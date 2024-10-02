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Призовники у 17 років мають стати на облік через "Резерв+" або ТЦК, у разі порушення - штраф, - проєкт Кабміну

Військовий облік призовників: що пропонує Міноборони

17-річні громадяни України повинні стати на військовий облік через застосунок "Резерв+" або з'явитися в ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, їм доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", відповідний законопроєкт Кабміну №12076 зареєстровано у ВР.

Що пропонується?

Зазначається, що Міноборони пропонує скасувати із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

"Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників", - пояснило видання.

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Натомість відповідальність за надання інформації про себе несе сам призовник. Йому надається можливість стати дистанційно на облік через додаток "Резерв+". 

Інакше він має прийти до військкомату та сплатити штраф від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

Особисте прибуття до ТЦК

Як зазначається, проєктом постанови Кабміну пропонується встановити, що щороку з 1 січня по 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР) таким шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
  • особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

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Особи, які не стали на військовий облік у зазначений вище період, будуть взяті на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) військового комісаріату та будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом, якщо їм виповнилося 18 років. Тобто, їм доведеться сплатити штраф, додали у виданні.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані, які не оновили облікових даних, є порушниками військового обліку та перебувають у розшуку поліції.

Автор: 

Міноборони (7421) призов (432) військовий обов’язок (92) мобілізація (3082) Резерв+ (66)


