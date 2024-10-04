США передали Україні матеріали для захисту енергооб’єктів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні партію матеріалів для захисту енергооб'єктів.

Про це повідомила адміністраторка USAID Саманта Пауер, передає Цензор.НЕТ.

"Відважні енергетики в Україні ризикують життям, щоб захистити життєво важливу інфраструктуру від атак Путіна", - наголосила вона.

За словами Пауер, США передають Україні 10 тисяч тонн арматури та 200 миль (321 км) сталевої сітки для захисту об'єктів по всій країні.

Раніше повідомлялось, що USAID надасть допомогу Україні на понад 1 млрд дол., з них 825 млн на енергетику.

Також Німеччина виділить €70 мільйонів на підтримку енергосистеми України.

Відомо, що Нідерланди надають Україні 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури.

Уряд Данії скерує 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України.

