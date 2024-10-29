У бою з ворогом загинув український воїн Андрій Резніченко. Під час окупації Херсону він пішки вийшов з міста і мобілізувався. ВIДЕО

У бою з ворогом на фронті загинув український воїн Андрій Резніченко.

Про це повідомив у фейсбуку його побратим Антон Колумбет, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Андрій Резніченко, Козак, з мого минулого батальйону. Це був дійсно козак. Я пам'ятаю, як він мобілізувався до наших лав - вийшовши пішки зі свого рідного вже окупованого (на той час. - Ред.) Херсону в обхід ворожих блокпостів, він прочитав в соцмережах про формування частини і приїхав сам одразу в місце тимчасового перебування штабу. Пригадую, з документів в нього був тільки паспорт. Андрій воював неймовірно крепко і ніколи нічого не боявся. Він був штурмовиком від бога - веселим, сміливим, розважливим. І при цьому зберігав якусь навіть дитячу, світлу вдачу. Любив доньку, тварин і природу, щиро посміхався, сміявся...Він був справжній син вільного вітру та широкого степу. І пішов у засвіти так, як і жив - в бою, і за те, в що вірив - за Україну своєї мрії", - зауважив побратим загиблого.

