У бою з ворогом загинув український воїн Андрій Резніченко. Під час окупації Херсону він пішки вийшов з міста і мобілізувався. ВIДЕО

У бою з ворогом на фронті загинув український воїн Андрій Резніченко.

Про це повідомив у фейсбуку його побратим Антон Колумбет, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Андрій Резніченко, Козак, з мого минулого батальйону. Це був дійсно козак. Я пам'ятаю, як він мобілізувався до наших лав - вийшовши пішки зі свого рідного вже окупованого (на той час. - Ред.) Херсону в обхід ворожих блокпостів, він прочитав в соцмережах про формування частини і приїхав сам одразу в місце тимчасового перебування штабу. Пригадую, з документів в нього був тільки паспорт. Андрій воював неймовірно крепко і ніколи нічого не боявся. Він був штурмовиком від бога - веселим, сміливим, розважливим. І при цьому зберігав якусь навіть дитячу, світлу вдачу. Любив доньку, тварин і природу, щиро посміхався, сміявся...Він був справжній син вільного вітру та широкого степу. І пішов у засвіти так, як і жив - в бою, і за те, в що вірив - за Україну своєї мрії", - зауважив побратим загиблого.

військовослужбовці (4941) втрати (4575)
сумно й боляче..., як завжди..., згасла ще одна зірка... щирі співчуття рідним та близьким...
показати весь коментар
29.10.2024 11:41 Відповісти
Героям Слава.
показати весь коментар
29.10.2024 11:41 Відповісти
Біль біль біль🥀🥀🥀
показати весь коментар
29.10.2024 11:42 Відповісти
Світла Памʼять Герою України 😪😪😪
показати весь коментар
29.10.2024 11:44 Відповісти
Вічна пам'ять ! як завжди гинуть кращі а всяке бидло "какая разница" бикує.
показати весь коментар
29.10.2024 11:45 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну!
показати весь коментар
29.10.2024 11:46 Відповісти
боляче, неймовірно боляче бачити таке світле обличчя і розуміти що цього видатного Сина України вже немає з нами. Вічна слава героям! Рідним та побратимам Андрія співчуття. Плачу разом з вами((.
показати весь коментар
29.10.2024 12:03 Відповісти
Герою Слава !!!🙏🥺
показати весь коментар
29.10.2024 12:11 Відповісти
 
 