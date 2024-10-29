В бою с врагом погиб украинский воин Андрей Резниченко. Во время оккупации Херсона он пешком вышел из города и мобилизовался. ВИДЕО

В бою с врагом на фронте погиб украинский воин Андрей Резниченко.

Об этом сообщил в фейсбуке его побратим Антон Колумбет, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб Андрей Резниченко, Козак, из моего прошлого батальона. Это был действительно козак. Я помню, как он мобилизовался в наши ряды - выйдя пешком из своего родного уже оккупированного (в то время. - Ред.) Херсона в обход вражеских блокпостов, он прочитал в соцсетях о формировании части и приехал сам сразу в место временного пребывания штаба. Помню, из документов у него был только паспорт. Андрей воевал невероятно крепко и никогда ничего не боялся. Он был штурмовиком от бога - веселым, смелым, рассудительным. И при этом сохранял какой-то даже детский, светлый нрав. Любил дочь, животных и природу, искренне улыбался, смеялся... Он был настоящий сын вольного ветра и широкой степи. И ушел в мир иной так, как и жил - в бою, и за то, во что верил - за Украину своей мечты", - отметил побратим погибшего.

