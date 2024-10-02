Украина получит шесть крупных электрогенераторов от Германии

Германия предоставит Украине шесть больших электрогенераторов в рамках подготовки страны к сложной зиме.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Генераторы предоставляют через Федеральное агентство технической помощи THW, они предназначены для больниц и водоканалов, чтобы обеспечить их стабильную работу в условиях отключений электроэнергии.

"Они станут заменой частично поврежденной войной энергетической инфраструктуры в больницах и водоканалах. Пять генераторов были профинансированы МИД Германии, а один предоставил Фонду THW концерн Audi",- добавили в посольстве.

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Ранее генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко рассказывал, что зимой отключение электроэнергии может длиться по 12 часов в сутки.

По его словам, это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.