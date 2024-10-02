Україна отримає пікапи та вантажівки на 22 млн євро, - Міноборони

Для потреб ЗСУ Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлю пікапів та вантажівок на 22 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлю на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки ЗСУ.

Литва виділить 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро.

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Відповідне рішення про закупівлю пікапів та вантажних автомобілів для Командування сил підтримки ЗСУ та Держспецтрансслужби ухвалили на зустрічі партнерів Коаліції, яка відбулася у столиці Ісландії Рейк'явіку.

"Учасники обговорили перелік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року", - додали у Міноборони.

Метою Коаліції під головуванням Литовської Республіки та Ісландії є розбудова спроможностей з бойового та гуманітарного розмінування підрозділів Збройних сил України та ДССТ.

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