Украина получит шесть крупных электрогенераторов от Германии
Германия предоставит Украине шесть больших электрогенераторов в рамках подготовки страны к сложной зиме.
Об этом сообщило посольство Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Генераторы предоставляют через Федеральное агентство технической помощи THW, они предназначены для больниц и водоканалов, чтобы обеспечить их стабильную работу в условиях отключений электроэнергии.
"Они станут заменой частично поврежденной войной энергетической инфраструктуры в больницах и водоканалах. Пять генераторов были профинансированы МИД Германии, а один предоставил Фонду THW концерн Audi",- добавили в посольстве.
Ранее генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко рассказывал, что зимой отключение электроэнергии может длиться по 12 часов в сутки.
По его словам, это базовый прогноз, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.
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А Україна з вдячністю поставить їх на склад.
https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ В Одесі гуманітарні генератори, https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ передані https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ для лікарень, встановили в ресторанах
https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/
Бо усі 6 можуть опинитись у Кончі-Заспі.
Але ттссс - співай далі про конче заспу.
Вам пишуть лише те, що вам потрібно знати і не більше.
ЗМІ поширюють інформацію яку ЇМ подають ті кому це вигідно.
До чого тут вигода чи невигода ЗМІ?
Незалежних ЗМІ НЕ існує - це довів СВОЇМ прикладом савік шустер, що намагався сворити тіпа незалежність і в результаті знову повернувся до олігархічного корита.