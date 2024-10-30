На войне погиб писатель и историк Юрий Канюк

На Торецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий, писатель, историк и теолог Юрий Канюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Юрий Канюк был солдатом, оператором взвода противотанковых ракетных комплексов. Погиб 21 октября в Торецке Донецкой области в возрасте 30 лет.

Юрий родом из города Шептицкий на Львовщине. Жил во Львове, преподавал историю и занимался писательской деятельностью.

В его активе - книга "Письмо звездной пустоты", которая вышла в 2018 году. Как отмечают в министерстве, он продолжал писать даже на передовой, в перерывах между боями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В бою с врагом погиб украинский воин Андрей Резниченко. Во время оккупации Херсона он пешком вышел из города и мобилизовался. ВИДЕО

"Новое Расстрелянное возрождение. Сколько еще историй им не рассказано, сколько еще книг не написано? Светлая и вечная память Герою", - сообщили о гибели Юрия в сообществе "О книгах. Что почитать?".