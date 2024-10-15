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Зеленский провел энергетическую Ставку: Комплексная подготовка к зиме

Зеленський провів енергетичну Ставку

Президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития громад и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций.

Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

По словам президента, МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений.

Также, добавил Зеленский, продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

Читайте: Энергосистема Украины входит в зиму с высоким возможным уровнем готовности, - Галущенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) энергетика (2566) Ставка (130)


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Топ комментарии
+14
Ну якщо Владiмiр Ссанич взявся за дiло, то треба чекати бiди
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15.10.2024 16:51
+12
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15.10.2024 17:04
+10
Пішли одні Ставки - мабуть на черзі Ставка по відмиванню бабла
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15.10.2024 16:53
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Правила форума Совет форумчан
і що ??? що там з ТЕС/ТЕЦ від ахметівської "дтек" усі готові ??? а газо-генератори, близько 100шт., потужністю 50-55МВт, які США поставили у 2023 році, ще для минулої, 2023-24 року, зими усі встановлені, заживлені газом, підключені до мереж Укренерго чи збирають пилюку на складах ???
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15.10.2024 16:50 Ответить
ви за Ахметова не партесь!
це його бізнес і він сам у себе не краде.
Краще слідкуйте за злодіями в державних структурах
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15.10.2024 17:58 Ответить
чолму не партесь ??? дуже цікава ваша позиція !!! )(уйло розбомбив його станції, бо той ще в 2013 обіцяв принести з допомогою "пр" )(уйло Україну на тарілочці, але не вийшло завадили Майдан і Революція Гідності !!! в Ахметки з енергоактивів повний нуль зараз, тим не менше довбаний "дтек" зараз не оголошує банкрутство, а торгує державною електрикою виробленої на АЕС і заробляє бабки практично з повітря, а без електрики по 10-16 годин на добу сиділи більшість українців влітку 2014, судячи з усього сидітимуть зимою 2024-25 !!! по вашому це нормально і не треба перейматись ???
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15.10.2024 18:49 Ответить
Ну якщо Владiмiр Ссанич взявся за дiло, то треба чекати бiди
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15.10.2024 16:51 Ответить
Так ніхто нічого хорошого від нього і не чекає. В країні не тільки війна, а просто якась безпросвітна дупа
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15.10.2024 17:44 Ответить
зробіть ставку і "зявиться світло в кінці тунелю".... На кого?
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15.10.2024 18:04 Ответить
Еге ж. Як клован щось *******, то треба робити навпаки. Мабуть, сьогодні мало хмизу назбирав, доведеться після Енергетичної ставки завтра знов дрова збирати.
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15.10.2024 18:53 Ответить
Потужну, чи просту?
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15.10.2024 16:52 Ответить
потужну турборежимну
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15.10.2024 16:55 Ответить
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15.10.2024 17:04 Ответить
а Малюська вмів ще й на вухах стояти
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15.10.2024 17:59 Ответить
а ще є люди, які працюють на дві ставки 7/24
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15.10.2024 18:04 Ответить
Що ставки, які робить зеленський, не йдуть на користь країні!
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15.10.2024 16:53 Ответить
Набил я Герцоговиной туго
И думал - угощу ка друга
И Ставку проведу...

Отец народов, дорогой ЗЕльосый Выссер-ионич
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15.10.2024 18:02 Ответить
Пішли одні Ставки - мабуть на черзі Ставка по відмиванню бабла
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15.10.2024 16:53 Ответить
комплексна підготовка до зими---готуйте свічки,павербанки,буржуйки ,теплий одяг.
Активну участь братиме наша авіація оці F-16 ? А як кричали,як кричали,ось зараз будуть Ф- 16, ми кацапам покажемо,де раки зимують.
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15.10.2024 16:53 Ответить
Кричали. Однак колись свої бомбардувальники тихо віддали рашці. І ракети теж. І ніяке падло не сказало - а на хєра нашу армію розбазарювати?
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15.10.2024 16:57 Ответить
Ті бомбардувальники повторили би долю Мрії. Нічим вони би нм не допомогли. Зберігати їх було би нема де. Перший ракетний обстріл перетворив би їх на металобрухт. Нам потрібні тактичні бомбери та винищувальна багатофункціональна авіація.
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15.10.2024 17:26 Ответить
Постукав хером по піаніно, а потім ********** паличкою по головам мудрого наріда - і ізвльок трохи електроенергії.
Правда, вся вона пішла у ЙОГО пердячий пар.
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15.10.2024 16:55 Ответить
значить "зелено-рашистську формулу миру і план перемоги" потихенько закопують .Вона виконала свою місію (дії,котрі шкодять авторитету і іміджу України на міжнародній арені у виконанні "зеговоруна" )))на котру рашистська агентура виділила 1,5 млр доларів...
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15.10.2024 16:56 Ответить
Потужно тужився зеблан
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15.10.2024 16:57 Ответить
Наступна яка - промислова, харчова чи культурна?
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15.10.2024 16:58 Ответить
Зеленський провів енергетичну Ставку

