На Миколаївщині через аварію є знеструмлення

Зранку 16 жовтня 2024 рокучасткові знеструмлення фіксуються на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Миколаївщині: ракетний удар по Очакову, обстріли двох громад

Нагадаємо, як повідомлялося, Херсон сьогодні повністю знеструмлено.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.