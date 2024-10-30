На війні загинув письменник та історик Юрій Канюк

На Торецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, письменник, історик і теолог Юрій Канюк.

Юрій Канюк був солдатом, оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 жовтня в Торецьку Донецької області у віці 30 років.

Юрій родом з міста Шептицький на Львівщині. Жив у Львові, викладав історію та займався письменницькою діяльністю.

У його доробку - книга "Лист зоряної порожнечі", яка вийшла у 2018 році. Як зазначають у міністерстві, він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями.

"Нове Розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Світла та вічна пам’ять Герою", - сповістили про загибель Юрія у спільноті "Про книги. Що почитати?".