Потім кавово-коньячну Ставку, потім відпочивальну Ставку.
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15.10.2024 16:58 Ответить
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15.10.2024 17:06 Ответить
когенераційних установок

що, так і сказав? а, зможе повторити, по буквах? без писульки, литвина?
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15.10.2024 17:05 Ответить
Органчик
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15.10.2024 18:06 Ответить
мао
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15.10.2024 17:08 Ответить
прям начальник жека....підготовка до опалювального сезону...дебил зелений
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15.10.2024 17:09 Ответить
Значит писец придёт зимой энергетике...
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15.10.2024 17:19 Ответить
готуй сани ВЛІТКУ.. ідіот..
понавибирали, блін, наполеонів-заочників
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15.10.2024 17:33 Ответить
Зеля імітує бурхливу діяльність ніхрена не тямлячи у справах держави.

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15.10.2024 17:34 Ответить
Типове тю.
Адже це ніяким боком не стосується повноважень Зеленського - це повноваження Шмигаля.
Шмигаль - рідкісний слизняк...
Виходить, що усі учасники "ставки" на вході витирали ноги об Шмигаля ?
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15.10.2024 17:35 Ответить
Наступна ставка 95кагалу, чи криворагульська?
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15.10.2024 17:40 Ответить
Камин , дрова , бесперебойка , запас воды , генератор , газовый баллон + плита ... Советую .
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15.10.2024 17:47 Ответить
Уже , навіть 200 літрів солярки купила для авто на зиму , на всяк випадок .
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15.10.2024 17:57 Ответить
....в очередь, сучьи дети !!!!
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15.10.2024 18:07 Ответить
А куда на ней ехать ?
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15.10.2024 18:09 Ответить
В моїй автівці не тільки їхати , в ній жити можна , бо у мене бус , навіть два -Мерс , і Джампер ) бо я практична ) Отак )
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15.10.2024 18:32 Ответить
Отлично . Завидую . Вы женщина , психанули , и уехали на своих бусах . Я для невыездных .
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15.10.2024 18:36 Ответить
Щооо ? Перше --я не психую, але легко кого завгодно до цього стану доведу . А друге у мене купа друзів, і рідних на фронті , тому нікуди я не поїду .
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15.10.2024 18:41 Ответить
Я не об этом . Представьте , квартира только на электричестве . Вот реальная беда .
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15.10.2024 18:49 Ответить
Це правда ..(( А в селі немає хати ? У нас багато народу влітку кинулися ремонтувати дачі -хати в селах , готуються переїжджати . Я вам співчуваю .
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15.10.2024 18:56 Ответить
У меня дом . И все , что перечислил . Поймите , когда будет реальна жопа зимой с элекричеством , миллионы людей будут в беде . Это всех нас коснется . Далеко не все уедут в загородный дом .
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15.10.2024 19:01 Ответить
Так , ви праві (( Всі в села не переїдуть , бо робота , але робота теж накриється , бо немає електроенергії .
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15.10.2024 19:11 Ответить
Хоча , як це дико не звучить, але це добре , якщо все так буде погано . Не буду пояснювати , що б зелені не зрозуміли. Все буде добре пане ! Вмикніть аналітичне мислення, і все зрозумієте )
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15.10.2024 19:33 Ответить
"Енергетична ставка"?Ну,принаймі,УПЕРШЕ!!!
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15.10.2024 18:08 Ответить
СССР ***** , ставка чого не рада , шо ставили
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15.10.2024 18:17 Ответить
...голобородька аж страшно.
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15.10.2024 18:37 Ответить
Готовляться до є-зими?
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15.10.2024 20:24 Ответить
Звільнив Кудрицьокго, а брехуна галущенка залишив і далі красти.
Тільки зараз замовили документацію на оборону обладнання атомної енергетики. Перші споруди будуть не раніше весни(квітень).
Як це можна називати приготуванням до зими?
Мародерами були, їми і залишитесь.
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16.10.2024 01:04 Ответить
 
 