Україна отримає шість великих електрогенераторів від Німеччини

Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Генератори надають через Федеральне агентство технічної допомоги THW, вони призначені для лікарень та водоканалів, аби забезпечити їхню стабільну роботу в умовах відключень електроенергії.

"Вони стануть заміною частково пошкодженої війною енергетичної інфраструктури в лікарнях та водоканалах. П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi",- додали у посольстві.

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Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу.

За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.