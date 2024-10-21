РФ утримує ще тисячі українців, розраховуємо на допомогу Ватикану в їхньому визволенні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх партнерів у питанні визволення полонених, що перебувають в Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх партнерів у питанні щодо повернення українських військовополонених.

Нещодавно Україна повернула з російського полону 95 захисників. За даними Координаційного штабу, особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ.

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