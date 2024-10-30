РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5275 посетителей онлайн
Новости
6 904 10

На войне погиб писатель и историк Юрий Канюк

юрій,канюк

На Торецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий, писатель, историк и теолог Юрий Канюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Юрий Канюк был солдатом, оператором взвода противотанковых ракетных комплексов. Погиб 21 октября в Торецке Донецкой области в возрасте 30 лет.

Юрий родом из города Шептицкий на Львовщине. Жил во Львове, преподавал историю и занимался писательской деятельностью.

В его активе - книга "Письмо звездной пустоты", которая вышла в 2018 году. Как отмечают в министерстве, он продолжал писать даже на передовой, в перерывах между боями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В бою с врагом погиб украинский воин Андрей Резниченко. Во время оккупации Херсона он пешком вышел из города и мобилизовался. ВИДЕО

"Новое Расстрелянное возрождение. Сколько еще историй им не рассказано, сколько еще книг не написано? Светлая и вечная память Герою", - сообщили о гибели Юрия в сообществе "О книгах. Что почитать?".

Автор: 

история (2022) писатель (202) потери (4561) ВСУ (6930)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Вічна пам'ять захиснику України ,на жаль гинуть кращі, в той час як в рашистів біосміття.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:13 Ответить
+21
Співчуваємо рідним загиблого Захисника України.....
показать весь комментарий
30.10.2024 17:38 Ответить
+13
Слава і Вічна пам'ять Герою!!! Гинуть кращі і від цього страшно...Не повинні призивати до Армії науковців, культурних діячів, істориків, музикантів. Кому відроджувати післявоєнну Україну?
показать весь комментарий
30.10.2024 18:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять захиснику України ,на жаль гинуть кращі, в той час як в рашистів біосміття.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:13 Ответить
Слава герою і вічна пам"ять. Коли побачила фотографію, то подумала, що то Зеленський того...
показать весь комментарий
30.10.2024 18:03 Ответить
😥
показать весь комментарий
30.10.2024 17:15 Ответить
Честь аоїну.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:21 Ответить
Співчуваємо рідним загиблого Захисника України.....
показать весь комментарий
30.10.2024 17:38 Ответить
Слава і Вічна пам'ять Герою!!! Гинуть кращі і від цього страшно...Не повинні призивати до Армії науковців, культурних діячів, істориків, музикантів. Кому відроджувати післявоєнну Україну?
показать весь комментарий
30.10.2024 18:15 Ответить
Світла памʼять світлій і талановитій людині ,
дуже боляче і сумно ....😪😪😪
показать весь комментарий
30.10.2024 18:51 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ!
показать весь комментарий
30.10.2024 23:38 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
31.10.2024 03:41 Ответить
 
 