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Топ коментарі
+82
Нащо ці складнощі? Треба прості рішення: народився в Україні - штраф, народився хлопчиком - штраф, одразу не помер - штраф 25 тисяч.
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02.10.2024 09:10
+34
В 17 років хлопчик вже може заробити на штраф. Хоча голосувати може з 18.
Схоже що штраф за те що народився в Україні.
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02.10.2024 09:23
+32
Кабмін штампує дикі постанови, як той ксерокс. Це взагалі законно? Постановами скоро Конституцію замінять.
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02.10.2024 09:11
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діти, ідіть і вчіться на прокурорів суддів і чинуш - будете кататись на лексусі, обідати в ресторані, ***** фотомодель і ходити з бронею, ***** вам ті трактори і інженери , країні потрібні прокурори
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02.10.2024 13:47 Відповісти
Ну пане, думаєте все так легко у нас в країні без батька прокурора? Я і інженером не знайшов роботу свого часу, а ті хто знайшли то через друзів батьків (але папірець намутити що університет тебе якоби влаштував на роботу треба було принести, а то диплом не захистиш).
Так що тільки підлогу мити у офісах прокурорів.
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02.10.2024 15:19 Відповісти
Зараз синів вивозять звідси в 17 років і 11 місяців, тепер поїдуть на рік раніше. В принципі, правильно. Швидше інтегруються в нове суспільство, виконають план депортації українців, поставлений "нашій" владі.
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02.10.2024 14:05 Відповісти
Чим раніше тим краще, майбутнього тут все одно нема.
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02.10.2024 16:46 Відповісти
Мабутнє буде, не переживайте, але потрібен третій майдан
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03.10.2024 02:12 Відповісти
Я цю куйню чую 35 років..майбутнього нема..
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03.10.2024 03:14 Відповісти
Все таки Уругвай вирішлили зробити
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02.10.2024 14:16 Відповісти
Парагвай.
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02.10.2024 16:52 Відповісти
Ви шось плутаєте: до 18-ти років дитина неповнолітня і за неї відповідають батьки. Який чимном ви робите відповідальною неповнолітню? Ви там з дуба впали?
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02.10.2024 14:27 Відповісти
Людолови - не юристи. Вони знають те що їм кажуть.
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03.10.2024 02:13 Відповісти
Їб***тим немає спокою. Пора цю владу виносити (де Ляшко зі своїми вилами?). Бо вони доб'ють Україну. А зелене як в тому виступі кине поломаний велосипед і скаже -"вот ваша украіна''і втіче падла!
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02.10.2024 14:32 Відповісти
Їх не треба виносити ..таких треьа знищувати
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03.10.2024 03:15 Відповісти
Цей заголовок останній цвях в труну надії, що матері з дітьми повернуться до України після війни.
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02.10.2024 14:56 Відповісти
А где школьник возмет 25 тыс? Они видимо по своим детям судят, которые в кармане больше носят на кофе.
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02.10.2024 15:43 Відповісти
Дибіляко, та краще вже б євреї керували, ніж наші малороси тупі
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02.10.2024 20:00 Відповісти
Мова саме за жидів. Дивись Любарського, хто такі євреї, а хто жиди.
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02.10.2024 21:19 Відповісти
Євреї, це ті, хто вчора сидів під градом балістики від іранських макак, а потім зранку пішов воювати за СВОЮ країну.
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02.10.2024 21:21 Відповісти
Забув додати - САМ пішов.
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02.10.2024 21:22 Відповісти
І сидів не в місцевій Конче-Заспі, відправивши дітей ще 3 роки тому забугор, а в звичайних будинках, зі всією сім'єю.
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02.10.2024 21:26 Відповісти
Нехай всіх силовиків , поліцейских, охоронні структури різні, пенсіонерів 45 річних військових в відставці поставлять на військовий облік, працівників ТЦК, а не дітей вже зачіпають. УРЯД В ВІДСТАВКУ! Шмигаля в відставку! ЦЕЙ УРЯД ПРАЦЮЄ НА ЖИДІВ!
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02.10.2024 16:28 Відповісти
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02.10.2024 17:35 Відповісти
Цьому вгодованому мордовороту виповнилось 25 років? Чому він не на фронті?
Інвалід чи що?
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02.10.2024 20:38 Відповісти
Ну що зелені вівці поржали по приколу в 2019 році? Хужє нє будєт?
Ви стадом обрали цю купу брехунів і пройдисвітів у 3019 році от вони вам зараз і приймають всіляке лайно одне гірше другого і при цьому не забувають красти і брехати, брехати і красти і їм пофіг у кого.
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02.10.2024 17:54 Відповісти
Так. Але ж звідки ж взялася та купа хохлів, які як і в 1932-33-му, зараз ловлять своїх співвітчизніків як худобу, позбавляють грошей та майна, а якщо нічого нема, то відправляють замість себе на смерть?
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02.10.2024 21:30 Відповісти
Сорян, тож зелені вівці з першого речення. Перепрошую.
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02.10.2024 21:37 Відповісти
А з іншого боку, навіщо перевантажувати чиновників, простіше народ додатковими обов'язками, штрафами обложити.
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02.10.2024 18:01 Відповісти
Ця вся зелено-ахметівська мерзота, буде сидіти на лаві підсудних по дуже серйозних звинуваченнях, і терміну давності ці злочини не мають!
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02.10.2024 18:05 Відповісти
Вашими стараннями 17 річні хлопці їдуть в Європу , і там асимілюються. Навчаються , потім працюють. А в Україну мінус 30 мільйонів населення за 30 років
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02.10.2024 18:14 Відповісти
як диванних експертів попердолило.
Завжди так було, я ще в сраному 1994 в військомат ходив.
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02.10.2024 20:10 Відповісти
Я не ходив. Коли довелося, то там штраф був 5 гривень, 6 пляшок пива. Відчуваєш різницю?
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02.10.2024 21:34 Відповісти
Є облік військовозобов'язаних. Є військовий облік призовників. Саме про останнє і йде мова. Але мудрий наріт (тм) у нас вміє лише в мутних телеграм-каналах сидіти, замість того щоб намагатися розібратись у суті питання, що підтверджується більшістю коментарів під цією статтею.
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02.10.2024 20:20 Відповісти
а у 18 обовязково за вову на виборах проголосуй і за андрюшу а ніе то штрав
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02.10.2024 20:39 Відповісти
Все робиться щоб молодь(хлопчики) до 17 років виїхала за кордон безповоротно на навчання чи роботу. Немає майбутнього без молоді!!!
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02.10.2024 21:23 Відповісти
Я чекаю, поки незламні діди і баби з коментарів цензора і української правди, яки кричать: "Дайош москву, зараз проїдемо по червоній площі" і закликають більше мобілізувати чоловіків, з 23 чи з 18 років взагалі. Я чекаю поки добьют залишок економічно активного населення, а чоловіки в районі 30 років +- 5 років найбільш економічно активні і ще мають можливості працювати, так от, коли їх положать в землю, положать молокосов як я ~24 років і тоді ці їбучі діди запанують, тільки от виявиться, що їм їхні пенсії платити немає кому, бо економіки в країні немає. Нічого, доживу до голодаючих бабок і дідів на вулиці, я певен. Своїм родичам якось вже поможу, а остальним співчуваю, ну може хоч нерухомість звільнять десь в столиці чи обласних центрах
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02.10.2024 21:47 Відповісти
Скоти, своїх дітей за кордон відправили, а чужих на війну. Та вже з пеленок ставте на військовий облік... Проект до останнього українця, як сказав госдеп, має бути виконаний. Поки американська проститутка буде керувати на нашій землі, добра не буде, згинемо всі, як роса на сонці...
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02.10.2024 22:46 Відповісти
а зеленський на обліку? він взагалі проходив комісію?
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03.10.2024 00:33 Відповісти
Чому вже згідні на облік 17р. брати, ще трошки і мобілізаційний вік понизять до 17 а чиновників- силовиків- суддів так бережуть -- особлива обслуга і опора режиму зе, всі решта їх раби, можна в розхід.
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03.10.2024 00:39 Відповісти
Цікаво скільки ще часу пройде, коли люди підуть штурмувати не посадки а кордони
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03.10.2024 04:06 Відповісти
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