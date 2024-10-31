В боях за Украину погиб доброволец из Швеции
На фронте в бою за Украину погиб шведский доброволец, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины.
Об этом стало известно SVT от нескольких источников, сообщает Цензор.НЕТ.
Имя погибшего издание не называет. Его описывают как опытного бойца, участвовавшего в боевых действиях в течение длительного времени.
Известно, что гражданин Швеции прибыл в Украину в 2022 году и выполнял боевые задачи под Киевом, в районе Бахмута, а также на территории России.
Отмечается, что доброволец погиб на фронте в конце прошлой недели.
Министерство иностранных дел Швеции заявило, что им известно о гибели своего гражданина.
"Мы получили информацию о том, что в последние дни в Украине погиб шведский гражданин. Посольство в Киеве расследует эту информацию. Смерть за границей - одно из самых деликатных дел, с которыми приходится иметь дело МИД", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере два десятка добровольцев из балтийских и скандинавских стран погибли за время полномасштабного вторжения РФ.
Ви виправдовуєте таку поведінку "злочинною Владою" Зеленського, але насправді це просто відмазка, захищати треба не Владу, а свою Батьківщину, загиблі добровольці з Балтії та Скандинавії, навіть не підозрювали, що там є безліч людей, що ховаються за спинами депутатів, прокурорів , ментів, які першими мають піти воювати. За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину.
"За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину". За Порошенка і не було повномасштабного нападу і якби був президентом Порошенко після 2019 року, то повномасшабного нападу 24.02.2022 року не було, бо ми б до цього часу мали тисячі ракет "Вільха" "Стугна", "Сотні" Нептунів" і "Сапсан-Грім 2". Можливо з-а три роки створили б і нову ракету. А так маємо асфальт, шашлики, хуцпу, брехню і зруйнованої половину України.
Співчуття рідним....
Герої не вмирають...
Слава Гідним...
Питання тепер стоїть не про ООН, а про НАТО. Чи ще спроможне воно на натиск? Чи вже прийшов час думати про щось нове натомість?