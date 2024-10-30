УКР
На війні загинув письменник та історик Юрій Канюк

На Торецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, письменник, історик і теолог Юрій Канюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Юрій Канюк був солдатом, оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 жовтня в Торецьку Донецької області у віці 30 років.

Юрій родом з міста Шептицький на Львівщині. Жив у Львові, викладав історію та займався письменницькою діяльністю.

У його доробку - книга "Лист зоряної порожнечі", яка вийшла у 2018 році. Як зазначають у міністерстві, він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями.

"Нове Розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Світла та вічна пам'ять Герою", - сповістили про загибель Юрія у спільноті "Про книги. Що почитати?".

Топ коментарі
+27
Вічна пам'ять захиснику України ,на жаль гинуть кращі, в той час як в рашистів біосміття.
30.10.2024 17:13 Відповісти
+21
Співчуваємо рідним загиблого Захисника України.....
30.10.2024 17:38 Відповісти
+13
Слава і Вічна пам'ять Герою!!! Гинуть кращі і від цього страшно...Не повинні призивати до Армії науковців, культурних діячів, істориків, музикантів. Кому відроджувати післявоєнну Україну?
30.10.2024 18:15 Відповісти
