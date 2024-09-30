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У Украины есть краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, - гендиректор ДТЭК Тимченко

Споживання електроенергії стабілізувалося

Украина разработала краткосрочный план, который поможет энергетической системе нашей страна преодолеть предстоящую зиму.

Об этом генеральный директора ДТЭК Максим Тимченко заявил в комментарии Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но чтобы гарантировать нашу энергетическую безопасность в последующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему Украины", - заявил Тимченко.

По словам бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, главное беспокойство этой зимой вызывает повреждение основных электростанций, а не подстанций, которые в основном защищены покрытием и могут быть быстро отремонтированы.

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Также он добавил, что дефицит и отключения будут неизбежными. Вопрос заключается в том, насколько серьезными они будут, что будет зависеть от защиты электростанций.

"Противовоздушная оборона является абсолютно критически важной, и децентрализация должна состояться параллельно". - отметил Кудрицкий.

Автор: 

энергетика (2565) ДТЭК (520) Укрэнерго (659)


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Топ комментарии
+8
То згідно з цім планом з якого числа 1 кВт буде по 10 гр. і для житла обладнаними електроплитами також?
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30.09.2024 15:45
+4
Якась пошесть пішла на плани.
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30.09.2024 15:48
+4
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко. Від черезмірної ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ В РУКАХ ДТЕК.яка і так є загрозливою для держави України.Не можна стратегічну галузь держави віддавати в централізовані приватні руки
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30.09.2024 15:50
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Правила форума Совет форумчан
То згідно з цім планом з якого числа 1 кВт буде по 10 гр. і для житла обладнаними електроплитами також?
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30.09.2024 15:45 Ответить
Якась пошесть пішла на плани.
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30.09.2024 15:48 Ответить
Свіжий вражай конопель 2024 року.
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30.09.2024 16:33 Ответить
а окрім плану, в "ефективних манагерів" ахметки ще щось реальне є ???
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30.09.2024 15:48 Ответить
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив Тімченко. Від черезмірної ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ В РУКАХ ДТЕК.яка і так є загрозливою для держави України.Не можна стратегічну галузь держави віддавати в централізовані приватні руки
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30.09.2024 15:50 Ответить
Наступні зими їм пофіг. Щури підпишуть капітуляцію і втічуть а там хай кацапи організовують
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30.09.2024 16:03 Ответить
не дуже то "українсько- рашистським щурам ,котрі непогано харчуються на тарифах, з кишень українського народу,оббираючи його ,"як липку " буде охота ділитися жратвою з кацапом, котрий у випадку тому, про який Ви кажете, просто напросто їх знищить(к ...уям).що він робить із всіма конкурентами і завжди...
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30.09.2024 16:14 Ответить
Хто переживе -- тои розкаже - чи сильнии був план
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30.09.2024 15:50 Ответить
Так ви про децентралізацію говорите вже з осені 22 року.
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30.09.2024 15:51 Ответить
Короткостроковий план ? Це як ? Сподівання на коротку зиму ? ))
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30.09.2024 15:52 Ответить
''Парад планів'' почався
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30.09.2024 15:57 Ответить
Я даже знаю какой будет этот план - выключения света каждый день по 18-22 часа в день!
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30.09.2024 15:59 Ответить
Та так - ми ж перші в світи по генераторах. Щеб їх водою навчитись заправляти.
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30.09.2024 16:08 Ответить
Так дозволили начальству користуватись кондиціонерами і робити підсвітку своїм резиденціям ,от і з"явились плани.
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30.09.2024 17:10 Ответить
... план і совки патужні, це аж страшно собі уявити.
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30.09.2024 19:41 Ответить
 
 