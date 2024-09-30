УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10135 відвідувачів онлайн
Новини
5 837 15

Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, - гендиректор ДТЕК Тімченко

Споживання електроенергії стабілізувалося

Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі нашої країна подолати майбутню зиму.

Про це генеральний директора ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко.

За словами колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, головне занепокоєння цієї зими викликає пошкодження основних електростанцій, а не підстанцій, які здебільшого захищенні покриттям і можуть бути швидко відремонтовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри ворожі обстріли, ситуація в енергосистемі стабільна, - Міненерго

Також він додав, що дефіцит й відключення будуть неминучими. Питання полягає в тому, наскільки серйозними вони будуть, що залежатиме від захисту електростанцій.

"Протиповітряна оборона є абсолютно критично важливою, і децентралізація повинна відбутись паралельно". - відзначив Кудрицький.

Автор: 

енергетика (2601) ДТЕК (1982) Укренерго (2703)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
То згідно з цім планом з якого числа 1 кВт буде по 10 гр. і для житла обладнаними електроплитами також?
показати весь коментар
30.09.2024 15:45
+4
Якась пошесть пішла на плани.
показати весь коментар
30.09.2024 15:48
+4
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко. Від черезмірної ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ В РУКАХ ДТЕК.яка і так є загрозливою для держави України.Не можна стратегічну галузь держави віддавати в централізовані приватні руки
показати весь коментар
30.09.2024 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То згідно з цім планом з якого числа 1 кВт буде по 10 гр. і для житла обладнаними електроплитами також?
показати весь коментар
30.09.2024 15:45 Відповісти
Якась пошесть пішла на плани.
показати весь коментар
30.09.2024 15:48 Відповісти
Свіжий вражай конопель 2024 року.
показати весь коментар
30.09.2024 16:33 Відповісти
а окрім плану, в "ефективних манагерів" ахметки ще щось реальне є ???
показати весь коментар
30.09.2024 15:48 Відповісти
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко. Від черезмірної ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ В РУКАХ ДТЕК.яка і так є загрозливою для держави України.Не можна стратегічну галузь держави віддавати в централізовані приватні руки
показати весь коментар
30.09.2024 15:50 Відповісти
Наступні зими їм пофіг. Щури підпишуть капітуляцію і втічуть а там хай кацапи організовують
показати весь коментар
30.09.2024 16:03 Відповісти
не дуже то "українсько- рашистським щурам ,котрі непогано харчуються на тарифах, з кишень українського народу,оббираючи його ,"як липку " буде охота ділитися жратвою з кацапом, котрий у випадку тому, про який Ви кажете, просто напросто їх знищить(к ...уям).що він робить із всіма конкурентами і завжди...
показати весь коментар
30.09.2024 16:14 Відповісти
Хто переживе -- тои розкаже - чи сильнии був план
показати весь коментар
30.09.2024 15:50 Відповісти
Так ви про децентралізацію говорите вже з осені 22 року.
показати весь коментар
30.09.2024 15:51 Відповісти
Короткостроковий план ? Це як ? Сподівання на коротку зиму ? ))
показати весь коментар
30.09.2024 15:52 Відповісти
''Парад планів'' почався
показати весь коментар
30.09.2024 15:57 Відповісти
Я даже знаю какой будет этот план - выключения света каждый день по 18-22 часа в день!
показати весь коментар
30.09.2024 15:59 Відповісти
Та так - ми ж перші в світи по генераторах. Щеб їх водою навчитись заправляти.
показати весь коментар
30.09.2024 16:08 Відповісти
Так дозволили начальству користуватись кондиціонерами і робити підсвітку своїм резиденціям ,от і з"явились плани.
показати весь коментар
30.09.2024 17:10 Відповісти
... план і совки патужні, це аж страшно собі уявити.
показати весь коментар
30.09.2024 19:41 Відповісти
 
 