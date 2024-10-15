Зеленский провел энергетическую Ставку: Комплексная подготовка к зиме
Президент Владимир Зеленский провел заседание энергетической Ставки.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития громад и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций.
Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.
По словам президента, МВД представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений.
Также, добавил Зеленский, продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.
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це його бізнес і він сам у себе не краде.
Краще слідкуйте за злодіями в державних структурах
И думал - угощу ка друга
И Ставку проведу...
Отец народов, дорогой ЗЕльосый Выссер-ионич
Активну участь братиме наша авіація оці F-16 ? А як кричали,як кричали,ось зараз будуть Ф- 16, ми кацапам покажемо,де раки зимують.
Правда, вся вона пішла у ЙОГО пердячий пар.
Потім кавово-коньячну Ставку, потім відпочивальну Ставку.
що, так і сказав? а, зможе повторити, по буквах? без писульки, литвина?
понавибирали, блін, наполеонів-заочників
Адже це ніяким боком не стосується повноважень Зеленського - це повноваження Шмигаля.
Шмигаль - рідкісний слизняк...
Виходить, що усі учасники "ставки" на вході витирали ноги об Шмигаля ?
Тільки зараз замовили документацію на оборону обладнання атомної енергетики. Перші споруди будуть не раніше весни(квітень).
Як це можна називати приготуванням до зими?
Мародерами були, їми і залишитесь.