Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, - гендиректор ДТЕК Тімченко

Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі нашої країна подолати майбутню зиму.

Про це генеральний директора ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко.

За словами колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, головне занепокоєння цієї зими викликає пошкодження основних електростанцій, а не підстанцій, які здебільшого захищенні покриттям і можуть бути швидко відремонтовані.

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Також він додав, що дефіцит й відключення будуть неминучими. Питання полягає в тому, наскільки серйозними вони будуть, що залежатиме від захисту електростанцій.

"Протиповітряна оборона є абсолютно критично важливою, і децентралізація повинна відбутись паралельно". - відзначив Кудрицький.