Умерла боевой медик 68-й ЕЕБр Анастасия Кравчук

21 октября во время несения военной службы от осложнений здоровья умерла боевой медик 68-й ОЕБр Анастасия Кравчук.

Об этом сообщил председатель Тетиевской городской территориальной громады Киевщины Богдан Балагура, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическое известие потрясло нас! На войне погибла Анастасия Кравчук, жена Евгения Кравчука, воина находящегося почти три года в плену", - рассказал он.

"В Козелецком поселковом совете Черниговщины заявили, что Анастасия умерла 21 октября 2024 года, в результате осложнений состояния здоровья во время несения военной службы.

Анастасия родилась 5 мая 1997 года в с.Лихолетки. Училась в Козелецкой общеобразовательной школе №3. После окончания школы поступила в Киевский медицинский колледж №3 и получила специальность "Медицинская сестра".

Работала в Козелецкой ЦРБ. Позже - в клинической больнице "Феофания" государственного управления делами Украины. С началом полномасштабного вторжения занималась волонтерством. Оказывала волонтерскую помощь жителям Херсона, Новой Каховки и других населенных пунктов, где требовалась помощь.

С 2023 года работала операционной медсестрой в ГУ Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины г. Киева. В начале февраля 2024 года пошла добровольцем служить в Вооруженные Силы Украины", - отметили там.

Согласно информации на странице Анастасии она служила старшим боевым медиком в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

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