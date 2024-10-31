В боях за Украину погиб доброволец из Швеции

На фронте в бою за Украину погиб шведский доброволец, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом стало известно SVT от нескольких источников, сообщает Цензор.НЕТ.

Имя погибшего издание не называет. Его описывают как опытного бойца, участвовавшего в боевых действиях в течение длительного времени.

Известно, что гражданин Швеции прибыл в Украину в 2022 году и выполнял боевые задачи под Киевом, в районе Бахмута, а также на территории России.

Отмечается, что доброволец погиб на фронте в конце прошлой недели.

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что им известно о гибели своего гражданина.

"Мы получили информацию о том, что в последние дни в Украине погиб шведский гражданин. Посольство в Киеве расследует эту информацию. Смерть за границей - одно из самых деликатных дел, с которыми приходится иметь дело МИД", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два десятка добровольцев из балтийских и скандинавских стран погибли за время полномасштабного вторжения РФ.