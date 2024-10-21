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Новини Обмін полоненими
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РФ утримує ще тисячі українців, розраховуємо на допомогу Ватикану в їхньому визволенні, - Зеленський

Зеленський про обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх партнерів у питанні визволення полонених, що перебувають в Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх партнерів у питанні щодо повернення українських військовополонених.

Нещодавно Україна повернула з російського полону 95 захисників. За даними Координаційного штабу, особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ.

Читайте: РФ не повернула Україні тіло журналістки Рощиної. У Координаційному штабі підозрюють приховування злочину

Автор: 

військовополонені (983) Зеленський Володимир (24339) полон (1584)


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Топ коментарі
+4
Нехай Ватикан ще поверне тіло Рощіной . І нехай папа особисто побачить Що з тією дівчинкою зробили россіяне, яких він захищає .
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21.10.2024 10:35 Відповісти
+4
русня утримає ...тому шо ти падло 🤡, їх здав ! ти зрадив українців ,і здаєш нашу землю ...тому шо , це не твоя земля !малорос х* їв !!! зеленський , ти історичний сором , українськоот вибору !!!
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21.10.2024 11:09 Відповісти
+3
вова,а ти поцікався як лікують наших визволених Воїнів...на от'*****!
Місяць на лікування і додому їдь сам доліковуйся.....
А знаєте українці,чому так бистро "лікують",тому що не хочуть робити виплати військовим!
Поки Воїни на лікуванні - виплати йдуть,тільки закінчили лікувати - виплати закінчуються!
І потім сам на сам зі своїми проблемами......!
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21.10.2024 10:53 Відповісти
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Нехай Ватикан ще поверне тіло Рощіной . І нехай папа особисто побачить Що з тією дівчинкою зробили россіяне, яких він захищає .
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21.10.2024 10:35 Відповісти
Ой, та Ви шо. Мамі римській не можна на таке дивитися... то ж страшно.
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21.10.2024 11:04 Відповісти
розраховувати на допомогу Ватикану і папи -касіра грошей куйла , все одно .що співати оду прослави "русляндії"
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21.10.2024 10:38 Відповісти
Тут мають вмішатися люди з яйцями, а не холостота ватноканська.
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21.10.2024 10:44 Відповісти
м-да... розраховувати на допомогу Ватикану це потужно))))
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21.10.2024 10:48 Відповісти
вова,а ти поцікався як лікують наших визволених Воїнів...на от'*****!
Місяць на лікування і додому їдь сам доліковуйся.....
А знаєте українці,чому так бистро "лікують",тому що не хочуть робити виплати військовим!
Поки Воїни на лікуванні - виплати йдуть,тільки закінчили лікувати - виплати закінчуються!
І потім сам на сам зі своїми проблемами......!
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21.10.2024 10:53 Відповісти
Жаль, що немає матері Терези, залишився один папа. Що ваві вже повідомили про мітинги матерів і дружин полонених і безвісті пропавших ?
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21.10.2024 11:03 Відповісти
русня утримає ...тому шо ти падло 🤡, їх здав ! ти зрадив українців ,і здаєш нашу землю ...тому шо , це не твоя земля !малорос х* їв !!! зеленський , ти історичний сором , українськоот вибору !!!
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21.10.2024 11:09 Відповісти
Якась дивна ситуація виходить: всі повинні щось робити, а найвеличніший - пабєдун!
НАТО повинно те, се, п'яте, десяте... Ватикан - ось це і оте...

РПЦ та кремлівські щури мають таке ж відношення до Папи, як морська свинка до моря. До того ж РПЦ розірвало стосунки зі Вселенським Патріархом і тепер, де-факто, є просто сектою. При цьому, останнім часом, на московії переважає Іслам. Та й сам Папа промосковитський якийсь...
До того ж в Банку Ватикану стільки кремлівських грошей, що питання лояльності навіть не ставиться...
Ну почуємо ще кілька загальних закликів, в яких, як і раніше, московія не буде визнана агресором, зате буде звернення до "обох сторін". На виході така ж потужність, як і з Банкової...
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21.10.2024 11:12 Відповісти
Гундосого виродка мають судити за геноцид українського народу. Але тупорилий охлос вже забув, як його здавали кацапам, і хаває потужну сцянину Лідора. Як шашлики, з присмаком крові українських дітей? Проковтнуло стадо?
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21.10.2024 11:27 Відповісти
https://uk.tgstat.com/fa/channel/@dmitriy_chekalkyn/20127 Дмитро Чекалкин , 21 Oct, 09:31:

https://uk.tgstat.com/fa/channel/@dmitriy_chekalkyn
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21.10.2024 11:57 Відповісти
папулік має спитати дозволу у свого господина -у *****!
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21.10.2024 13:17 Відповісти
 
 