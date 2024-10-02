Призовники у 17 років мають стати на облік через "Резерв+" або ТЦК, у разі порушення - штраф, - проєкт Кабміну

17-річні громадяни України повинні стати на військовий облік через застосунок "Резерв+" або з'явитися в ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, їм доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", відповідний законопроєкт Кабміну №12076 зареєстровано у ВР.

Що пропонується?

Зазначається, що Міноборони пропонує скасувати із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

"Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників", - пояснило видання.

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Натомість відповідальність за надання інформації про себе несе сам призовник. Йому надається можливість стати дистанційно на облік через додаток "Резерв+".

Інакше він має прийти до військкомату та сплатити штраф від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

Особисте прибуття до ТЦК

Як зазначається, проєктом постанови Кабміну пропонується встановити, що щороку з 1 січня по 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР) таким шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

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Особи, які не стали на військовий облік у зазначений вище період, будуть взяті на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) військового комісаріату та будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом, якщо їм виповнилося 18 років. Тобто, їм доведеться сплатити штраф, додали у виданні.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані, які не оновили облікових даних, є порушниками військового обліку та перебувають у розшуку поліції.