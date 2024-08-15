Более 540 украинских военных прошли реабилитацию в Латвии

Медицинскую реабилитацию в Латвии прошли уже более 540 украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба латвийского Министерства здравоохранения.

Как отмечается, 14 августа глава Минздрава Латвии Хосам Абу Мери и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол посетили реабилитационный центр "Яункемери", где в этом году начали принимать раненых на войне украинских военных. Министр и посол ознакомились с программами и методиками, которые предлагает реабилитационный центр для медицинской реабилитации украинских воинов.

"Более 540 раненых в Украине военных уже прошли медицинскую реабилитацию в Латвии. Есть несколько моментов, которые мы учитываем, чтобы иметь возможность предложить бойцам лучшие условия - необходимых специалистов и размещение, чтобы при необходимости мы могли осуществить транспортировку или привлечь других врачей для консультации. Военное ранение и реабилитация воинов имеют свою специфику, мне приятно, что латвийские специалисты демонстрируют высокий профессионализм. Латвия и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине, мы продолжаем неутомимо следить за текущей ситуацией и поддерживать контакты с украинской стороной", - подчеркнул Хосам Абу Мери.

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Также отмечается, что реабилитационный центр "Яункемери" в этом году примет еще 50 военных.

Кроме того, сообщается, что на этой неделе будет отправлен очередной груз гуманитарной помощи, подготовленный в ответ на потребности Минздрава Украины. В частности, Латвия пришлет антибиотики, шприцы, инъекционные иглы, инфузионные системы, жгуты, компрессионные повязки, бинты и тому подобное. Груз будет передан Центру общественного здоровья МОЗ Украины, который распространит его по больницам. К оказанию помощи привлечены больницы как в Риге, так и в регионах, служба скорой медицинской помощи и т.д.

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Стоит напомнить, что в начале июня правительство Латвии поддержало обеспечение реабилитации большого количества украинских военных в Латвии, выделив на это 184 тысячи евро.