На Миколаївщині через аварію є знеструмлення
Зранку 16 жовтня 2024 рокучасткові знеструмлення фіксуються на Миколаївщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав він.
Нагадаємо, як повідомлялося, Херсон сьогодні повністю знеструмлено.
Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський провів засідання енергетичної Ставки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль