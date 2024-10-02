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Україна отримає шість великих електрогенераторів від Німеччини

Німеччина передає Україні шість великих електрогенераторів

Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Генератори надають через Федеральне агентство технічної допомоги THW, вони призначені для лікарень та водоканалів, аби забезпечити їхню стабільну роботу в умовах відключень електроенергії.

"Вони стануть заміною частково пошкодженої війною енергетичної інфраструктури в лікарнях та водоканалах. П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi",- додали у посольстві.

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Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу.

За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Автор: 

Німеччина (7400) допомога (8389) енергетика (2602) генератор (198)


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Топ коментарі
+8
Нехай німці проконтролюють де ті генератори будуть встановлені.
Бо усі 6 можуть опинитись у Кончі-Заспі.
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02.10.2024 13:31
+5
Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими. Джерело:

А Україна з вдячністю поставить їх на склад.
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02.10.2024 13:23
+4
Варіантів безліч.)))

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ В Одесі гуманітарні генератори, https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ передані https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ для лікарень, встановили в ресторанах

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/
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02.10.2024 13:29
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Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими. Джерело:

А Україна з вдячністю поставить їх на склад.
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02.10.2024 13:23 Відповісти
Варіантів безліч.)))

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ В Одесі гуманітарні генератори, https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ передані https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/ для лікарень, встановили в ресторанах

https://dilova.com.ua/energetika/v-odesi-gumanitarni-generatori-peredani-dlya-likaren-vstanovili-v-restoranah/
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02.10.2024 13:29 Відповісти
Скрепний - ти краще розкажи як кацапня підготовила сві ЖКГ до зустрічі з Генералом Морозом 🤣
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02.10.2024 13:59 Відповісти
Придурок, мені похрін
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02.10.2024 16:01 Відповісти
Нехай німці проконтролюють де ті генератори будуть встановлені.
Бо усі 6 можуть опинитись у Кончі-Заспі.
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02.10.2024 13:31 Відповісти
А тим часом усі котельні в Україні протягом літа обладнали новими потужними генераторами...
Але ттссс - співай далі про конче заспу.
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02.10.2024 14:01 Відповісти
Мільярд дерев, мільйон дронів, усі котельні!
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02.10.2024 14:12 Відповісти
Біля своєї котельні а також у сусідів - я бачу результат.
Вам пишуть лише те, що вам потрібно знати і не більше.
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02.10.2024 14:18 Відповісти
Хто саме пише?
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02.10.2024 14:24 Відповісти
Ти знаєш ЗМІ які поширюють невигідну для себе інформацію?))) Поділись будь ласка.)
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02.10.2024 14:34 Відповісти
До чого тут це?
ЗМІ поширюють інформацію яку ЇМ подають ті кому це вигідно.
До чого тут вигода чи невигода ЗМІ?
Незалежних ЗМІ НЕ існує - це довів СВОЇМ прикладом савік шустер, що намагався сворити тіпа незалежність і в результаті знову повернувся до олігархічного корита.
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02.10.2024 14:59 Відповісти
Правильно. Кожен обирає джерело якому більш менш довіряє. Судячи з твого допису про "усі котельні", для тебе це марафон.
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02.10.2024 18:18 Відповісти
Десь,колись,чогось мабудь хтось надасть,якщо що.Як замахали такі дурні новини.
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02.10.2024 13:32 Відповісти
Їх вкрадуть.
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02.10.2024 13:52 Відповісти
І продадуть.
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02.10.2024 15:51 Відповісти
Ну дали США, як допомогу газогенераторну установку ще півтора року тому. І готові були надати тисячі таких, після запуску і тестування першої. Але її рік навіть не розпаковували. Передала ОПа її чомусь до людини Деркача, в Енергоатом. І вона там красиво пролежала. Решта, через саботаж влади, так і не приїхала.
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02.10.2024 15:56 Відповісти
https://ivasi.news/ivasi-top/tilki-odna-z-96-ustanovok-vid-usaid-bula-vstanovlena-v-ukra%D1%97ni/ Тільки одна з 96 установок від USAID була встановлена в Україні
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02.10.2024 16:12 Відповісти
 
 