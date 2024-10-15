Зеленский провел энергетическую Ставку: Комплексная подготовка к зиме

Президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития громад и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций.



Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

По словам президента, МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений.

Также, добавил Зеленский, продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

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