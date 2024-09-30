У Украины есть краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, - гендиректор ДТЭК Тимченко

Украина разработала краткосрочный план, который поможет энергетической системе нашей страна преодолеть предстоящую зиму.

Об этом генеральный директора ДТЭК Максим Тимченко заявил в комментарии Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но чтобы гарантировать нашу энергетическую безопасность в последующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему Украины", - заявил Тимченко.

По словам бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, главное беспокойство этой зимой вызывает повреждение основных электростанций, а не подстанций, которые в основном защищены покрытием и могут быть быстро отремонтированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на вражеские обстрелы, ситуация в энергосистеме стабильна, - Минэнерго

Также он добавил, что дефицит и отключения будут неизбежными. Вопрос заключается в том, насколько серьезными они будут, что будет зависеть от защиты электростанций.

"Противовоздушная оборона является абсолютно критически важной, и децентрализация должна состояться параллельно". - отметил Кудрицкий.