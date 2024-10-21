РФ утримує ще тисячі українців, розраховуємо на допомогу Ватикану в їхньому визволенні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх партнерів у питанні визволення полонених, що перебувають в Росії.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, Україна розраховує на допомогу Ватикану та всіх партнерів у питанні щодо повернення українських військовополонених.
Нещодавно Україна повернула з російського полону 95 захисників. За даними Координаційного штабу, особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ.
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Місяць на лікування і додому їдь сам доліковуйся.....
А знаєте українці,чому так бистро "лікують",тому що не хочуть робити виплати військовим!
Поки Воїни на лікуванні - виплати йдуть,тільки закінчили лікувати - виплати закінчуються!
І потім сам на сам зі своїми проблемами......!
НАТО повинно те, се, п'яте, десяте... Ватикан - ось це і оте...
РПЦ та кремлівські щури мають таке ж відношення до Папи, як морська свинка до моря. До того ж РПЦ розірвало стосунки зі Вселенським Патріархом і тепер, де-факто, є просто сектою. При цьому, останнім часом, на московії переважає Іслам. Та й сам Папа промосковитський якийсь...
До того ж в Банку Ватикану стільки кремлівських грошей, що питання лояльності навіть не ставиться...
Ну почуємо ще кілька загальних закликів, в яких, як і раніше, московія не буде визнана агресором, зате буде звернення до "обох сторін". На виході така ж потужність, як і з Банкової...
https://uk.tgstat.com/fa/channel/@dmitriy_chekalkyn