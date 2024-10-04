УКР
США передали Україні матеріали для захисту енергооб’єктів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні партію матеріалів для захисту енергооб'єктів.

Про це повідомила адміністраторка USAID Саманта Пауер, передає Цензор.НЕТ.

"Відважні енергетики в Україні ризикують життям, щоб захистити життєво важливу інфраструктуру від атак Путіна", - наголосила вона.

За словами Пауер, США передають Україні 10 тисяч тонн арматури та 200 миль (321 км) сталевої сітки для захисту об'єктів по всій країні.

Раніше повідомлялось, що USAID надасть допомогу Україні на понад 1 млрд дол., з них 825 млн на енергетику.

Також Німеччина виділить €70 мільйонів на підтримку енергосистеми України.

Відомо, що Нідерланди надають Україні 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури.

Уряд Данії скерує 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України.

+7
Щоб захистити енергетику - треба знищити причину (!) а не боротися роками з наслідками. Не доходить роками?
04.10.2024 16:50
+5
Найкращій захист українських енергооб'єктів - удари далекобійними ракетами вглиб РФії
04.10.2024 16:47
+4
Знищувати російську стратегічну авіацію ми вам забороняємо, проте тримайте арматуру і сталеву сітку - успішного вам захисту від ракет, ми думками з вами.
04.10.2024 16:57
Найкращій захист українських енергооб'єктів - удари далекобійними ракетами вглиб РФії
04.10.2024 16:47
Винести стратавіа, знищити склади з шахедами, балістикою і калібрами, і не треба буде ніякого "захисту".
04.10.2024 16:49
Щоб захистити енергетику - треба знищити причину (!) а не боротися роками з наслідками. Не доходить роками?
04.10.2024 16:50
А зелені на цих матеріалах відмиють купу грошей
04.10.2024 16:54
вже мабуть перепродали
04.10.2024 17:22
да положат где то в кучке все это и на этом закончится вся защита
04.10.2024 16:57
Чому на кучку - повно металобаз, які радо реалізують цей метал.
Але апофеозом буде, коли якийсь експортер металу продасть це в США задешево. Ото тоді буде....
04.10.2024 17:12
04.10.2024 17:12 Відповісти
Знищувати російську стратегічну авіацію ми вам забороняємо, проте тримайте арматуру і сталеву сітку - успішного вам захисту від ракет, ми думками з вами.
04.10.2024 16:57
Ринат Ахметов та інші олігархи, які стали мільярдерами на українській металургії передають американцям пламенний привіт.
Яке позорисько - США передали Україні арматуру та сітку. А ще недавно ми (тобто металургічні олігархи) завалювали Європу дешевим металом. Невже на заводах, не залишилось такої кількості металу?
А що далі? США передадуть нам пшеницю, а Франція кукурудзу?
04.10.2024 17:10
Відверте знущання!!!
04.10.2024 17:11
Зато американские производители чипов и другой электроники миллионами продают через посредников оркам, которыми оснащаются ракеты искандер и летят по нашим городам. В то же время не дают разрешения бить своими ракетами , оснащённые теми же чипами, по территории россии. Двуликие твари когда нибудь и по вам прилетят ракеты с вашими чипами
🔗 Повний текст статті про те, як росія отримує західні компоненти для смертоносних ракет і дронів, читайте за лінком: https://www.bloomberg.com/features/2024-russian-missiles-us-tech-ukraine/
04.10.2024 17:42
04.10.2024 17:42 Відповісти
 
 