщо вона у тебе є ) ще потрахаю трішки , а от ти через нефільтроване пійло невдовзі під ширінькою із збільшувальним склом шукати будеш свого недомірка
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19.09.2024 14:48 Відповісти
влк? ) потрахаєш сосну?.. старий деменційний довбойоб з пропуканого дивану забув кому відписує і лякає військового ВЛК і ще тим що матиме статевий зв'язок з якимось деревом... в мене є земля у власності, але сосен я там не висаджував, проте можеш піти в найближчий ліс і вибрати там будь-яке дерево, раз ти вже такий старий іпанутий дендрофіл 🤷‍♂️
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19.09.2024 15:13 Відповісти
ідіоте сопливий , харе нести фігню про свій " військовий шлях" , він у тебе закінчився не починаючись і існує лише у твоїх обісцяних фантазіях , сюди ухилянте крокуй 8==> , звісно як цирозна печінка не підведе
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19.09.2024 16:01 Відповісти
ну все, податковий мультимільйонер остаточно скотився в "ви всьо врьоті" - іди пий пігулки, дебіл старий бо гигнешся раніше ніж я відпустку отримаю і я не встигну почитати надписи на твоїх віночках
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20.09.2024 09:33 Відповісти
Сопля воінственна, обісрався ? На якому хоч напрямкові спіднє викинув , на молдовському , чернівецькому , чи може на буковельському опорника звів ? P.S. До речі , ти ж , альфонсе , так і не відповів на запитання скільки власними руками у цьому житті зміг заробити , невже жодної копійки ? ((
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20.09.2024 11:48 Відповісти
зараз би звітувати перед старим диванним пердуном де я воював, скільки заробляв, яких бабів грав
твоє дєло тут - ізвєні (с)
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20.09.2024 12:52 Відповісти
коротше , уклоніст, тобі таки сюди : ==>
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20.09.2024 13:49 Відповісти
старий обісраний диванний лох остаточно порвався, на що й варто було очікувати
дозволяю гавкнути наостанок. голос! 👇
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20.09.2024 13:57 Відповісти
уклоніст 8==>
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20.09.2024 19:35 Відповісти
Я про це писав ще у 2022. Хто сумнівається, дайте відповідь собі на питання - чим закінчилася війна, яка почалася у 2014
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16.09.2024 22:59 Відповісти
люба війна закінчується миром , просто він завжди на різних умовах приходить - одним після перемоги , а іншим після капітуляції , тому твоє питання слабеньке .
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17.09.2024 00:40 Відповісти
Звісно, не закінчиться! У вас почнеться!
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16.09.2024 23:04 Відповісти
Ну это понятно было ещё с Крыма. срашисткое х#йло не может победить, но может долго воевать.
В этом и есть его цель.
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16.09.2024 23:07 Відповісти
А Зельониє планували домовитись до літа 2024.
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16.09.2024 23:19 Відповісти
Якщо війна не закінчиться в 2024 то в 2025 може закінчитися Україна якщо союзники не знайдуть в собі сили перебороти страх ескалації та взяти під жорсткий контроль злодійкувату українську владу.
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16.09.2024 23:21 Відповісти
Ще одна гадалка.
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16.09.2024 23:22 Відповісти
Ключевым в высказывании нидерландского министра было - "я НЕ думаю..." - дальше можно не слушать, там уже пошли страхи и эмоции...
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17.09.2024 01:17 Відповісти
В церкву не ходить, і Біблію не читає. Якщо Україна стане на коліна перед Богом,, то війна швидко закінчиться
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17.09.2024 06:19 Відповісти
Вам платять за цю агітацію, чи ви волонтер?
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17.09.2024 07:55 Відповісти
Він має рацію! Спочатку має піти Зеленський.
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17.09.2024 08:05 Відповісти
Нажаль вiйна не скiнчиться навiть i пiсля 26-го. Якщо хтось думає що в нас не вистачить людей,за такої інтенсивності та навіть при збільшенні її, то вiн помиляється. Росія спроможна проводити доп мобілізацію від 150-до 200 тис у рік. Ми десь так же,при посиленні каральної машини,зменшенні кількості заброньованих навіть у державній сфері-назараз все це видно після резерв+,метою якої в першу чергу і був приблизний розрахунок потенційного призову при довготривалій війні. Навіть при суттєвому зменшенні війскової допомоги в першу чергу з США,війна буде балансувати без колапсів на фронті. В наступному році скоріш за все буде вже наша балістична чи ще якась дальнобійна зброя яка не пришвидшить початок мирного процесу,а тільки відтермінує ще на рік-два. Деякi iнститути непублічно робили приблизний розрахунок (війсковий,демографічний,економічний) коли можуть буди вихід на переговори-це мінімум початок 27-го,а якась призупинка тільки в кінці 28-го чи в першому кварталі 29-го. У нас розрахунок тільки на дві речі-1)втягування партнерів безпосередньо у нашу війну 2)якийсь "чорний лебідь" у московії. Інші опції не розглядаються,та поки що не сприймаються частиною нашого пасіонарного суспільства. Це війна на виснаження в повному її сенсі,доречі дуже схоже що орки йдуть по доктрині Свечіна в сенсах такого типа війн-там все це є. Такі типи війн закінчуються дуже швидко, чи тягнуться роками,коли партнери/союзники не ставлять за мету перемогу союзної сторони.
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17.09.2024 08:12 Відповісти
Якщо кількість репресованих в ЗСУ перевалить за половину, а це неодмінно відбудеться вже в 2025, то можливі бунти, масове залишення позицій чи навіть перехід на сторону ворога, так що я б не був впевнений, що бусифікованими можна спокійно воювати і в 27 і в 28 році.
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17.09.2024 09:18 Відповісти
Для цього є репрессивна машина,котра тільки укріплюється новими повноваженнями, та з боку орків буде аналогічна ситуація,можливо трохи в меньшому обсязі. Але якщо ми перейдемо на жорстку мобілізаційну структуру без навіть виплат грошового забезпечення чи скорочень як деякі пропонують, то це реально може викликати бунт-але тут скорійш за все партнери будть фінансувати, а країна под це ще девальвує та ємісує гривню для балансування.
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17.09.2024 09:42 Відповісти
В орків навіть й близько не така критична ситуація з мобілізацією як у нас, там дійсно можна ще років 3-4 обходитись без бусифікації. А щодо посилення репресій просто смішно звучить - навіщо було все це починати з 2013, заявляти, що Україна це Європа, що для демократичної держави основна цінність це людина, а не територія. Сміялися з Білорусі, а по факту - там люди живуть, ніхто не гине, ракети не літають, можливо після смерті путініа і лукашенка білоруси ще подякують останньому, за те що у свій час зробив так, щоб не наразити їх на небезпеку. А в нас що лишиться після багатьох років війни?
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17.09.2024 10:17 Відповісти
Ви праві на 100 відсотків,але бачте як все йде. Тому поки що,на обрії тільки негативні сценарії на майбутне.
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17.09.2024 10:21 Відповісти
Ми самі себе загнали у цю пастку, політичного рішення тут немає, військово перемогти рашу ми не можемо від слова зовсім, Захід попереджав про війну, а повинен був її запобігти - не запобіг і не збирається серйозно втручатись. Так що все йде до повільного програшу України, який настане (якщо все буде іти +-як зараз) за 1-2 роки, ну максимум за 3
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17.09.2024 11:04 Відповісти
Як не закінчиться? Шмигаль знає коли. От заклав в бюджет до середини 24 року. Середина пройшла , а з середини 24 року іде вже інша. Спитайте у нього до якого місяця 25 року той аферист заклав у бюджет. Депутати проголосують. Так що теж знатимуть. Ха ха ха.
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17.09.2024 08:29 Відповісти
 
 