Глава Минобороны Нидерландов Брекельманс: Не думаю, что война завершится в 2025 году

По мнению министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, война, которую Россия начала против Украины, не завершится в 2024-2025 годах.

Об этом нидерландский чиновник заявил в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

У министра поинтересовались, верит ли он, что война в Украине может завершиться в этом году.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, и не думаю, что она закончится в следующем году. Конечно, нам нужно предоставить Украине как можно больше военной поддержки, но нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

По его словам, "это означает, что мы должны делать больше".

"Но мы также не должны слишком завышать наши ожидания, потому что иногда люди думают, что российское вторжение изначально было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это 42-километровый спринт", - сказал Брекельманс.

Нидерландский министр призвал к видению долгосрочной поддержки Украины.

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Отвечая на вопрос, насколько мощной является сегодня Россия, Брекельманс сказал, что РФ является "безусловно, мощной". Он отметил, что страна-агрессор способна вести войну с высокой интенсивностью "очень долго".

"Мы видим на поле боя, что они могут вести эту войну с такой интенсивностью очень долго. Конечно, если вы посмотрите на оценки того, что сможет произвести российская военная промышленность и количество людей, которые она сможет мобилизовать, то эти цифры действительно огромны. Россия играет в числа, и Украине очень трудно защититься от нее, поэтому мы должны очень серьезно относиться к российской угрозе как на поле боя, так и, конечно, не забывая о том, что это - ядерная держава", - сказал чиновник.

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