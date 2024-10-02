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Україна отримає пікапи та вантажівки на 22 млн євро, - Міноборони

Україна отримає пікапи та вантажівки на 22 млн євро

Для потреб ЗСУ Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлю пікапів та вантажівок на 22 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, Коаліція спроможностей з розмінування погодила закупівлю на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки ЗСУ.

Литва виділить 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро.

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Відповідне рішення про закупівлю пікапів та вантажних автомобілів для Командування сил підтримки ЗСУ та Держспецтрансслужби ухвалили на зустрічі партнерів Коаліції, яка відбулася у столиці Ісландії Рейк'явіку.

"Учасники обговорили перелік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року", - додали у Міноборони.

Метою Коаліції під головуванням Литовської Республіки та Ісландії є розбудова спроможностей з бойового та гуманітарного розмінування підрозділів Збройних сил України та ДССТ.

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Автор: 

Міноборони (7421) допомога (8389)


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та іх буде аж 4 шт.....а шо зеленим потрібно десь харчуватися
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02.10.2024 12:19 Відповісти
скажіть, що я не розумію?
ми, кожного дня відступаємо. всі території на лінії зіткнення ********** цілодобово.
що і де, ми збираємось розміновувати?
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02.10.2024 12:31 Відповісти
Так і мін протипіхотних немає. На передодні повного вторгнення зеленский підписав утілізацію мін по ініціативі принцеси Діани про знищеня мін у всьому світі. Не знали?
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02.10.2024 12:41 Відповісти
Не дарма Умєров до себе Тимошенка пристроїв, то крутий фахівець із закупівлі та розподілу позашляховиків.
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02.10.2024 12:42 Відповісти
якось в інстаграмі подивалась, як група з 6(7), здається, чоловіків за 4 хвилини збирає віліс..., оце справді крута річ...
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02.10.2024 12:47 Відповісти
 
 