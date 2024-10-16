Сутки на Николаевщине: ракетный удар по Очакову, обстрелы двух громад
В ночь на 16 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.
Утром, 15 октября, в 09:17 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. В результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Также утром, 15 октября, в 11:00 враг нанес ракетный удар по г. Очаков Очаковской громады, предварительно ракетой С-300. В результате чего повреждены девять частных домов и линия электропередач, которую уже восстановили. Пострадавших нет.
Кроме того, днем, 15 октября, в 15:49 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.
▫️В ночь на 16 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".
▫️Николаевский район:
Утром, 15 октября, в 09:17 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. В результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Также утром, 15 октября, в 11:00 враг нанес ракетный удар по г. Очаков Очаковской громады, предварительно ракетой С-300. В результате чего повреждены девять частных домов и линия электропередач, которую уже восстановили. Пострадавших нет.
Кроме того, днем, 15 октября, в 15:49 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.
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