Украина получит пикапы и грузовики на 22 млн евро, - Минобороны
Для нужд ВСУ Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупку пикапов и грузовиков на 22 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Так, Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупку на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки ВСУ.
Литва выделит 15 млн евро, Швеция - 7 млн евро.
Соответствующее решение о закупке пикапов и грузовых автомобилей для Командования сил поддержки ВСУ и Госспецтрансслужбы приняли на встрече партнеров Коалиции, которая состоялась в столице Исландии Рейкьявике.
"Участники обсудили перечень закупок для текущего гуманитарного и боевого разминирования, а также проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования Минобороны и ВСУ на период до 2034 года", - добавили в Минобороны.
Целью Коалиции под председательством Литовской Республики и Исландии является развитие возможностей по боевому и гуманитарному разминированию подразделений Вооруженных сил Украины и ДССТ.
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