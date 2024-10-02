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Новости мобилизации
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Призывники в 17 лет должны встать на учет через "Резерв+" или ТЦК, в случае нарушения - штраф, - проект Кабмина

Військовий облік призовників: що пропонує Міноборони

17-летние граждане Украины должны встать на воинский учет через приложение "Резерв+" или явиться в ТЦК. Если они этого не сделают, им придется уплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", соответствующий законопроект Кабмина №12076 зарегистрирован в ВР.

Что предлагается?

Отмечается, что Минобороны предлагает отменить из законодательства комиссии по вопросам постановки на воинский учет призывников.

"Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности ежегодно в сроки и в порядке, установленные Кабмином, обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, которые подлежат постановке на воинский учет призывников", - рассказало издание.

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Но ответственность за предоставление информации о себе несет сам призывник. Ему предоставляется возможность стать дистанционно на учет через приложение "Резерв+".

Иначе он должен прийти в военкомат и уплатить штраф от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн.

Личное прибытие в ТЦК

Как отмечается, проектом постановления Кабмина предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников и военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) таким путем:

  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
  • личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

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Лица, которые не стали на воинский учет в указанный выше период, будут взяты на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) военный комиссариат и будут привлечены к ответственности по закону, если им исполнилось 18 лет. То есть, им придется заплатить штраф, добавили в издании.

Ранее сообщалось, что военнообязанные, которые не обновили учетных данных, являются нарушителями воинского учета и находятся в розыске полиции.

Автор: 

Минобороны (9374) призыв (743) воинская повинность (77) мобилизация (2785)


