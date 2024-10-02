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Новости Помощь Украине
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Украина получит пикапы и грузовики на 22 млн евро, - Минобороны

Україна отримає пікапи та вантажівки на 22 млн євро

Для нужд ВСУ Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупку пикапов и грузовиков на 22 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупку на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки ВСУ.

Литва выделит 15 млн евро, Швеция - 7 млн евро.

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Соответствующее решение о закупке пикапов и грузовых автомобилей для Командования сил поддержки ВСУ и Госспецтрансслужбы приняли на встрече партнеров Коалиции, которая состоялась в столице Исландии Рейкьявике.

"Участники обсудили перечень закупок для текущего гуманитарного и боевого разминирования, а также проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования Минобороны и ВСУ на период до 2034 года", - добавили в Минобороны.

Целью Коалиции под председательством Литовской Республики и Исландии является развитие возможностей по боевому и гуманитарному разминированию подразделений Вооруженных сил Украины и ДССТ.

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Автор: 

Минобороны (9374) помощь (7827)


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та іх буде аж 4 шт.....а шо зеленим потрібно десь харчуватися
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02.10.2024 12:19 Ответить
скажіть, що я не розумію?
ми, кожного дня відступаємо. всі території на лінії зіткнення ********** цілодобово.
що і де, ми збираємось розміновувати?
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02.10.2024 12:31 Ответить
Так і мін протипіхотних немає. На передодні повного вторгнення зеленский підписав утілізацію мін по ініціативі принцеси Діани про знищеня мін у всьому світі. Не знали?
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02.10.2024 12:41 Ответить
Не дарма Умєров до себе Тимошенка пристроїв, то крутий фахівець із закупівлі та розподілу позашляховиків.
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02.10.2024 12:42 Ответить
якось в інстаграмі подивалась, як група з 6(7), здається, чоловіків за 4 хвилини збирає віліс..., оце справді крута річ...
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02.10.2024 12:47 Ответить
 
 