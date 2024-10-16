Доба на Миколаївщині: ракетний удар по Очакову, обстріли двох громад

У ніч на 16 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зранку, 15 жовтня, о 09:17 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також зранку, 15 жовтня, об 11:00 ворог завдав ракетного удару по м. Очаків Очаківської громади, попередньо ракетою С-300. Внаслідок чого пошкоджено девʼять приватних будинків та лінію електропередач, яку вже відновили. Постраждалих немає.

Крім того, удень, 15 жовтня, о 15:49 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

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▫️У ніч на 16 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

▫️Миколаївський район:

Зранку, 15 жовтня, о 09:17 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також зранку, 15 жовтня, об 11:00 ворог наніс ракетний удар по м. Очаків Очаківської громади, попередньо ракетою С-300. Внаслідок чого пошкоджено девʼять приватних будинків та лінію електропередач, яку вже відновили. Постраждалих немає.

Крім того, удень, 15 жовтня, о 15:49 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.