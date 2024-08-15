Понад 540 українських військових пройшли реабілітацію в Латвії

Медичну реабілітацію в Латвії пройшли вже понад 540 українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба латвійського Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, 14 серпня глава МОЗ Латвії Хосам Абу Мері та посол України в Латвії Анатолій Куцевол відвідали реабілітаційний центр "Яункемері", де цього року почали приймати поранених на війні українських військових. Міністр і посол ознайомилися з програмами та методиками, які пропонує реабілітаційний центр для медичної реабілітації українських воїнів.

"Понад 540 поранених в Україні військових вже пройшли медичну реабілітацію в Латвії. Є кілька моментів, які ми враховуємо, щоб мати змогу запропонувати бійцям найкращі умови – необхідних спеціалістів і розміщення, щоб за потреби ми могли здійснити транспортування або залучити інших лікарів для консультації. Військове поранення та реабілітація воїнів мають свою специфіку, мені приємно, що латвійські фахівці демонструють високий професіоналізм. Латвія й надалі надаватиме підтримку Україні, ми продовжуємо невтомно стежити за поточною ситуацією та підтримувати контакти з українською стороною", – наголосив Хосам Абу Мері.

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Також зазначається, що реабілітаційний центр "Яункемері" цього року прийме ще 50 військових.

Крім того, повідомляється, що цього тижня буде відправлено черговий вантаж гуманітарної допомоги, підготовлений у відповідь на потреби МОЗ України. Зокрема, Латвія надішле антибіотики, шприци, ін’єкційні голки, інфузійні системи, джгути, компресійні пов’язки, бинти тощо. Вантаж буде передано Центру громадського здоров’я МОЗ України, який розповсюдить його по лікарнях. До надання допомоги залучені лікарні як у Ризі, так і в регіонах, служба швидкої медичної допомоги тощо.

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Варто нагадати, що на початку червня уряд латвії підтримав забезпечення реабілітації більшої кількості українських військових у Латвії, виділивши на це 184 тисячі євро.