Украина получит пикапы и грузовики на 22 млн евро, - Минобороны

Для нужд ВСУ Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупку пикапов и грузовиков на 22 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупку на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки ВСУ.

Литва выделит 15 млн евро, Швеция - 7 млн евро.

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Соответствующее решение о закупке пикапов и грузовых автомобилей для Командования сил поддержки ВСУ и Госспецтрансслужбы приняли на встрече партнеров Коалиции, которая состоялась в столице Исландии Рейкьявике.

"Участники обсудили перечень закупок для текущего гуманитарного и боевого разминирования, а также проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования Минобороны и ВСУ на период до 2034 года", - добавили в Минобороны.

Целью Коалиции под председательством Литовской Республики и Исландии является развитие возможностей по боевому и гуманитарному разминированию подразделений Вооруженных сил Украины и ДССТ.

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