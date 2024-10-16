УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5946 відвідувачів онлайн
Новини
495 0

На Миколаївщині через аварію є знеструмлення

Зникло світло на Миколаївщині

Зранку 16 жовтня 2024 рокучасткові знеструмлення фіксуються на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Миколаївщині: ракетний удар по Очакову, обстріли двох громад

Нагадаємо, як повідомлялося, Херсон сьогодні повністю знеструмлено.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.

Автор: 

Миколаївська область (2293) енергетика (2611) відключення світла (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 