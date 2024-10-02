Україна отримає шість великих електрогенераторів від Німеччини
Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими.
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Генератори надають через Федеральне агентство технічної допомоги THW, вони призначені для лікарень та водоканалів, аби забезпечити їхню стабільну роботу в умовах відключень електроенергії.
"Вони стануть заміною частково пошкодженої війною енергетичної інфраструктури в лікарнях та водоканалах. П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi",- додали у посольстві.
Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу.
За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.
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А Україна з вдячністю поставить їх на склад.
https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ В Одесі гуманітарні генератори, https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ передані https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ для лікарень, встановили в ресторанах
https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/
Бо усі 6 можуть опинитись у Кончі-Заспі.
Але ттссс - співай далі про конче заспу.
Вам пишуть лише те, що вам потрібно знати і не більше.
ЗМІ поширюють інформацію яку ЇМ подають ті кому це вигідно.
До чого тут вигода чи невигода ЗМІ?
Незалежних ЗМІ НЕ існує - це довів СВОЇМ прикладом савік шустер, що намагався сворити тіпа незалежність і в результаті знову повернувся до олігархічного корита.