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Топ комментарии
+82
Нащо ці складнощі? Треба прості рішення: народився в Україні - штраф, народився хлопчиком - штраф, одразу не помер - штраф 25 тисяч.
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02.10.2024 09:10
+34
В 17 років хлопчик вже може заробити на штраф. Хоча голосувати може з 18.
Схоже що штраф за те що народився в Україні.
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02.10.2024 09:23
+32
Кабмін штампує дикі постанови, як той ксерокс. Це взагалі законно? Постановами скоро Конституцію замінять.
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02.10.2024 09:11
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діти, ідіть і вчіться на прокурорів суддів і чинуш - будете кататись на лексусі, обідати в ресторані, ***** фотомодель і ходити з бронею, ***** вам ті трактори і інженери , країні потрібні прокурори
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02.10.2024 13:47 Ответить
Ну пане, думаєте все так легко у нас в країні без батька прокурора? Я і інженером не знайшов роботу свого часу, а ті хто знайшли то через друзів батьків (але папірець намутити що університет тебе якоби влаштував на роботу треба було принести, а то диплом не захистиш).
Так що тільки підлогу мити у офісах прокурорів.
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02.10.2024 15:19 Ответить
Зараз синів вивозять звідси в 17 років і 11 місяців, тепер поїдуть на рік раніше. В принципі, правильно. Швидше інтегруються в нове суспільство, виконають план депортації українців, поставлений "нашій" владі.
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02.10.2024 14:05 Ответить
Чим раніше тим краще, майбутнього тут все одно нема.
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02.10.2024 16:46 Ответить
Мабутнє буде, не переживайте, але потрібен третій майдан
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03.10.2024 02:12 Ответить
Я цю куйню чую 35 років..майбутнього нема..
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03.10.2024 03:14 Ответить
Все таки Уругвай вирішлили зробити
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02.10.2024 14:16 Ответить
Парагвай.
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02.10.2024 16:52 Ответить
Ви шось плутаєте: до 18-ти років дитина неповнолітня і за неї відповідають батьки. Який чимном ви робите відповідальною неповнолітню? Ви там з дуба впали?
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02.10.2024 14:27 Ответить
Людолови - не юристи. Вони знають те що їм кажуть.
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03.10.2024 02:13 Ответить
Їб***тим немає спокою. Пора цю владу виносити (де Ляшко зі своїми вилами?). Бо вони доб'ють Україну. А зелене як в тому виступі кине поломаний велосипед і скаже -"вот ваша украіна''і втіче падла!
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02.10.2024 14:32 Ответить
Їх не треба виносити ..таких треьа знищувати
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03.10.2024 03:15 Ответить
Цей заголовок останній цвях в труну надії, що матері з дітьми повернуться до України після війни.
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02.10.2024 14:56 Ответить
А где школьник возмет 25 тыс? Они видимо по своим детям судят, которые в кармане больше носят на кофе.
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02.10.2024 15:43 Ответить
Дибіляко, та краще вже б євреї керували, ніж наші малороси тупі
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02.10.2024 20:00 Ответить
Мова саме за жидів. Дивись Любарського, хто такі євреї, а хто жиди.
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02.10.2024 21:19 Ответить
Євреї, це ті, хто вчора сидів під градом балістики від іранських макак, а потім зранку пішов воювати за СВОЮ країну.
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02.10.2024 21:21 Ответить
Забув додати - САМ пішов.
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02.10.2024 21:22 Ответить
І сидів не в місцевій Конче-Заспі, відправивши дітей ще 3 роки тому забугор, а в звичайних будинках, зі всією сім'єю.
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02.10.2024 21:26 Ответить
Нехай всіх силовиків , поліцейских, охоронні структури різні, пенсіонерів 45 річних військових в відставці поставлять на військовий облік, працівників ТЦК, а не дітей вже зачіпають. УРЯД В ВІДСТАВКУ! Шмигаля в відставку! ЦЕЙ УРЯД ПРАЦЮЄ НА ЖИДІВ!
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02.10.2024 16:28 Ответить
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02.10.2024 17:35 Ответить
Цьому вгодованому мордовороту виповнилось 25 років? Чому він не на фронті?
Інвалід чи що?
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02.10.2024 20:38 Ответить
Ну що зелені вівці поржали по приколу в 2019 році? Хужє нє будєт?
Ви стадом обрали цю купу брехунів і пройдисвітів у 3019 році от вони вам зараз і приймають всіляке лайно одне гірше другого і при цьому не забувають красти і брехати, брехати і красти і їм пофіг у кого.
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02.10.2024 17:54 Ответить
Так. Але ж звідки ж взялася та купа хохлів, які як і в 1932-33-му, зараз ловлять своїх співвітчизніків як худобу, позбавляють грошей та майна, а якщо нічого нема, то відправляють замість себе на смерть?
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02.10.2024 21:30 Ответить
Сорян, тож зелені вівці з першого речення. Перепрошую.
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02.10.2024 21:37 Ответить
А з іншого боку, навіщо перевантажувати чиновників, простіше народ додатковими обов'язками, штрафами обложити.
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02.10.2024 18:01 Ответить
Ця вся зелено-ахметівська мерзота, буде сидіти на лаві підсудних по дуже серйозних звинуваченнях, і терміну давності ці злочини не мають!
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02.10.2024 18:05 Ответить
Вашими стараннями 17 річні хлопці їдуть в Європу , і там асимілюються. Навчаються , потім працюють. А в Україну мінус 30 мільйонів населення за 30 років
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02.10.2024 18:14 Ответить
як диванних експертів попердолило.
Завжди так було, я ще в сраному 1994 в військомат ходив.
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02.10.2024 20:10 Ответить
Я не ходив. Коли довелося, то там штраф був 5 гривень, 6 пляшок пива. Відчуваєш різницю?
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02.10.2024 21:34 Ответить
Є облік військовозобов'язаних. Є військовий облік призовників. Саме про останнє і йде мова. Але мудрий наріт (тм) у нас вміє лише в мутних телеграм-каналах сидіти, замість того щоб намагатися розібратись у суті питання, що підтверджується більшістю коментарів під цією статтею.
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02.10.2024 20:20 Ответить
а у 18 обовязково за вову на виборах проголосуй і за андрюшу а ніе то штрав
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02.10.2024 20:39 Ответить
Все робиться щоб молодь(хлопчики) до 17 років виїхала за кордон безповоротно на навчання чи роботу. Немає майбутнього без молоді!!!
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02.10.2024 21:23 Ответить
Я чекаю, поки незламні діди і баби з коментарів цензора і української правди, яки кричать: "Дайош москву, зараз проїдемо по червоній площі" і закликають більше мобілізувати чоловіків, з 23 чи з 18 років взагалі. Я чекаю поки добьют залишок економічно активного населення, а чоловіки в районі 30 років +- 5 років найбільш економічно активні і ще мають можливості працювати, так от, коли їх положать в землю, положать молокосов як я ~24 років і тоді ці їбучі діди запанують, тільки от виявиться, що їм їхні пенсії платити немає кому, бо економіки в країні немає. Нічого, доживу до голодаючих бабок і дідів на вулиці, я певен. Своїм родичам якось вже поможу, а остальним співчуваю, ну може хоч нерухомість звільнять десь в столиці чи обласних центрах
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02.10.2024 21:47 Ответить
Скоти, своїх дітей за кордон відправили, а чужих на війну. Та вже з пеленок ставте на військовий облік... Проект до останнього українця, як сказав госдеп, має бути виконаний. Поки американська проститутка буде керувати на нашій землі, добра не буде, згинемо всі, як роса на сонці...
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02.10.2024 22:46 Ответить
а зеленський на обліку? він взагалі проходив комісію?
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03.10.2024 00:33 Ответить
Чому вже згідні на облік 17р. брати, ще трошки і мобілізаційний вік понизять до 17 а чиновників- силовиків- суддів так бережуть -- особлива обслуга і опора режиму зе, всі решта їх раби, можна в розхід.
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03.10.2024 00:39 Ответить
Цікаво скільки ще часу пройде, коли люди підуть штурмувати не посадки а кордони
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03.10.2024 04:06 Ответить
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