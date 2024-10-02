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Украина получит шесть крупных электрогенераторов от Германии

Німеччина передає Україні шість великих електрогенераторів

Германия предоставит Украине шесть больших электрогенераторов в рамках подготовки страны к сложной зиме.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Генераторы предоставляют через Федеральное агентство технической помощи THW, они предназначены для больниц и водоканалов, чтобы обеспечить их стабильную работу в условиях отключений электроэнергии.

"Они станут заменой частично поврежденной войной энергетической инфраструктуры в больницах и водоканалах. Пять генераторов были профинансированы МИД Германии, а один предоставил Фонду THW концерн Audi",- добавили в посольстве.

Также читайте: Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире, - Шмыгаль

Ранее генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко рассказывал, что зимой отключение электроэнергии может длиться по 12 часов в сутки.

По его словам, это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.

Автор: 

Германия (6996) помощь (7827) энергетика (2565) генератор (57)


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Топ комментарии
+8
Нехай німці проконтролюють де ті генератори будуть встановлені.
Бо усі 6 можуть опинитись у Кончі-Заспі.
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02.10.2024 13:31
+5
Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими. Джерело:

А Україна з вдячністю поставить їх на склад.
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02.10.2024 13:23
+4
Варіантів безліч.)))

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ В Одесі гуманітарні генератори, https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ передані https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ для лікарень, встановили в ресторанах

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/
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02.10.2024 13:29
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Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими. Джерело:

А Україна з вдячністю поставить їх на склад.
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02.10.2024 13:23 Ответить
Варіантів безліч.)))

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ В Одесі гуманітарні генератори, https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ передані https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ для лікарень, встановили в ресторанах

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/
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02.10.2024 13:29 Ответить
Скрепний - ти краще розкажи як кацапня підготовила сві ЖКГ до зустрічі з Генералом Морозом 🤣
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02.10.2024 13:59 Ответить
Придурок, мені похрін
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02.10.2024 16:01 Ответить
Нехай німці проконтролюють де ті генератори будуть встановлені.
Бо усі 6 можуть опинитись у Кончі-Заспі.
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02.10.2024 13:31 Ответить
А тим часом усі котельні в Україні протягом літа обладнали новими потужними генераторами...
Але ттссс - співай далі про конче заспу.
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02.10.2024 14:01 Ответить
Мільярд дерев, мільйон дронів, усі котельні!
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02.10.2024 14:12 Ответить
Біля своєї котельні а також у сусідів - я бачу результат.
Вам пишуть лише те, що вам потрібно знати і не більше.
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02.10.2024 14:18 Ответить
Хто саме пише?
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02.10.2024 14:24 Ответить
Ти знаєш ЗМІ які поширюють невигідну для себе інформацію?))) Поділись будь ласка.)
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02.10.2024 14:34 Ответить
До чого тут це?
ЗМІ поширюють інформацію яку ЇМ подають ті кому це вигідно.
До чого тут вигода чи невигода ЗМІ?
Незалежних ЗМІ НЕ існує - це довів СВОЇМ прикладом савік шустер, що намагався сворити тіпа незалежність і в результаті знову повернувся до олігархічного корита.
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02.10.2024 14:59 Ответить
Правильно. Кожен обирає джерело якому більш менш довіряє. Судячи з твого допису про "усі котельні", для тебе це марафон.
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02.10.2024 18:18 Ответить
Десь,колись,чогось мабудь хтось надасть,якщо що.Як замахали такі дурні новини.
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02.10.2024 13:32 Ответить
Їх вкрадуть.
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02.10.2024 13:52 Ответить
І продадуть.
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02.10.2024 15:51 Ответить
Ну дали США, як допомогу газогенераторну установку ще півтора року тому. І готові були надати тисячі таких, після запуску і тестування першої. Але її рік навіть не розпаковували. Передала ОПа її чомусь до людини Деркача, в Енергоатом. І вона там красиво пролежала. Решта, через саботаж влади, так і не приїхала.
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02.10.2024 15:56 Ответить
https://ivasi.news/ivasi-top/tilki-odna-z-96-ustanovok-vid-usaid-bula-vstanovlena-v-ukra%D1%97ni/ Тільки одна з 96 установок від USAID була встановлена в Україні
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02.10.2024 16:12 Ответить
 
 