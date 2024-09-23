НАТО вважає неприйнятним порушення повітряного простору країн Альянсу, - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що НАТО має надіслати чіткий сигнал Росії: порушення повітряного простору країн Північноатлантичного Альянсу є неприйнятним. Прольоти російських дронів на територію НАТО можуть призвести до ще більшої ескалації.

Про це він заявив в інтерв'ю Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс вбачає у періодичних порушеннях повітряного простору НАТО російськими дронами певну стратегію.

"Тепер ми знаємо, що це, звісно, стратегія Росії – щоразу йти на крок далі й маленькими кроками промацувати, як далеко можна зайти. І тому я думаю, що ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Нідерландів Брекельманс про порушення повітряного простору НАТО: БпЛА і ракети мають бути виявлені і перехоплені

За словами міністра, в окремих країн-членів є свої засоби протиповітряної оборони, якщо йдеться про прості дрони.

"Тому вони також несуть відповідальність за знищення цих дронів, якщо це необхідно. Але якщо справа складніша, якщо їм потрібна підтримка НАТО, я думаю, що альянс також має бути в змозі надати таку підтримку", - зауважив очільник оборонного відомства Нідерландів.

"І ми повинні постійно обговорювати з союзниками, чи достатньо у нас засобів для захисту нашого повітряного простору. І якщо ні, то ми повинні переконатися, що для цього потрібно більше, більше давати, більше постачати. Тому що, як я вже сказав, послання Росії має бути чітким: порушення повітряного простору НАТО неприйнятне", - додав Брекельманс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного просторувласної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир