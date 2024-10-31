РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9533 посетителя онлайн
Новости Война
4 189 10

В боях за Украину погиб доброволец из Швеции

На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції

На фронте в бою за Украину погиб шведский доброволец, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом стало известно SVT от нескольких источников, сообщает Цензор.НЕТ.

Имя погибшего издание не называет. Его описывают как опытного бойца, участвовавшего в боевых действиях в течение длительного времени.

Известно, что гражданин Швеции прибыл в Украину в 2022 году и выполнял боевые задачи под Киевом, в районе Бахмута, а также на территории России.

Смотрите: Погибшего под Бахмутом чешского добровольца Карела Кучеру посмертно наградили медалью "За героизм". ФОТО

Отмечается, что доброволец погиб на фронте в конце прошлой недели.

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что им известно о гибели своего гражданина.

"Мы получили информацию о том, что в последние дни в Украине погиб шведский гражданин. Посольство в Киеве расследует эту информацию. Смерть за границей - одно из самых деликатных дел, с которыми приходится иметь дело МИД", - отметили в министерстве.

Читайте: На войне погиб писатель и историк Юрий Канюк

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два десятка добровольцев из балтийских и скандинавских стран погибли за время полномасштабного вторжения РФ.

Автор: 

Швеция (1038) потери (4563) добровольцы (1209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Героям Слава.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:22 Ответить
+7
Вічна пам'ять, і вдячність Воїнам....
Співчуття рідним....
Герої не вмирають...
Слава Гідним...
показать весь комментарий
31.10.2024 10:08 Ответить
+6
показать весь комментарий
31.10.2024 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:22 Ответить
І на цьому тлі ми бачимо, як жінки на Волині з камінням та кілками накидаються на бусики ТЦК, які навідалися до їхніх чоловіків та синів, і на те, як їх схвалюють та підтримують коментатори начебто патріотичних каналів, разом із росіянами, яких добра третина на цих каналах сидить, і під'юджує невдоволення, мабуть натякаючи на те, що подарують їх Польщі, у разі перемоги Росії.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:01 Ответить
Не дивіться пропагандонканали. Правильно роблять ждінки, що захищають своїх чоловіків, бо вони не по відосах і дописах в інтернеті бачать, як Сирський і Ставка кидає наші війська на захоплені позиції, говорячи їм, що вони наші. Як командири, призначені Сирським, витримують паузу, коли не зачистить ворог наші позиції, вбивши захисників, аж потім направляє інший підрозділ, який вступає у стрічний бій, а не займає до цього підготовлені позирції, бо бояться доповісти, що позиції вже втрачено...Назвіть мені кількість ухилянтів при президенстві Порошенка. Їх дуже мало і серед них на першому місті Гундос Потужний, бо тоді були організовані контракти короткі, середні і довгі, коли захисник отримує гроші, пакет захисту і точно знає термін, на яґкий його призивають. А Потужний прийняв тапкий зщакон, що захзисники мають йти в один бік, а гроші виділяє не їм, а своїй братві в офісі президента, прокурорах, БЕП, які і так купаються в розкоші і мають бронь від призиву. Ви не поцікавилися, чому не йдуть на фронт працівники офісу президента і їх радники рпізного штибу? А їх там тисячі.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:21 Ответить
Я не дивлюся пропагандистські канали, я пишу про саме патріотичні канали із Західної України, Львова, у нас їх дивляться, і дивуються, що ЗСУ російська пропаганда називає "бандерівцями та нацистами", а насправді найбільш ухилянти саме там і живуть здебільшого.
Ви виправдовуєте таку поведінку "злочинною Владою" Зеленського, але насправді це просто відмазка, захищати треба не Владу, а свою Батьківщину, загиблі добровольці з Балтії та Скандинавії, навіть не підозрювали, що там є безліч людей, що ховаються за спинами депутатів, прокурорів , ментів, які першими мають піти воювати. За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:46 Ответить
Я видалив свій пост, бо навіть мені було боляче його читати. Для розуміння раджу сходити на цвинтар у Львові.
"За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину". За Порошенка і не було повномасштабного нападу і якби був президентом Порошенко після 2019 року, то повномасшабного нападу 24.02.2022 року не було, бо ми б до цього часу мали тисячі ракет "Вільха" "Стугна", "Сотні" Нептунів" і "Сапсан-Грім 2". Можливо з-а три роки створили б і нову ракету. А так маємо асфальт, шашлики, хуцпу, брехню і зруйнованої половину України.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:50 Ответить
Вічна пам'ять, і вдячність Воїнам....
Співчуття рідним....
Герої не вмирають...
Слава Гідним...
показать весь комментарий
31.10.2024 10:08 Ответить
Стрілка годинника невблаганно наближається ... Або демократи, або терористи. Будуть керувати світом. Третього вже не дано. Якщо Захід цього не зрозумів, тоді вони (терористи) "зроблять" демократію. І питання. Чим займаються посадовці в ООН, якщо вони цього не бачать ? Українська війна легалізувала таємні плани терористів ! Вже сліпий політик це бачить ! Спочатку Україна, потім Ізраїль, яка ще країна потрапить у список їх СВО або джихаду ? Пожежу краще гасити одразу аніж чекати полум'я, що розгорілось.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:32 Ответить
Так недарма ж у нас на автівках із позначкою UN дописували UNnecessary.

Питання тепер стоїть не про ООН, а про НАТО. Чи ще спроможне воно на натиск? Чи вже прийшов час думати про щось нове натомість?
показать весь комментарий
31.10.2024 09:44 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 10:13 Ответить
 
 